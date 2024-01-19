Євроунія розпочала обговорення 13-го пакета санкцій проти Росії.

Очікується, що пакет буде схвалено до другої річниці вторгнення, тобто до 24 лютого.

Країни -члени Європейської Унії розпочали обговорення 13-го пакету санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерела, обізнані з цим питанням. Очікується, що новий санкційний пакет буде схвалено до другої річниці вторгнення, тобто до 24 лютого.

До списку санкцій, як очікується, будуть включені нові фізичні та юридичні особи, також будуть запроваджені нові торгові обмеження та додаткові заходи щодо боротьби з обходом санкцій як через треті країни, так і через країни-члени Євроунії.

За даними Bloomberg, у середу, 17 січня, новий пакет обговорювала Європейська рада на рівні амбасадорів країн – членів Євроунії. Аґенція зазначає, що схвалити новий пакет до 24 лютого буде непросто, бо, наприклад, робота над 12-м пакетом санкцій тривала понад два місяці. Про якісь конкретні пропозиції поки що не повідомляється.

Нагадаємо, що найважливішим пунктом 12-го пакету санкцій, схваленого в грудні минулого року, стала поетапна заборона на імпорт російських алмазів. Було також запроваджено додаткові заходи щодо боротьби з обходом санкцій через треті країни.

Також у Євроунії тривають дискусії щодо планів створення нового фонду військової підтримки України, який деякі країни ЄУ хочуть використати як спосіб оновити поточний механізм фінансування, відомий як Європейський фонд миру (European Peace Facility – EPF). Відповідно до статуту EPF, країни-члени отримують відшкодування за зброю, яку вони передають Україні. Розмір фонду в кілька разів збільшувався, але рішення про виділення та виплату коштів потребують одностайної підтримки держав-членів. На практиці це дозволило прем’єр-міністрові Угорщини Вікторові Орбану накласти вето на фінансування допомоги Україні.

Питання про надання Україні 50 мільярдів фінансової допомоги з бюджету ЄУ лідери країн-членів мають обговорити на саміті Євроунії першого лютого. Але консенсусу все ще не досягнуто. Угорщина, як і раніше, не дала згоди, а на компроміс із Будапештом готові йти не всі країни. Евентуальною альтернативою може стати домовленість 26 країн-членів без участі Угорщини про допомогу Україні, минаючи бюджет ЄУ.