ЦРУ стверджує, що ядерній програмі Ірану таки завдано поважної шкоди.

Напередодні в пресу просочилися попередні оцінки військової розвідки, у яких нібито йшлося, що основні компоненти іранської ядерної програми не були знищені.

Об'єкти ядерної програми Ірану внаслідок американського бомбардування отримали поважні пошкодження. Про це заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф (John Ratcliffe), покликаючись на нові дані розвідки.

«ЦРУ може підтвердити, що сукупність достовірних розвідданих вказує на те, що ядерній програмі Ірану завдано поважної шкоди внаслідок недавніх цілеспрямованих ударів… Отримані нові розвідувальні дані з достовірного та точного джерела про те, що кілька ключових іранських ядерних об'єктів були знищені та зможуть бути відбудовані лише протягом багатьох років», – цитує слова директора ЦРУ інформаційна аґенція Reuters.

Реткліфф додав, що ЦРУ продовжує збирати додаткову інформацію і буде інформувати про неї офіційних осіб і громадськість.

Раніше Білому дому доводилося спростовувати попередні оцінки військової розвідки шкоди, завданої іранським ядерним об’єктам. У тих оцінках, які просочилися в пресу, йшлося, що основні компоненти іранської ядерної програми не були знищені і можуть бути відновлені протягом декількох місяців.

Президент США Дональд Трамп тим часом наполягав, що іранська ядерна програма повністю знищена внаслідок американської атаки, а матеріали телекомпанії CNN і газети The New York Times з покликом на звіт розвідки назвав «фейковими новинами».