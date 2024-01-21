700-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:45 Данія виділяє понад 12 млн євро на кіберзахист України, повідомляє міністерство оборони Данії. Ця пожертва здійснюється в рамках очолюваної Естонією та Люксембургом ІТ-коаліції для України, до якої приєдналась і Данія. Як зазначається, кошти підуть на проєкти з кібербезпеки Збройних Сил України та Міністерства оборони України.

12:10 У Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Як повідомляється, на борту Іл-76 було 63 людини — усі вони загинули. Міноборони України наразі не може підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з’ясовують інформацію", зазначає Суспільне.

11:35 Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув із візитом до Ужгорода, повідомив прем’єр Шмигаль.

11:00 До наступного пакета санкцій ЄУ проти Росії ввійде продукція з алюмінію, пише Politico. Повідомляється, що Унія таким чином має на меті запровадити обмеження і проти російської енергетики: процес виплавки алюмінію потребує величезної кількості електроенергії, а ціни на енергоносії становлять до 40% собівартості продукції. Наразі найбільшою проблемою для розробки санкційного пакета є те, що "всі великі товари вже під санкціями, а інші недоступні – наприклад, ядерна енергетика або СПГ", зазначає неназваний європейський дипломат. Проти санкцій щодо російської ядерної енергетики виступає Угорщина, інші не підтримують санкцій проти російського скрапленого газу.

10:45 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 134 населені пункти на території 11 областей України, підтверджено ураження 113 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:00 Дефіциту електроенергії немає, на запит Польщі українська енергосистема надавала допомогу польській – забирала надлишки електроенергії, повідомили в Міненерго.

09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

182,4% танків (з них 2,7% за минулий тиждень),

66,7% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

199,9% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

292,3% артилерійських систем (з них 3,4% за минулий тиждень),

87,1% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

46,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Західні держави підтвердили свою підтримку України та свою відданість розвитку української оборонно-промислової бази під час 18-ї Української оборонної контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині 23 січня.

• 23 січня НАТО уклало контракти на закупівлю понад 200 000 артилерійських снарядів, які, ймовірно, дозволять Альянсу направити додаткову допомогу Україні або поповнити запаси НАТО.

• Російські мілблогери стверджують, що російські війська не спроможні компенсувати українські удари з безпілотників та удари в тилу на рівні, необхідному для виходу з позиційної війни.

• У ніч з 22 на 23 січня російські війська здійснили серію ракетних ударів по Україні, причому нова серія ударів, ймовірно, мала на меті прорвати українську протиповітряну оборону.

• Міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном та міністром закордонних справ Палестинської національної адміністрації Ріядом аль-Малікі в рамках зусиль з поглиблення відносин Росії з близькосхідними гравцями.

• Акцент внутрішньої політики Кремля на "Році сім'ї" у 2024 році, ймовірно, частково спрямований на подолання демографічної кризи в Росії.

• Російський балтійський флот проводить прибережні ракетні навчання, які, ймовірно, протистоятимуть поточним навчанням НАТО "Steadfast Defender 2024".

• Кремль може мати намір використати президентські вибори в Росії 2024 року як референдум щодо війни Росії проти України.

• Російська правова система розширює переслідування справ про вимагання з метою широкого придушення джерел інакомислення.

• Російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Кремінної, Авдіївки й Донецька на тлі позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення 23 січня.

• Голова уряду "ДНР" Євген Солнцев оголосив 23 січня, що філія російського військово-морського училища імені Нахімова в окупованому Маріуполі почне навчання перших курсантів 1 вересня 2024 року.

• Російська окупаційна влада, ймовірно, навмисно спотворює статистику чисельності населення на окупованих територіях, щоб заохотити людей переселятися в окуповані населені пункти.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: