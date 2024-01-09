Франція отримала нового прем'єра.

Ним, як і очікувалося, став 34-річний міністр освіти Габріель Атталь.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив ім'я нового прем’єрміністра країни. Ним став 34-річний міністр освіти Ґабріель Атталь (Gabriel Attal). Про це повідомила газета Le Monde. Атталь став вже четвертим прем'єром за президенства Макрона. Нагадаємо, що попередня прем'єрміністерка Франції Елізабет Борн у понеділок, восьмого січня, подала до демісії.

Таким чином Атталь став наймолодшим прем'єром П’ятої Республіки, обійшовши у цьому аспекті Лорана Фабіуса (Laurent Fabius), який вперше очолив уряд Франції в 37-літньому віці. Водночас він став першим в історії цієї країни відкритим геєм на посаді глави кабінету.

Мати Ґабріеля – Марі де Курісс, нащадок білих емігрантів, які еміґрували з Одеси. Сама вона зберегла православну віру й сина хрестила в православній церкві. Батько, Ів Атталь, народився у єврейській родин.

Атталь закінчив Інститут політичних досліджень в Парижі зі ступенем магістра державного управління. Свою політичну кар’єру він розпочав у Соціалістичній партії. 2014 року він був обраний до муніципальної ради Ванва.

Ґабріель Атталь долучився до команди Емманюеля Макрона 2016 року, тобто ще до того, як той став президентом. За підсумками парламентських виборів у 2017 році він був обраний до Національних зборів Франції. У жовтня 2018 року він обійняв посаду державного секретаря Міністерства національної освіти. 20 липня 2023 року в ході серії кадрових перестановок в уряді отримав портфель міністра національної освіти та у справах молоді.

Про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію Атталь публічно заявив 2018 року.