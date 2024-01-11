У Чечні згорів штаб російського 70-го полку.

Солдати саме цього полку свого часу саботували відправку на український фронт.

У четвер, 11 січня, на території військової частини в чеченському місті Шалі сталася пожежа. Про це повідомив Telegram-канал «Сорокин хвост», який також опублікував відео з пожежею. На кадрах видно, що полум’я повністю знищило двоповерхову будівлю штабу та кілька припаркованих поряд автомобілів.

Наразі невідомо, що спричинило пожежу. МНС Чеченської Республіки не дало офіційних коментарів щодо події.

Відомо, що в Шалі розташовуються підрозділи 70-го гвардійського мотострілецького полку, який входить до складу 42-ї гвардійської дивізії. З 2022 року цей полк бере участь у війні проти України. Сюди, до Шалі, звозять контрактників з усієї Росії.

Солдати саме цього полку в травні 2022 року відмовлялися брати участь у бойових діях та вимагали від командування повернути їх до Росії. Командування намагалося це приховати. Солдати скаржилися, що тих, хто відкрито заявляє про небажання воювати, командири навпаки кидали на найнебезпечніші ділянки фронту. Крім того, до їхніх лав «впроваджували» співробітників ФСБ, щоб ті виявляли особливо активних саботажників.