Губернатор Флориди Рон Десантіс зрезиґнував з президентських перегонів.

У Трампа залишається тільки одна конкурентка у змаганні за номінацію від республіканців – Ніккі Гейлі.

Губернатор Флориди, республіканець Рон Десантіс припинив свою президентську кампанію. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на відео, яке сам Десантіс опублікованому на своїй сторінці в соцмережі X (колишньому Twitter). Політик закликав своїх прихильників голосувати за Дональда Трампа.

«Якби я міг щось зробити для досягнення сприятливого результату, я б це зробив, але я не можу просити своїх прихильників добровільно приділяти свій час і жертвувати своїми ресурсами, якщо у нас немає чіткого шлях до перемоги. Відповідно, сьогодні я призупиняю свою передвиборчу кампанію», – оголосив Десантіс.

У 2023 році Десантіс вважався головним конкурентом Дональда Трампа у боротьбі за номінацію від Республіканської партії. На піку його рейтинг перевищував 30%. Офіційно Десантіс оголосив про своє висування 24 травня минулого року, але після цього лише втрачав популярність. Його критикували за неприродність поведінки на публіці, намагання наслідувати Трампа. Його штаб зіштовхнувся з дефіцитом коштів, і Десантісу довелося змінити голову свого штабу. А перед початком праймеріз на друге місце за рейтингом популярності серед республіканців вийшла Ніккі Гейлі, колишня постійна представниця США в ООН.

На кокусах в Айові 15 січня Десантіс посів друге місце, набравши 21% голосів, за Трампа тоді проголосував 51% виборців-республіканців. У суботу, 20 січня, політик скасував заплановані інтерв'ю, а в неділю вирішив не проводити мітинг у Нью-Гемпширі, штаті, який проведе республіканський праймеріз 23 січня.

Відтак у експрезидента Дональда Трампа залишається лише одна конкурентка у змаганні за номінацію в кандидати від Республіканської партії – Ніккі Гейлі. Останнім часом вона впевнено набирає популярності серед республіканців і, згідно зі соціологію, у разі потрапляння на президентські вибори вона б переконливо перемогла демократичного кандидата – чинного президента Джо Байдена.