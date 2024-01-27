703-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:25 Байден закликав ухвалити законопроєкт, який дозволить йому перекрити кордон, відповідна заява була опублікована на сайті Білого дому. Байден відзначив, що два місяці тому доручив своїй команді розпочати переговори з двопартійною групою сенаторів, щоб нарешті серйозно вирішити прикордонну кризу. За його словами, те, що було обговорено в ході переговорів, стане “найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для захисту кордону, який коли-небудь був у США”.
16:50 Найбільші борги за несплату житлово-комунальних послуг спостерігаються у регіонах, які не мали прямого впливу від ведення бойових дій, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону. За словами Галущенка, наразі таким мораторієм щодо заборгованості за комунальні послуги почали зловживати, і він втратив ту функцію, яку виконував на початку повномасштабного вторгнення.
16:15 Андрій Шевченко запросив президента УЄФА до України, заявив новообраний президент Української асоціації футболу в інтерв’ю. Раніше очільник УЄФА припустив, що юнацькі російські команди можуть повернутися до міжнародних змагань. Шевченко відтак запропонував вищим посадовим особам УЄФА відвідати Україну й на власні очі побачити наслідки російського вторгнення перед ухваленням будь-яких рішень про пом'якшення санкцій.
15:20 Нідерланди доєдналися до IT-коаліції з підтримки України та зробили внесок у 10 млн євро, повідомили у Міноборони. Ці кошти підуть на проєкти з кібербезпеки ЗСУ та Міноборони і є важливим внеском у довгострокову підтримку кіберзахисту України. Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.
14:45 Зеленський підписав укази про створення Ради з підтримки бізнесу і платформи «Зроблено в Україні», повідомляє пресслужба президента. Зазначається, що ця Рада сприятиме консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану, збереженню та розвитку підприємницького потенціалу. Рада з питань підтримки підприємництва має сприяти налагодженню ефективної взаємодії держави із суб’єктами господарювання, профільними громадськими об’єднаннями й поширенню найкращого міжнародного досвіду. Указом також затверджено персональний склад Ради з питань підтримки підприємництва.
14:10 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його литовський колега Габріелюс Ландсберґіс обговорили спільні кроки з нарощування виробництва дронів для потреб Збройних Сил України. Кулеба наголосив, що у Литви є необхідні технології для виробництва дронів, а у "нас є можливість масштабувати виробництво, і це була основна тема".
13:40 Європейська розвідка дізналася про плани Кремля зруйнувати світову фінансову систему, засновану на доларі: в 2022 і 2023 роках російська влада проводила зустрічі, на яких обговорювалося, як підірвати вплив долара як світової резервної валюти, пише The Washington Post, у розпорядження якої потрапили документи ради безпеки Росії, отримані європейською розвідкою. Кінцева мета Кремля – демонтаж глобальної фінансової системи, що склалася після Другої світової війни, і влади, яку вона дає США, для чого секретар радбезу Ніколай Патрушев планував створити Росією разом з Китаєм нову фінансову систему та євразійську цифрову валюту, засновану на альтернативній технології, такій як блокчейн. Незрозуміло, чи підтримує Пекін грандіозні плани Москви, однак Росія все більше використовує своє становище у світі для підриву позицій Заходу, "намагаються використовувати всі можливості. Росіяни дуже послідовні й систематичні".
Після початку війни в Ізраїлі Кремль відмовився від ретельно напрацьованих зв'язків із цією країною на користь поліпшення відносин з арабським світом. Російський чиновник, з яким поговорила WP, сказав, що Росія може загострити ситуацію на Близькому Сході через Іран, щоб ще сильніше відвернути увагу від війни в Україні: "У Росії все ще є великий негативний потенціал. Є багато гарячих точок, у які Росія може втрутитися".
12:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
• Росія продовжує свій наступ на кількох напрямках відповідно до своєї стратегічної мети захоплення Донбасу. 21 січня 2024 року російські війська захопили села Крохмальне на Харківщині, а 18 січня 2024 року – Веселе поблизу Бахмута; однак вони є стратегічно незначними. Довоєнне населення Веселого становило 102 особи, а населення Крохмального – 45. Це є продовженням незначних просувань Росії, тоді як Україна зосереджується на активній обороні.
• Головним пріоритетом для російських військ є місто Авдіївка. Росіяни ведуть атаку з трьох напрямків, щоб оточити місто з півдня та півночі, а також ведуть бої на підступах до східного кварталу самого міста Авдіївка. Російські війська зазнали значних втрат у особовому складі та бронетехніці, часто спричинених українськими БПЛА. Повідомляється, що російські війська намагаються обійти українські укріплення, зайшовши на околиці міста через службові тунелі; це метод проникнення, який вони намагаються застосувати з жовтня 2023 року.
• Українські контратаки стримують російські сили від подальшого просування в межах міста. Оскільки основний шлях постачання залишається недоторканим, а українські сили проводять локальні контратаки, Авдіївка, ймовірно, залишатиметься під контролем України протягом найближчих тижнів.
12:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 122 населені пункти на території 9 областей України, підтверджено ураження 92 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.
11:35 Минулої доби на одній з ТЕС через незначні технологічні порушення відключався енергоблок, впродовж дня його роботу було відновлено, повідомили в Міненерго. У резерві є два блоки теплової генерації, які буде підключено до роботи в разі потреби. Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються.
11:00 Учасники переговорів у Сенаті США дійшли згоди щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік міґрантів на південному кордоні, що розблокує можливість ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, пише CNN. Очікується, що вона буде оприлюднена наступного тижня і змусить республіканців, які мають визначитися, давати їй зелене світло чи відхилити на догоду Дональду Трампу.
10:35 Вночі росіяни атакували чотирма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ.). Усі чотири знищені на Кіровоградщині. Також окупанти вдарили ракетою «Іскандер-М» по Донеччині з Ростовської області. Попередньо без постраждалих.
За минулі сім днів було збито 25 із 34 (74%) запущених по Україні БПЛА.
10:15 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:
• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.
• Сватівський відтинок — ворог намагався покращити тактичне положення біля Синьківки, Новоселівського, Нововодяного — успіху не мав. Біля Тернів та у Серебрянському лісництві тривають важкі бої.
• Бахмутський напрямок — росіяни продовжують атакувати район Білогорівки (Л), Іванівського та Богданівки. Змін не зафіксовано.
• Авдіївський відтинок — росіяни посилюють тиск північніше Бердичів, проте з однієї із посадок ворога вдалося вигнати днями раніше. Біля Степового без змін, традиційно, і вже не такі чисельні групи ворога розбиваються об захист Сил оборони. В той же час ворог атакує дачі біля АКХЗ для обходу заводу. Росіяни намагаються забрати дві паралельні посадки між Кам'янкою та тими ж дачами — бої тривають. Важка ситуація зберігається південніше Авдіївки. Росіяни ще й атакували західніше Зеніту, проте успіху не мали. Вкрай складна ситуація в Первомайському, ворогу вдалося дещо просунутися. Тривають атаки ворога на Георгіївку та її околиці, тривають бої в районі села Новомихайлівка.
• Бердянський відтинок — невдала спроба ворога атакувати біля Новодонецького.
• Запорізький відтинок — західніше Вербового в результаті важких та тривалих боїв вдалося зайняти декілька посадок. Західніше Роботиного також тривають бої.
• Таврійський відтинок — без змін.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
183,6% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),
67,1% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),
201,0% автомобільної техніки (з них 3,5% за минулий тиждень),
294,8% артилерійських систем (з них 6,8% за минулий тиждень),
87,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
46,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),
26,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:35 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 22 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Представники Кремля і Сполучених Штатів відкинули чутки про готовність президента Росії Путіна до конструктивних переговорів на тлі постійних сигналів з Кремля про те, що Росія прагне не менш ніж повної капітуляції України та Заходу.
• Російські вимоги щодо "нейтралітету" України та мораторію на розширення НАТО завжди були і залишаються одним з головних виправдань вторгнення Путіна в Україну, і будь-яка гіпотетична поступка щодо цих вимог означала б значний стратегічний і риторичний відступ з боку Путіна, який він навряд чи розглядає в даний час.
• Президент Росії Путін повторив шаблонні кремлівські наративи, які покладають відповідальність за війну на Україну.
• Обставини катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня залишаються не з'ясованими.
• Європейська Унія найближчим часом надасть Україні додаткові п'ять мільярдів євро для задоволення "нагальних військових потреб".
• Міністерство оборони Росії продовжує докладати зусиль для розширення російського впливу та підпорядкування колишніх операцій "групи Ваґнера" в Африці.
• Як повідомляється, Росія імпортувала у 2023 році передових мікрочіпів і напівпровідників на суму 1,7 мільярда доларів, переважно із Заходу, оминаючи західні санкції, покликані позбавити її таких технологій.
• В Україні, ймовірно, були розгорнуті частини нібито особистої приватної військової компанії мера Москви Сергія Собяніна.
• Російські опозиційні ЗМІ повідомили 26 січня, що російський солдат 234-го повітряно-десантного полку (76-ї дивізії ВДВ), який служить в Україні, всиновив українську дитину з окупованої Донецької області.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
27.01.2024
Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новогродівки Донецької області та Антонівки Херсонської області) та 4 авіаційні удари, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, дитячі садочки, торгівельний центр та інша цивільна інфраструктура.
Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА знищено.
Зранку російські окупанти балістичною ракетою «Іскандер» завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів поблизу Тернів та Торського Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.
На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів в районі Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 6 атак противника північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій українських військ.
Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.