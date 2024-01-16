Ненудна зима

Ursus arctos, щоб не морозити собі різні частини тіла, залазить до барлогу і нормально там собі чується. Homo sapiens такого щастя не має і мусить активно рухатися в найзліші морози. Огляд подій тижня в Україні.

Договір тижня

Навіть найзатятіші шукачі «зради» не змогли виставити серйозних претензій Agreement on Security Cooperation, тобто Угоді про співпрацю у сфері безпеки. Про неї прем’єр Великої Британії заявив: «Ми перші з союзників, хто підписав цю угоду. Ми посилюємо нашу безпекову співпрацю з Україною у багатьох сферах – від навчання військових до допомоги у розмінуванні. Ось про що цей документ, підписаний сьогодні (12 січня – авт.). Це сигнал Путіну, що ми тут надовго».

Президент Зеленський відреагував на Agreement з прагматичної точки зору: «Ми домовились про щорічну підтримку України. Зокрема про фінансову підтримку – 2,5 млрд фунтів на цей рік. Надання допомоги триватиме протягом наступних років. І ця угода – на 10 років».

Громадяни з гіпертрофованим оптимізмом поквапилися сильно тішитися, що таким чином (підписанням Угоди/ Agreement) Україні й НАТО не буде потрібне – просто завізують двосторонні договори з сильними світу цього і буде щастя. В цьому контексті варто лише згадати аксіому «сподівайся на найкраще і готуйся до найгіршого». До чого «колективний Захід» і готується. Незабаром відбудуться Steadfast Defender – найбільші військові навчання НАТО за останні сорок років. А Nordic Response десь плюс-мінус проходитимуть у час виборів в РФ. Там буде дуже цікаво шукати «зраду».

Мілітарне тижня

Про україно-британську угоду висловився і дуже непублічний (одні його за це хвалять, інші критикують) Рустем Умєров. "Це довгостроковий договір військової допомоги упродовж 10 років. У цьому договорі також буде і підтримка проведення реформи в оборонній сфері", – сказав шеф вітчизняного Міністерства оборони. А реформувати у силовому відомстві є що.

Напередодні візиту британського прем’єра український міністр відзвітував, що внутрішній аудит міноборони та оновлена Генеральна інспекція відомства за останні чотири місяці виявили порушень, які були вчинені раніше, на понад 10 мільярдів гривень. Як приклад Умєров навів грудневу взаємодію МО і СБУ, коли було ліквідовано корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень.

"Це те, про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини", – анонсував міністр.

Новини не забарилися. Розголосу набрала історія з Ігорем Гринкевичем, якого 29 грудня минулого року затримали працівники ДБР у момент, коли він пропонував 500 тисяч доларів хабаря одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній. За даними ДБР, компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу (варто зауважити, що компанії того добродія займаються будівництвом, але МО мали чомусь забезпечити формою) на суму в понад 1,5 мільярда гривень. Багато контрактів не було виконано, а деякі виконані не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками, сума збитків становить 1,2 мільярда гривень.

А потім була провокація біля помешкання Юрія Ніколова, того самого журналіста-розслідувача, який «накопав» історію про яйця за 17 гривень, що купувалися МО в часи, коли відомство очолював Резніков. Той міністр був максимально публічним, і Умєров то пам’ятає.

Прем’єр тижня

Тримати в тонусі керівника уряду вирішили в НАЗК, і голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав протокол стосовно прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Дениса Анатолійовича звинувачують у незаконному розголошенні інформації про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків. А це є адміністративним правопорушенням. НАЗК повідомила, що прем’єр, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабінет Міністрів України.

Історія мутна не тільки тому, що Шмигаль не з’явився на ознайомлення з протоколом в НАЗК, і тепер той папір читатиме в суді. Якщо суд визнає прем’єра винним, то на нього буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік, а прізвище «Шмигаль» буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Пікантність ситуації у тому, що в коридорах влади швендяє інформація про бажання шефа НАЗК отримати від уряду фінансову допомогу та ще один службовий автомобіль і відмову в реалізації цього стремління з боку шефа Кабміну. Якщо це дійсно так, то дитячий садок у порівнянні з вітчизняною владою є дуже серйозною структурою.

Мораторій тижня

З понеділка, 29 січня, боржникам стане жити веселіше. Принаймні це обіцяє генеральний директор компанії – постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, який попередив, що неплатникам за спожиту енергію доведеться або існувати в потемках, або подружитися з ліхтариком. Розпочнуть із тих, хто має найбільшу і найтривалішу заборгованість і найдовше не платить. Алгоритм дій максимально простий – боржникові надходить попередження про можливе відключення, і якщо за десять днів борг не буде погашено, настає блекаут. Щоправда, боржники, які не мають змоги сплати, можуть звернутися для укладання договору-розстрочки, який передбачає встановлення графіку погашення боргу для конкретного споживача. Відновлення енергопостачання буде після сплати боргу і розрахунку за підключення. Вихід із темряви триватиме п’ять днів.

Якщо хтось тішився тим, що компанія Yasno працює лише в Київській та Дніпропетровській областях, то голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський їм зіпсував настрій інформацією про скасування урядом мораторію на припинення надання житлово-комунальних послуг населенню через несплату. "Це є необхідним кроком, який повинен значно підвищити рівень платіжної дисципліни. Для нормального функціонування енергосистеми України вкрай потрібні необхідні ресурси, і тому це була вимушена така міра", – сказав Ущаповський.

Як то все відбуватиметься в реальності, побачимо за два тижні.



