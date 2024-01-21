701-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:15 США планують розпочати процес продажу F-16 Туреччині після того, як Анкара завершить процес вступу Швеції до НАТО, пише Reuters. Зазначається, що і Ердоган, і члени Конгресу США пов'язали підтримку Туреччиною заявки Швеції на вступ до НАТО зі схваленням Конгресом продажу компанією Lockheed Martin літаків F-16 і комплектів модернізації на 20 мільярдів доларів.

12:30 Україна вимагатиме прозорого міжнародного розслідування падіння Іл-76, заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону. Лубінець відправить листи до ООН і до Міжнародного комітету Червоного Хреста, однак сумнівається, що РФ допустить експертів і передасть матеріали на аналіз. Омбудсман також припустив, що Росія заздалегідь запланувала інформаційну кампанію проти України, зважаючи на швидку реакцію російської сторони. На його думку, росіяни не відмовилися від використання теми військовополонених проти України, і вони запускатимуть нові кампанії.

11:55 СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Повідомляється, що розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни), наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування всіх обставин падіння літака.

11:20 Потужна пожежа на нафтобазі в російському місті Туапсе в Краснодарському краї стала результатом спецоперації СБУ, пише Суспільне з посиланням на джерела. Ввечері 24 січня у російському місті Туапсе в Краснодарському краї виникла потужна пожежа на нафтобазі. Як зазначається, нафтобазу атакували безпілотники СБУ – внаслідок пожежі на об’єкті пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів.

11:00 У ніч проти 25 січня противник випустив по країні 14 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". В результаті бойової роботи ППО у межах Одеської та Миколаївської областей знищено 11 безпілотників.

10:45 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 114 населені пункти на території 9 областей України, підтверджено ураження 144 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:00 Дефіциту електроенергії немає, в резерві – дві одиниці генеруючого обладнання, повідомили в Міненерго.

09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

183,2% танків (з них 2,7% за минулий тиждень),

66,9% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

200,6% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

294,2% артилерійських систем (з них 3,4% за минулий тиждень),

87,2% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

46,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:45 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російський військово-транспортний літак Іл-76 розбився в Бєлгородській області 24 січня.

• Російські інформаційні актори використовують катастрофу Іл-76 для того, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні.

• Російські правоохоронні органи кодифікують методи ксенофобського профайлінгу, які передбачають схильність мігрантів до злочинної діяльності на тлі постійних конфліктів між російськими громадянами та натуралізованими мігрантами.

• Головне управління військової розвідки (ГУР) України повідомило, що українські гакери нещодавно здійснили кібератаки на російську розвідувальну та комунікаційну інфраструктуру.

• Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив під час 18-ї Української оборонної контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині, що нещодавні російські ракетні удари по Україні підкреслюють необхідність посилення української протиповітряної оборони.

• Російські та чадські офіційні представники зустрілися в Москві 24 січня, вказуючи на те, що Чад може стати наступною ціллю Кремля серед колишніх французьких колоній на африканському континенті.

• Підконтрольний міністерству оборони Росії "Африканський корпус" 24 січня опублікував фотографії, на яких нібито зображені військовослужбовці "Африканського корпусу", що прибувають до Буркіна-Фасо.

• НАТО оголосила 24 січня про початок навчань " Steadfast Defender 2024", які триватимуть до 31 травня 2024 року.

• Позиційні бої тривають на всьому театрі бойових дій.

• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров продовжує докладати зусиль для зміцнення репутації чеченських збройних сил.

• Російська окупаційна влада створює умови для примусу виборців до явки на майбутніх президентських виборах у березні 2024 року.

08:15 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: