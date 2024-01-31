707-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:25 Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, в яку ввійшли броньована техніка, боєприпаси, зокрема: 24 бронетранспортери, 4 автомобілі багатоцільового призначення на гусеничному ходу Bandvagn 206 (BV206), мостоукладальник BIBER із запчастинами, 3 танки для розмінування WISENT 1 і 14 спецпристроїв на танки для розмінування; ракету для системи ППО IRIS-T, понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, систему проти морських мін, систему відеоспостереження Satcom, 4 автомобілі для прикордонної служби, 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі) та 194 тисячі індивідуальних пайків харчування.

13:05 Вчора, 30 січня, добовий максимум споживання був зафіксований ввечері, близько 18:00, на рівні на 1,8% нижчим, ніж у понеділок, 29 січня, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 09:00 рівень споживання на 1,2% нижче, ніж в цей же час учора.

12:45 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 132 населені пункти на території 11 областей України, підтверджено ураження 199 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:20 Національна поліція України задокументувала загибель 9700 мирних жителів України внаслідок повномасштабної агресії РФ, майже 7 тисяч цивільних зникли безвісти, збитки від втрати житла та майна українців перевищили 40 млрд грн, повідомив перший заступник голови Національної поліції України – начальник ГСУ Нацполіції України Максим Цуцкірідзе.

11:35 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Згідно з розслідуванням російської служби BBC, російські військові з вересня 2023 року припинили вербування ув'язнених за короткостроковими контрактами. Тепер їм пропонують стандартизовані (довші) контракти на військову службу, які передбачають згоду на службу в армії принаймні до припинення дії розпорядження за частковою мобілізацією у вересні 2022 року. • Короткострокові контракти з ув'язненими викликали певні суспільні суперечки в Росії, зокрема щодо рецидиву злочинів ув'язнених, які повернулися, та коротких термінів служби ув'язнених порівняно з резервістами, мобілізованими на невизначений термін. • Цілком ймовірно, що короткостроковий набір ув'язнених був відповіддю на негайний призов на військову службу на початку конфлікту. У 2023 році російська держава, найімовірніше, звернулася до регулярного набору за контрактом як основного джерела нових військовослужбовців.

11:10 Станом на 30 січня, за оцінкою групи "Військовий віщун", росіяни диспонують такою кількістю ракет:

- Іскандер (К і М) – 375 ракет;

- Калібрів – 218 ракет;

- Х-101, Х-555 і Х-55 – 42 ракети;

- Х-47 «Кинджал» – 63 ракети;

- Х-22 – ~144 ракети.

Від 6 листопада (останні оприлюднені дані від ГУР) росіяни випустили:

- Іскандер (К і М) – 38 ракет;

- Калібрів – 3 ракети;

- Х-101, Х-555 і Х-55 – 230 ракет;

- Х-47 «Кинджал» – 28 ракет;

- Х-22/32 – 31 ракета;

- Онікс – 1 ракета;

- Х-31П – 16 ракет;

- Х-59 – 24 ракети.

10:40 Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу дальньої дії, і першу партію цієї зброї відправить для України, пише Politico. Зброя розроблена спільно компаніями Boeing і Saab. Очікується, що високоточні боєприпаси GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) для ракетних систем M142 HIMARS та M270 MLRS, здатні долати відстань понад 150 км, стануть "значним потенціалом для України", яка "отримає свою першу партію бомб малого діаметра наземного базування, абсолютно нову зброю дальньої дії, якої немає в арсеналі навіть США". Раніше відзначалося, що в першій партій може бути 24 одиниці, а загалом у 2024 році США поставлять Україні 750 одиниць цих високоточних бомб.

10:25 Дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб споживачів, у резерві є вісім блоків теплової генерації, які буде підключено до мережі у разі потреби, заспокоїли в Міненерго. Стабілізаційні графіки відключень не застосовуються.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

184,8% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

67,7% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

203,7% автомобільної техніки (з них 3,1% за минулий тиждень),

298,4% артилерійських систем (з них 4,2% за минулий тиждень),

87,3% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

46,9% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 У Миколаївській області внаслідок нічної атаки дронів є влучання в Баштанському районі, пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазину, цивільний охоронець торгового павільйону поранений, його госпіталізовано до реанімації, повідомили Сили оборони півдня України.

09:35 Вночі росіяни атакували 20 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, Чауда та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Криму та Воронезької обл. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 14 ворожих БпЛА (70%) у межах Миколаївської (5 БПЛА), Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської (2 БПЛА) та Харківської областей.

За минулі сім днів було збито 56 із 89 (63%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У прикордонній зоні Харківської та Луганської областей триває очікувана російська наступальна операція зими-весни 2024 року.

• Українські посадовці продовжують заперечувати повідомлення про ймовірну відставку Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного.

• Російські війська, схоже, продовжують порушувати Конвенцію про заборону хімічної зброї, підписану Росією.

• Повідомляється, що генерала російської армії Дворнікова призначено новим головою всеросійського добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту Росії.

• Заступник голови ради безпеки Росії Мєдвєдєв зробив образливі та підбурювальні коментарі на адресу Японії, відстоюючи права Росії на спірні Курильські острови, що, ймовірно, є частиною більш широких зусиль Кремля, спрямованих на демонстрацію підтримки Китаю, який виступає проти американської союзницької системи в Індо-Тихоокеанському регіоні.

• Російські високопосадовці, можливо, посилюють свої спроби сформулювати і виправдати довготривалу війну Росії в Україні як екзистенціальну геополітичну конфронтацію із Заходом, відкрито прирівнюючи США до нацистів.

• Російські опозиційні джерела припускають, що широкомасштабні відключення інтернету в Росії 30 січня можуть бути результатом російських зусиль зі створення системи "суверенного інтернету".

• Кремль активізує зусилля з консолідації контролю над російським інформаційним простором напередодні президентських виборів у Росії в березні 2024 року, і ці зусилля підтримують розвиток системи "суверенного інтернету".

• Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російська оборонно-промислова база може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць і, відповідно, здатна замінити втрати на полі бою, що дозволить російським військам продовжувати свої нинішні темпи операцій "в осяжному майбутньому".

• Російська влада планує збільшити депортацію українських дітей до Росії у 2024 році.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: