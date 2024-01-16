Польські автоперевізники розблокували всі КПП на кордоні з Україною.

Цьому передувала угода польських далекобійників з урядом Польщі.

 

 

Польські автоперевізники завершили акції протесту на кордоні з Україною. У вівторок увечері, 16 січня, було відновлено рух вантажного транспорту через останній прикордонний перехід «Ягодин-Дорогуськ», який до цього залишався заблокованим. Про це повідомило Polskie Radio24.

 

Днем раніше перевізники розблокували найбільший автомобільний прикордонний перехід між Польщею та Україною «Шегині-Медика». А також було завершено блокування пунктів пропуску «Краковець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребене».

 

Цьому передувала угода польських далекобійників та їхніх роботодавців, які блокували прикордонні переходи з Україною з листопада минулого року, з урядом Польщі про часткове задоволення їхніх вимог.

 

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак (Dariusz Klimczak) підтвердив досягнення угоди, проте наголосив, що перемовини про вимоги учасників протестів будуть продовжені. Офіційно акції протесту припинено до 1 березня.

 

«Я щиро сподіваюся, що це назавжди припинить блокаду», – так прокоментувала новину єврокомісарка з питань транспорту Адіна Валеан (Adina Vălean). Вона наголосила, що блокади мали поважні наслідки для України, Польщі, Євроунії та водіїв, які в них застрягли. Вона також оголосила про подальшу співпрацю з країнами-членами та Україною для збільшення пропускної здатності пунктів пропуску.

 

Нагадаємо, що польські перевізники заблокували вантажний рух на кордоні з Україною у листопаді. Серед їхніх вимог було скасування так званого транспортного безвізу для українських міжнародних перевізників, тобто правил, відповідно до яких українські транспортні компанії можуть працювати на ринку Євроунії. Оскільки польські перевізники, які мають найбільший автопарк у ЄУ, побоюються конкуренції з українськими.

 

Як повідомляється, блокування українсько-польського кордону спричинило зниження в останній місяць експорту з України через наземні пункти пропуску на 40%. У черзі на кордоні вишикувалися сотні вантажівок. Сформований у грудні новий уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском розпочав перемовини з учасниками акцій протесту, внаслідок яких вдалося досягти компромісу.

16.01.2024

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