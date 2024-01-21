701-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:15 США планують розпочати процес продажу F-16 Туреччині після того, як Анкара завершить процес вступу Швеції до НАТО, пише Reuters. Зазначається, що і Ердоган, і члени Конгресу США пов'язали підтримку Туреччиною заявки Швеції на вступ до НАТО зі схваленням Конгресом продажу компанією Lockheed Martin літаків F-16 і комплектів модернізації на 20 мільярдів доларів.
12:30 Україна вимагатиме прозорого міжнародного розслідування падіння Іл-76, заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону. Лубінець відправить листи до ООН і до Міжнародного комітету Червоного Хреста, однак сумнівається, що РФ допустить експертів і передасть матеріали на аналіз. Омбудсман також припустив, що Росія заздалегідь запланувала інформаційну кампанію проти України, зважаючи на швидку реакцію російської сторони. На його думку, росіяни не відмовилися від використання теми військовополонених проти України, і вони запускатимуть нові кампанії.
11:55 СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Повідомляється, що розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни), наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування всіх обставин падіння літака.
11:20 Потужна пожежа на нафтобазі в російському місті Туапсе в Краснодарському краї стала результатом спецоперації СБУ, пише Суспільне з посиланням на джерела. Ввечері 24 січня у російському місті Туапсе в Краснодарському краї виникла потужна пожежа на нафтобазі. Як зазначається, нафтобазу атакували безпілотники СБУ – внаслідок пожежі на об’єкті пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів.
11:00 У ніч проти 25 січня противник випустив по країні 14 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". В результаті бойової роботи ППО у межах Одеської та Миколаївської областей знищено 11 безпілотників.
10:45 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 114 населені пункти на території 9 областей України, підтверджено ураження 144 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.
10:00 Дефіциту електроенергії немає, в резерві – дві одиниці генеруючого обладнання, повідомили в Міненерго.
09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
183,2% танків (з них 2,7% за минулий тиждень),
66,9% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),
200,6% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),
294,2% артилерійських систем (з них 3,4% за минулий тиждень),
87,2% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),
46,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),
26,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),
36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
08:45 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російський військово-транспортний літак Іл-76 розбився в Бєлгородській області 24 січня.
• Російські інформаційні актори використовують катастрофу Іл-76 для того, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні.
• Російські правоохоронні органи кодифікують методи ксенофобського профайлінгу, які передбачають схильність мігрантів до злочинної діяльності на тлі постійних конфліктів між російськими громадянами та натуралізованими мігрантами.
• Головне управління військової розвідки (ГУР) України повідомило, що українські гакери нещодавно здійснили кібератаки на російську розвідувальну та комунікаційну інфраструктуру.
• Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив під час 18-ї Української оборонної контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині, що нещодавні російські ракетні удари по Україні підкреслюють необхідність посилення української протиповітряної оборони.
• Російські та чадські офіційні представники зустрілися в Москві 24 січня, вказуючи на те, що Чад може стати наступною ціллю Кремля серед колишніх французьких колоній на африканському континенті.
• Підконтрольний міністерству оборони Росії "Африканський корпус" 24 січня опублікував фотографії, на яких нібито зображені військовослужбовці "Африканського корпусу", що прибувають до Буркіна-Фасо.
• НАТО оголосила 24 січня про початок навчань " Steadfast Defender 2024", які триватимуть до 31 травня 2024 року.
• Позиційні бої тривають на всьому театрі бойових дій.
• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров продовжує докладати зусиль для зміцнення репутації чеченських збройних сил.
• Російська окупаційна влада створює умови для примусу виборців до явки на майбутніх президентських виборах у березні 2024 року.
08:15 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
25.01.2024
Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 121 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 14 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 11 ворожих дронів.
Авіаційних ударів зазнали: Земляний Яр, Зибине, Красне Перше, Табаївка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Часів Яр, Предтечине, Семенівка, Авдіївка, Сєверне, Максимільянівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Качкарівка, Республіканець, Червоний Маяк, Зміївка, Новоберислав Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Тернів, східніше Діброви Донецької області та ще 5 атак в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника неподалік Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.
На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.
На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмів позицій українських військ.
Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу противника.