Французька прем’єрка Елізабет Борн подала до демісії.

Президент Макрон наразі не назвав імені наступного глави кабінету, фаворитом вважається 34-річний міністр освіти Ґабріель Атталь.

Прем'єрміністерка Франції Елізабет Борн (Elisabeth Borne) у понеділок, восьмого січня, подала президентові країни Емманюелеві Макрону прохання про демісію. Про це повідомила газета Le Monde. Глава держави прийняв відставку, проте досі не назвав імені наступного глави кабінету.

62-річна Елізаберт Борн пробула на посаді прем'єрки менше двох років – з весни 2022 року. Вона стала другою в історії Франції жінкою на цій посаді: першою була Едіт Крессон (Édith Cresson), яка очолювала уряд в 1991-1992 році за президентства Франсуа Міттерана. До призначення нового складу кабінету міністрів Борн продовжуватиме тимчасово виконувати обов'язки прем'єра.

Багато експертів у Франції висловили думку, що ця демісія стала початком перетасовування команди Макрона після серії політичних поразок і перед травневими виборами до Європейського Парламенту, на яких може перемогти націоналістична партія Марін Ле Пен.

Розмови про те, що Еммануель Макрон може вважати необхідним перетасовування складу уряду, йдуть у Франції як мінімум кілька тижнів, відколи президент лише ціною поважних поступок зміг провести через парламент найважливіший для нього закон про імміґрацію.

Французькі політичні аналітики ще тоді заявили, що Макрону потрібно провести чергове перегрупування сил і надати своїй політиці нового імпульсу. Сам Макрон пробуде на посаді президента ще три роки. А наступник Елізабет Борн стане вже четвертим його прем'єрміністром.

Хто замінить Борн на посаді прем'єра, поки що не відомо. Фаворитом вважається 34-річний міністр освіти Ґабріель Атталь (Gabriel Attal). Якщо прогнози щодо нього збудуться, то він стане наймолодшим прем'єром в історії Франції та водночас першим в історії відкритим геєм на посаді глави уряду.