У Південній Кореї вирішили заборонити їсти собак.

Заборона набуде чинності з 2027 року.

 

 

У вівторок, дев’ятого січня, Національна асамблея Південної Кореї ухвалила спеціальний закон про заборону споживання собачого м’яса, тим самим поклавши край практиці, що існувала в країні протягом багатьох століть. За заборону проголосували 208 депутатів, ще двоє утрималися. Про це повідомила південнокорейська інформаційна аґенція Yonhap.

 

Законопроєкт ухвалено за підтримки і керівної партії «Сила народу», і головної опозиційної сили – Демократичної партії. Заборона вживання м'яса собак у їжу була однією з передвиборчих обіцянок чинного президента Юн Сок Йоля, і за цю заборону відкрито виступала перша леді Кім Кон Хі. У президента з дружиною чотири собаки та три кішки.

 

Згідно з ухваленим законом, з 2027 року в Південній Кореї буде заборонено вирощувати та забивати собак з метою вживання їхнього м'яса в їжу, а також продавати собаче м'ясо. За забій собаки загрожуватиме позбавлення волі терміном на три роки або штраф у розмірі 30 млн вон (22 768 доларів США). А за розведення собак для їжі або продаж м'яса собак – два роки в'язниці або штраф 20 млн вон.

 

Окрім того, новий закон передбачає надання допомоги у перекваліфікуванні людей, які працюють в індустрії виробництва та продажу м'яса собак. Відповідним компаніям закон обіцяє допомогу в переорієнтації бізнесу, підтримці робочих місць та субсидії. Усі такі компанії мають надати місцевим чиновникам план переходу на інші джерела доходу, якщо хочуть продовжити працювати.

 

За даними уряду, в країні діє близько 1150 ферм із розведення собак, 34 бійні, 219 компаній-розповсюджувачів собачого м'яса та приблизно 1600 ресторанів, у меню яких є таке м'ясо.

 

За останні десятиліття собаче м'ясо в Південній Кореї втратило популярність, особливо серед молоді, на тлі активізації природозахисних організацій. Опитування показують, що дедалі більше громадян виступають за заборону цієї традиції, хоча, як і раніше, 20–25% респондентів висловлюються за її збереження, навіть якщо самі собачого м'яса не їдять.

09.01.2024

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