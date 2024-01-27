703-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:25 Байден закликав ухвалити законопроєкт, який дозволить йому перекрити кордон, відповідна заява була опублікована на сайті Білого дому. Байден відзначив, що два місяці тому доручив своїй команді розпочати переговори з двопартійною групою сенаторів, щоб нарешті серйозно вирішити прикордонну кризу. За його словами, те, що було обговорено в ході переговорів, стане “найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для захисту кордону, який коли-небудь був у США”.

16:50 Найбільші борги за несплату житлово-комунальних послуг спостерігаються у регіонах, які не мали прямого впливу від ведення бойових дій, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону. За словами Галущенка, наразі таким мораторієм щодо заборгованості за комунальні послуги почали зловживати, і він втратив ту функцію, яку виконував на початку повномасштабного вторгнення.

16:15 Андрій Шевченко запросив президента УЄФА до України, заявив новообраний президент Української асоціації футболу в інтерв’ю. Раніше очільник УЄФА припустив, що юнацькі російські команди можуть повернутися до міжнародних змагань. Шевченко відтак запропонував вищим посадовим особам УЄФА відвідати Україну й на власні очі побачити наслідки російського вторгнення перед ухваленням будь-яких рішень про пом'якшення санкцій.

15:20 Нідерланди доєдналися до IT-коаліції з підтримки України та зробили внесок у 10 млн євро, повідомили у Міноборони. Ці кошти підуть на проєкти з кібербезпеки ЗСУ та Міноборони і є важливим внеском у довгострокову підтримку кіберзахисту України. Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

14:45 Зеленський підписав укази про створення Ради з підтримки бізнесу і платформи «Зроблено в Україні», повідомляє пресслужба президента. Зазначається, що ця Рада сприятиме консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану, збереженню та розвитку підприємницького потенціалу. Рада з питань підтримки підприємництва має сприяти налагодженню ефективної взаємодії держави із суб’єктами господарювання, профільними громадськими об’єднаннями й поширенню найкращого міжнародного досвіду. Указом також затверджено персональний склад Ради з питань підтримки підприємництва.

14:10 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його литовський колега Габріелюс Ландсберґіс обговорили спільні кроки з нарощування виробництва дронів для потреб Збройних Сил України. Кулеба наголосив, що у Литви є необхідні технології для виробництва дронів, а у "нас є можливість масштабувати виробництво, і це була основна тема".

13:40 Європейська розвідка дізналася про плани Кремля зруйнувати світову фінансову систему, засновану на доларі: в 2022 і 2023 роках російська влада проводила зустрічі, на яких обговорювалося, як підірвати вплив долара як світової резервної валюти, пише The Washington Post, у розпорядження якої потрапили документи ради безпеки Росії, отримані європейською розвідкою. Кінцева мета Кремля – демонтаж глобальної фінансової системи, що склалася після Другої світової війни, і влади, яку вона дає США, для чого секретар радбезу Ніколай Патрушев планував створити Росією разом з Китаєм нову фінансову систему та євразійську цифрову валюту, засновану на альтернативній технології, такій як блокчейн. Незрозуміло, чи підтримує Пекін грандіозні плани Москви, однак Росія все більше використовує своє становище у світі для підриву позицій Заходу, "намагаються використовувати всі можливості. Росіяни дуже послідовні й систематичні".

Після початку війни в Ізраїлі Кремль відмовився від ретельно напрацьованих зв'язків із цією країною на користь поліпшення відносин з арабським світом. Російський чиновник, з яким поговорила WP, сказав, що Росія може загострити ситуацію на Близькому Сході через Іран, щоб ще сильніше відвернути увагу від війни в Україні: "У Росії все ще є великий негативний потенціал. Є багато гарячих точок, у які Росія може втрутитися".

12:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Росія продовжує свій наступ на кількох напрямках відповідно до своєї стратегічної мети захоплення Донбасу. 21 січня 2024 року російські війська захопили села Крохмальне на Харківщині, а 18 січня 2024 року – Веселе поблизу Бахмута; однак вони є стратегічно незначними. Довоєнне населення Веселого становило 102 особи, а населення Крохмального – 45. Це є продовженням незначних просувань Росії, тоді як Україна зосереджується на активній обороні. • Головним пріоритетом для російських військ є місто Авдіївка. Росіяни ведуть атаку з трьох напрямків, щоб оточити місто з півдня та півночі, а також ведуть бої на підступах до східного кварталу самого міста Авдіївка. Російські війська зазнали значних втрат у особовому складі та бронетехніці, часто спричинених українськими БПЛА. Повідомляється, що російські війська намагаються обійти українські укріплення, зайшовши на околиці міста через службові тунелі; це метод проникнення, який вони намагаються застосувати з жовтня 2023 року. • Українські контратаки стримують російські сили від подальшого просування в межах міста. Оскільки основний шлях постачання залишається недоторканим, а українські сили проводять локальні контратаки, Авдіївка, ймовірно, залишатиметься під контролем України протягом найближчих тижнів.

12:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 122 населені пункти на території 9 областей України, підтверджено ураження 92 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:35 Минулої доби на одній з ТЕС через незначні технологічні порушення відключався енергоблок, впродовж дня його роботу було відновлено, повідомили в Міненерго. У резерві є два блоки теплової генерації, які буде підключено до роботи в разі потреби. Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються.

11:00 Учасники переговорів у Сенаті США дійшли згоди щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік міґрантів на південному кордоні, що розблокує можливість ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, пише CNN. Очікується, що вона буде оприлюднена наступного тижня і змусить республіканців, які мають визначитися, давати їй зелене світло чи відхилити на догоду Дональду Трампу.

10:35 Вночі росіяни атакували чотирма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ.). Усі чотири знищені на Кіровоградщині. Також окупанти вдарили ракетою «Іскандер-М» по Донеччині з Ростовської області. Попередньо без постраждалих.

За минулі сім днів було збито 25 із 34 (74%) запущених по Україні БПЛА.

10:15 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — ворог намагався покращити тактичне положення біля Синьківки, Новоселівського, Нововодяного — успіху не мав. Біля Тернів та у Серебрянському лісництві тривають важкі бої.

• Бахмутський напрямок — росіяни продовжують атакувати район Білогорівки (Л), Іванівського та Богданівки. Змін не зафіксовано.

• Авдіївський відтинок — росіяни посилюють тиск північніше Бердичів, проте з однієї із посадок ворога вдалося вигнати днями раніше. Біля Степового без змін, традиційно, і вже не такі чисельні групи ворога розбиваються об захист Сил оборони. В той же час ворог атакує дачі біля АКХЗ для обходу заводу. Росіяни намагаються забрати дві паралельні посадки між Кам'янкою та тими ж дачами — бої тривають. Важка ситуація зберігається південніше Авдіївки. Росіяни ще й атакували західніше Зеніту, проте успіху не мали. Вкрай складна ситуація в Первомайському, ворогу вдалося дещо просунутися. Тривають атаки ворога на Георгіївку та її околиці, тривають бої в районі села Новомихайлівка.

• Бердянський відтинок — невдала спроба ворога атакувати біля Новодонецького.

• Запорізький відтинок — західніше Вербового в результаті важких та тривалих боїв вдалося зайняти декілька посадок. Західніше Роботиного також тривають бої.

• Таврійський відтинок — без змін.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

183,6% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),

67,1% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

201,0% автомобільної техніки (з них 3,5% за минулий тиждень),

294,8% артилерійських систем (з них 6,8% за минулий тиждень),

87,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

46,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 22 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Представники Кремля і Сполучених Штатів відкинули чутки про готовність президента Росії Путіна до конструктивних переговорів на тлі постійних сигналів з Кремля про те, що Росія прагне не менш ніж повної капітуляції України та Заходу.

• Російські вимоги щодо "нейтралітету" України та мораторію на розширення НАТО завжди були і залишаються одним з головних виправдань вторгнення Путіна в Україну, і будь-яка гіпотетична поступка щодо цих вимог означала б значний стратегічний і риторичний відступ з боку Путіна, який він навряд чи розглядає в даний час.

• Президент Росії Путін повторив шаблонні кремлівські наративи, які покладають відповідальність за війну на Україну.

• Обставини катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня залишаються не з'ясованими.

• Європейська Унія найближчим часом надасть Україні додаткові п'ять мільярдів євро для задоволення "нагальних військових потреб".

• Міністерство оборони Росії продовжує докладати зусиль для розширення російського впливу та підпорядкування колишніх операцій "групи Ваґнера" в Африці.

• Як повідомляється, Росія імпортувала у 2023 році передових мікрочіпів і напівпровідників на суму 1,7 мільярда доларів, переважно із Заходу, оминаючи західні санкції, покликані позбавити її таких технологій.

• В Україні, ймовірно, були розгорнуті частини нібито особистої приватної військової компанії мера Москви Сергія Собяніна.

• Російські опозиційні ЗМІ повідомили 26 січня, що російський солдат 234-го повітряно-десантного полку (76-ї дивізії ВДВ), який служить в Україні, всиновив українську дитину з окупованої Донецької області.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: