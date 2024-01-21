700-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:45 Данія виділяє понад 12 млн євро на кіберзахист України, повідомляє міністерство оборони Данії. Ця пожертва здійснюється в рамках очолюваної Естонією та Люксембургом ІТ-коаліції для України, до якої приєдналась і Данія. Як зазначається, кошти підуть на проєкти з кібербезпеки Збройних Сил України та Міністерства оборони України.
12:10 У Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Як повідомляється, на борту Іл-76 було 63 людини — усі вони загинули. Міноборони України наразі не може підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з’ясовують інформацію", зазначає Суспільне.
11:35 Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув із візитом до Ужгорода, повідомив прем’єр Шмигаль.
11:00 До наступного пакета санкцій ЄУ проти Росії ввійде продукція з алюмінію, пише Politico. Повідомляється, що Унія таким чином має на меті запровадити обмеження і проти російської енергетики: процес виплавки алюмінію потребує величезної кількості електроенергії, а ціни на енергоносії становлять до 40% собівартості продукції. Наразі найбільшою проблемою для розробки санкційного пакета є те, що "всі великі товари вже під санкціями, а інші недоступні – наприклад, ядерна енергетика або СПГ", зазначає неназваний європейський дипломат. Проти санкцій щодо російської ядерної енергетики виступає Угорщина, інші не підтримують санкцій проти російського скрапленого газу.
10:45 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 134 населені пункти на території 11 областей України, підтверджено ураження 113 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.
10:00 Дефіциту електроенергії немає, на запит Польщі українська енергосистема надавала допомогу польській – забирала надлишки електроенергії, повідомили в Міненерго.
09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
182,4% танків (з них 2,7% за минулий тиждень),
66,7% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),
199,9% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),
292,3% артилерійських систем (з них 3,4% за минулий тиждень),
87,1% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),
46,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),
26,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),
36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Західні держави підтвердили свою підтримку України та свою відданість розвитку української оборонно-промислової бази під час 18-ї Української оборонної контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині 23 січня.
• 23 січня НАТО уклало контракти на закупівлю понад 200 000 артилерійських снарядів, які, ймовірно, дозволять Альянсу направити додаткову допомогу Україні або поповнити запаси НАТО.
• Російські мілблогери стверджують, що російські війська не спроможні компенсувати українські удари з безпілотників та удари в тилу на рівні, необхідному для виходу з позиційної війни.
• У ніч з 22 на 23 січня російські війська здійснили серію ракетних ударів по Україні, причому нова серія ударів, ймовірно, мала на меті прорвати українську протиповітряну оборону.
• Міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном та міністром закордонних справ Палестинської національної адміністрації Ріядом аль-Малікі в рамках зусиль з поглиблення відносин Росії з близькосхідними гравцями.
• Акцент внутрішньої політики Кремля на "Році сім'ї" у 2024 році, ймовірно, частково спрямований на подолання демографічної кризи в Росії.
• Російський балтійський флот проводить прибережні ракетні навчання, які, ймовірно, протистоятимуть поточним навчанням НАТО "Steadfast Defender 2024".
• Кремль може мати намір використати президентські вибори в Росії 2024 року як референдум щодо війни Росії проти України.
• Російська правова система розширює переслідування справ про вимагання з метою широкого придушення джерел інакомислення.
• Російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Кремінної, Авдіївки й Донецька на тлі позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення 23 січня.
• Голова уряду "ДНР" Євген Солнцев оголосив 23 січня, що філія російського військово-морського училища імені Нахімова в окупованому Маріуполі почне навчання перших курсантів 1 вересня 2024 року.
• Російська окупаційна влада, ймовірно, навмисно спотворює статистику чисельності населення на окупованих територіях, щоб заохотити людей переселятися в окуповані населені пункти.
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені з цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 200 різних об’єктів цивільної інфраструктури в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.
Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 6 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон.
Авіаційних ударів зазнали: Козача Лопань, Липці, Гатище Харківської області; Макіївка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Серебрянка, Сіверськ, Богданівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Качкарівка, Милове, Берислав Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще 2 атаки поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степове, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.
На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки противника південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмів позицій наших військ.
Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет “Іскандер-М”, 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 засобах ППО, 9 артилерійських засобах та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.
24.01.2024