Ільхама Алієва очікувано переобрали на посаді президента Азербайджану.

На позачергових виборах він набрав понад 90 відсотків голосів.

Глава Азербайджану Ільхам Алієв впевнено переміг на дострокових президентських виборах у країні. Про це повідомив азербайджанський інформаційний портал Trend. Голова центрвиборчкому країни Мазахір Панахов на пресконференції у четвер, 8 лютого, заявив, що чинний президент Азербайджану набирає 92,05%. «Азербайджанський народ обрав Ільхама Алієва президентом країни», – заявив він, незважаючи на те, що підрахунок голосів ще тривав і на момент заяви ЦВК завершила обробку 93,35% бюлетенів.

Електоральна фреквенція, за словами Панахова, становила 67,7 відсотка.

Найближчим переслідувачем Алієва, за даними ЦВК, став депутат парламенту Захід Орудж. Він набрав трохи більше двох відсотків голосів, зазначили у центрвиборчкомі.

Вибори відбулися приблизно через п'ять місяців після воєнної операції азербайджанських військ у Нагірному Карабаху. Вперше в історії Азербайджану громадяни країни змогли проголосувати на 26 виборчих дільницях у Нагірно-Карабахському реґіоні. Алієв та його дружина Мехрібан приїхали віддати свої голоси саме на одну з таких ділянок.

За даними західних спостерігачів, вибори проходили без відчутної участі незалежних ЗМІ та за відсутності реальної опозиції. Тож у перемозі Алієва, що переобирався на п'ятий термін, сумнівів не було. Азербайджанська опозиція вибори бойкотувала, назвавши їх «фарсом». «У цій пострадянській країні порушуються всі основні права. Опозиційні партії не можуть нормально працювати, свобода зборів обмежена, а ЗМІ зазнають тиску з боку уряду», – заявив лідер азербайджанської опозиції Алі Керімлі.

62-річний президент Ільхам Алієв править країною з 2003-го – з моменту смерті свого батька та попередника на найвищій державній посаді Гейдара Алієва. Чергові президентські вибори були призначені на 2025 рік. Проте чинний президент країни переніс їх на лютий 2024 року, зокрема через повернення до складу Азербайджану території Нагірного Карабаху. Через вдало проведену операцію азербайджанської армії з деокупації реґіону восени 2023 року Алієв опинився на піку своєї популярності.

2009 року на референдумі в Азербайджані було схвалено поправку до конституції, яка дозволяє главі держави висувати свою кандидатуру на виборах необмежену кількість разів. Ще одна конституційна поправка, ухвалена 2016 року, збільшила каденцію президента з п'яти до семи років.