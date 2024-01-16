692-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:50 Міністерство сільського господарства Румунії досягло угоди з основними організаціями сільгоспвиробників, які протестували та протягом шести днів блокували кордон з Україною, повідомляє Euractiv. Міністр сільського господарства Флорін Барбу заявив, що румунський уряд погодився задовольнити 13 вимог протестувальників, але переговори триватимуть для пошуку компромісу щодо решти вимог. Уряд зобов'язався повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року і негайно ввести в дію положення про субсидовані процентні кредити. Крім того, уряд прийняв запити на компенсацію збитків, спричинених імпортом з України. Заходи передбачають чітке маркування зернових та інших товарів, а також електронний моніторинг пломб за допомогою GPS у порту Констанца. Один із представників фермерів на тригодинних переговорах Маріус Мік пояснив, що угода не означає негайного припинення протестів, оскільки на їхню тривалість можуть вплинути майбутні переговори з перевізниками, які триватимуть до четверга.

11:25 Вчора, 15 січня, добовий максимум споживання був зафіксований близько 10:00, він був на 1,3% нижче за добовий максимум попереднього робочого дня 12 січня. Причина – суттєве потепління – від-10°C до -3°C, повідомили в Укренерго. Сьогодні на 9:30 споживання співпадає з рівнем споживання понеділка 15 січня, але Диспетчерський центр «Укренерго» попереджає про можливість виникнення протягом дня дефіциту в енергосистемі на рівні 1% через зростання споживання через прогнозоване похолодання та зменшення обсягів виробництва електроенергії сонячними електростанціями через хмарну погоду.

11:05 Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 35 населених пунктів (вчора було 44): 30 у Кіровоградській області та 5 – у Миколаївській, повідомили в Міненерго.

10:45 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 128 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 53 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 Європейська служба зовнішніх справ проводить аудит озброєнь, поставлених Україні країнами-членами з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, повідомили Financial Times три європейські дипломати. Рішення про проведення аудиту було прийнято після того, як минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц зажадав підрахувати і порівняти військові поставки країн Україні. ЄСЗВ має на меті представити результати аудиту в столицях до саміту лідерів ЄС 1 лютого. Аудит базуватиметься на матеріалах, наданих державами-членами у відповідь на запити ЄСЗД, при цьому служба вже зустріла опір з боку деяких країн, що не бажають надавати повні дані.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

179,0% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

65,4% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

195,4% автомобільної техніки (з них 2,6% за минулий тиждень),

285,6% артилерійських систем (з них 3,8% за минулий тиждень),

85,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

46,2% засобів ППО (з них 1,0% за минулий тиждень),

26,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 В аварійний ремонт виведено 2 блоки ТЕС, водночас після короткострокового ремонту до роботи підключено 3 одиниці генеруючого обладнання, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії в енергосистемі не спостерігається, генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів.

09:35 Біля консульства Сполучених Штатів Америки у місті Ербіль прогриміла серія вибухів, під ударом опинилися вісім об'єктів, повідомили джерела в іракських службах безпеки. Іранський Корпус вартових ісламської революції взяв на себе відповідальність за атаку, заявивши, що завдає ударів балістичними ракетами по "штаб-квартирах шпигунів" і "антиіранських терористичних зборищах в деяких частинах регіону". В результаті ударів загинули чотири людини, серед них немає військовослужбовців коаліційних сил або американських військ. Крім того, сили коаліції збили три безпілотні літальні апарати в районі аеропорту Ербіля.

09:25 Станом на 07:30 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські офіційні особи оголосили, що в ніч на 14 січня українські сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і серйозно пошкодили літак повітряного командування Іл-22.

• Високопоставлений представник української розвідки підтвердив, що російські війська можуть нарощувати сили зі швидкістю, що дорівнює російським щомісячним втратам особового складу. Це узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські війська здатні проводити регулярні ротації на оперативному рівні в Україні. Заступник начальника ГУР України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що Росія набирає близько 30 тис. особового складу на місяць та використовує для поповнення втрат і формування резервних полків. Український військовий аналітик полковник Петро Черник так само оцінив, що Росія здатна замінити близько 25–27 тисяч особового складу на місяць і має невеликий (на 10–15% загальної кількості) готовий професійний резерв механізованих підрозділів, морської піхоти та десантно-штурмових підрозділів (ВДВ). Цифри Скібіцького й Черника узгоджуються з оцінкою ISW про те, що російські сили можуть проводити ротацію оперативного рівня на більшості ділянок лінії фронту. Черник заявив, що Росія має від півтора до семи мільйонів людей у ​​своєму загальному мобілізаційному резерві («мобілізаційному ресурсі особового складу»), що складається з людей, які можуть бути мобілізовані незалежно від попереднього військового досвіду, на відміну від значно менших готових, і професійний резерв («кадровий мобілізаційний резерв»), який, теоретично, має бути більш підготовленим у військовій справі при мобілізації. Скібіцький заявив, що Росія навряд чи проведе будь-яку форму офіційної мобілізації до виборів президента Росії в березні 2024 року. Скібіцький повідомив, що Росії потрібно буде провести «мобілізацію» (ймовірно, мається на увазі широкомасштабна мобілізація), щоби створити «потужний стратегічний резерв». Однак Скібіцький заявив, що поки рано коментувати, чи збирається Росія проводити «мобілізацію» після виборів президента Росії в березні 2024 року.

• Скібіцький зазначив, що міжнародні санкції обмежують російське виробництво ракет і безпілотників, але російські війська, ймовірно, продовжують адаптувати свої ударні ракетні комплекси і безпілотники, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону. Скібіцький заявив, що нещодавні російські удари були спрямовані по підприємствах української оборонно-промислової бази, військових штабах, системах і підрозділах військового управління на передовій, що відповідає спостереженням ISW. Скібіцький повідомив, що нещодавно російські війська почали запускати безпілотники «Шахед» по прифронтових районах, тоді як російські війська раніше використовували безпілотники «Шахед» лише для націлювання на підприємства тилового відділу ВПК. ISW спостерігав, як російські сили використовували безпілотники Shahed для націлювання на прифронтові райони, починаючи з кінця грудня 2023 року, й українські сили перехоплювали меншу кількість безпілотників, ймовірно, через нижчий рівень покриття української ППО або зону ППО, яка не оптимізована для перехоплення безпілотників поблизу лінії фронту. Скібіцький зазначив, що Росія може виробляти близько 330–350 дронів Shahed на місяць, але ці цифри значною мірою залежать від здатності Росії купувати електронні компоненти, такі як мікрочіпи та схеми, за кордоном. Скібіцький повідомив, що Росія використовує в безпілотниках Shahed двигуни китайського виробництва. Скібіцький також заявив, що з середини вересня 2023 року російські війська не включали крилаті ракети Х-101 або «Калібр» у серію ударів, ймовірно, у рамках зусиль зі створення ракетного резерву. Скібіцький повідомив, що російський ВПК може виробляти від 115 до 130 придатних для стратегічних ударів по Україні ракет на місяць, але що фактичний місячний обсяг виробництва коливається, оскільки для балістичних ракет Х-47 «Кінжал», а також крилатих ракет Х-101 і «Калібр» потрібно багато іноземних компонентів, заблокованих міжнародними санкціями. Скібіцький заявив, що Росія не в змозі виробляти аналоги цих зарубіжних компонентів усередині країни. ISW оцінив, що Росія, ймовірно, намагається придбати більше балістичних ракет з-за кордону, тому що балістичні ракети можуть бути більш успішними в ураженні українських цілей за деяких обставин. Росія також може посилити зусилля з отримання балістичних ракет з-за кордону через зростання труднощів у російському внутрішньому виробництві балістичних ракет Х-47 «Кінжал». Скібіцький повідомив, що Росія може виробляти ракети класу «повітря-повітря» Х-31, Х-34, Х-29 і Х-59, використовуючи переважно вітчизняні комплектуючі, і що російські війська використовують ракети Х-31 і Х-59 для націлювання на українську ППО, системи і радіолокаційні станції під час великих серій ударів.

• Німецьке видання Bild повідомило про секретні німецькі документи, що описують гіпотетичний сценарій підготовки до можливого майбутнього конфлікту між НАТО і Росією. Розробка таких сценаріїв, які зазвичай засекречені, є нормальним завданням для професійних військових штабів.

• Президент України Володимир Зеленський вчора прибув до Швейцарії, щоб обговорити аспекти українського мирного плану та підтримку України зі світовими лідерами на Всесвітньому економічному форумі в Давосі з 15 по 19 січня.

• Північнокорейська делегація на чолі з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей прибула до Москви 14 січня з офіційним державним візитом до Росії, який триватиме з 15 по 17 січня.

• Росія та Іран готуються до підписання Великого міждержавного договору для подальшого розвитку російсько-іранського військово-технічного співробітництва.

• Кремль посилює заходи цензури, щоб обмежити критику військових дій Росії в Україні напередодні президентських виборів у березні 2024 року.

• За повідомленнями, "ДНР" формує жіночий загін з управління безпілотними літальними апаратами.

• ГУР України заявило, що українські сили опору підірвали російський військовий автомобіль УАЗ "Патріот" в окупованому Мелітополі Запорізької області, в результаті чого четверо російських військовослужбовців отримали поранення, а невизначена кількість особового складу загинула.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: