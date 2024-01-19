Євроунія розпочала обговорення 13-го пакета санкцій проти Росії.

Очікується, що пакет буде схвалено до другої річниці вторгнення, тобто до 24 лютого.

 

 

Країни -члени Європейської Унії розпочали обговорення 13-го пакету санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерела, обізнані з цим питанням. Очікується, що новий санкційний пакет буде схвалено до другої річниці вторгнення, тобто до 24 лютого.

 

До списку санкцій, як очікується, будуть включені нові фізичні та юридичні особи, також будуть запроваджені нові торгові обмеження та додаткові заходи щодо боротьби з обходом санкцій як через треті країни, так і через країни-члени Євроунії.

 

За даними Bloomberg, у середу, 17 січня, новий пакет обговорювала Європейська рада на рівні амбасадорів країн – членів Євроунії. Аґенція зазначає, що схвалити новий пакет до 24 лютого буде непросто, бо, наприклад, робота над 12-м пакетом санкцій тривала понад два місяці. Про якісь конкретні пропозиції поки що не повідомляється.

 

Нагадаємо, що найважливішим пунктом 12-го пакету санкцій, схваленого в грудні минулого року, стала поетапна заборона на імпорт російських алмазів. Було також запроваджено додаткові заходи щодо боротьби з обходом санкцій через треті країни.

 

Також у Євроунії тривають дискусії щодо планів створення нового фонду військової підтримки України, який деякі країни ЄУ хочуть використати як спосіб оновити поточний механізм фінансування, відомий як Європейський фонд миру (European Peace Facility – EPF). Відповідно до статуту EPF, країни-члени отримують відшкодування за зброю, яку вони передають Україні. Розмір фонду в кілька разів збільшувався, але рішення про виділення та виплату коштів потребують одностайної підтримки держав-членів. На практиці це дозволило прем’єр-міністрові Угорщини Вікторові Орбану накласти вето на фінансування допомоги Україні.

 

Питання про надання Україні 50 мільярдів фінансової допомоги з бюджету ЄУ лідери країн-членів мають обговорити на саміті Євроунії першого лютого. Але консенсусу все ще не досягнуто. Угорщина, як і раніше, не дала згоди, а на компроміс із Будапештом готові йти не всі країни. Евентуальною альтернативою може стати домовленість 26 країн-членів без участі Угорщини про допомогу Україні, минаючи бюджет ЄУ.

19.01.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Лілія Бомко
Там, де любов усевишня
Книжка “Тут були ми” найперше про любов, і про вдячність людини, яка любить, іншій людині, яка приймає цю любов. Любов всевишня в поезії Артура Дроня — це любов, яка не закінчується навіть там, де закінчується життя.
18.01.24 | | Штука
694-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (27 атак), Мар’їнському (10 атак) та Лиманському (13 атак) напрямках.
18.01.24 | | Україна
У творчих просторах Бориса Гуменюка
Тарас Пастух
Гуменюк вивів українську поезію на новий рівень мовної експресії, а в прозі сконцентровано представив різноплановий досвід війни, який попри страждання, біль і смерть дає змогу розпрощатися з останньою імперією, уможливлює вільніше життя у майбутньому.
17.01.24 | | Штука
693-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (35 атак), Мар’їнському (17 атак) та Лиманському (11 атак) напрямках.
17.01.24 | | Україна
Мистецтво звуку і шуму
Як звук дозволяє схопити щось невидиме і чому це важливо? Як мистецтво звуку вибудувалося частиною великого поля сучасного мистецтва? Як художники соціалістичних країн ставали піонерами звукового мистецтва і якої форми можуть набувати звукові краєвиди?
16.01.24 | | Штука
Ненудна зима
Юрко ТИМЧУК
Ursus arctos, щоб не морозити собі різні частини тіла, залазить до барлогу і нормально там собі чується. Homo sapiens такого щастя не має і мусить активно рухатися в найзліші морози.
16.01.24 | | Україна
692-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 94 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (34 атаки), Мар’їнському (12 атак) та Лиманському (13 атак) напрямках.
16.01.24 | | Україна
145-річчя композитора Станіслава Людкевича
Цьогоріч виповнюється 145 років від дня народження славетного українського композитора Станіслава Людкевича. З нагоди ювілею Меморіальний музей композитора у Львові організовує низку подій, вхід на які – вільний.
15.01.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.