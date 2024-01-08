Післясмак свят

Коли кутя, борщ з вушками і пампухи з’їджені, перетравлені і засвоєні, а «Іван Предтеча взяв свята на плечі», можна задуматися, що далі. Огляд подій тижня в Україні.

Мобілізація тижня

Ця тема буде дуже важливою і складною до кінця війни до чого влада з більшим чи меншим успіхом готує тих, хто її обирав. Ще в грудні після одного з засідань Ставки Верховний Головнокомандувач заявляв: "Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони (військові – авт.) звернулися щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їхній погляд був на Ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра".

Згодом стало відомо, які вимоги до мобілізаційного процесу у Валерія Залужного. Головнокомандувач категорично проти того, аби до війська призивали ув’язнених (Україна, слава Богу, не Росія), бо служба в армії – не покарання, та пообіцяв «На кожного призваного по 80 днів навчання буде».

Головнокомандувач ЗСУ спільно з міністром оборони готові доопрацьовувати і вносити зміни в урядовий законопроект про мобілізацію, така інформація з’явилася 4 січня, після засідання парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де цей документ і розглядався. До проекту вистачає зауважень – остаточно не з’ясовано участь у мобілізації громадян з третьою групою інвалідності, які покарання будуть за неявку до територіальних центрів комплектування і внесення в реєстр боржників за рішеннями керівників ТЦК.

Вирішуватиметься доля законопроекту і подальша мобілізація вже на поточному тижні, але не буває в нас так, аби в контексті навіть найважливішої проблеми не вигулькнула якась монументальна бздура. Деміургом чергового «вибуху мозку» став колишній міністр економіки Тимофій Милованов. «Більшість моїх читачів пишуть, що правильний підхід до мобілізації - через лотерею чи жеребкування. Держава випадково витягує день та місяць. Ті люди, які народилися цими днями мобілізуються, інші ні. І так робить кожної хвилі мобілізації. Я не думаю, що це правильний підхід. Але... Що ви думаєте?», - написав він у соціальній мережі. Коментатори відразу пригадали Тимофію Сергійовичу, що колись він признавав себе дебілом (то він так жартував). Зараз Милованов є головою наглядової ради ДК «Укроборонпром», і це не жарти.



Закордонне тижня

Раз в місяць Японія ефективно демонструє, що підтримує Україну у війні з РФ. В грудні прем’єр-міністр Фуміо Кішіда під час саміту лідерів країн Великої сімки пообіцяв збільшити допомогу Україні на мільярд доларів і загальна підтримка становитиме 4,5 млрд доларів.

В січні до Києва приїхала міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава, яка після відвідин Ірпіня і Бучі повідомила, що її країна внесе 37 млн доларів до трастового фонду НАТО для забезпечення України системами виявлення дронів. Крім того, Японія вже надіслала п'ять мобільних газотурбінних генераторів та сім трансформаторів, щоб допомогти українцям пережити зиму.

На тлі стриманого оптимізму від японців свіжа інформація від американців в декого з українців викликала стриману паніку. Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що допомагати в таких об’ємах, як в попередні два роки, його країна нам більше не буде, бо «Ми не вважаємо, що в цьому є потреба, тому що мета полягає в тому, аби врешті-решт допомогти Україні стати на власні ноги й побудувати власну військово-промислову базу, аби вона могла і фінансувати, і виробляти, і купувати озброєння самостійно». Особливо панікувати з цього приводу не варто – Україні доступно пояснили, що пора дорослішати і що навіть Бог допомагає тому, хто допомагає собі сам.

Блокада тижня

Кінець зимових свят вітчизняним далекобійникам остаточно зіпсував польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський. «Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове доки його не знімуть. Нам потрібно зберегти ембарго, поки ми не домовимося про умови його заміни. Я думаю, що хорошим рішенням було б запровадити ліцензування перевезень, використовуючи при цьому транзитні маршрути за межами Польщі», – заявив міністр. У відомстві Секерського напередодні пообіцяли, що уряд Польщі планує прийняти всі три вимоги від фермерів і реалізувати їх.

Кавальчик світла в кінці тунелю водіям фур вдалося побачити на пункті пропуску «Медика – Шегині», який 6 січня розблокували. Наступного дня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко звітував: "Станом на ранок сьогодні звісно є черга – це десь 650 вантажівок, але інтенсивність руху після 21 години вечора ми вже відмічаємо. Бо, для прикладу, за минулу добу через цей напрямок на в’їзд в Україні перетнуло кордон лише 87 вантажно транспортних засоби, тобто під час блокування інтенсивності руху не було".

Українським водіям, які стоять на кордоні десь в Гребенному чи в Корчовій, втрачають залишки емпатії і впадають в тяжку мізантропію може трохи покращити настрій факт того, що у їхніх польських колег з’явилися подібні проблеми на кордоні між Польщею і Німеччиною. Німецькі прикордонники запровадили вибіркові перевірки, які проводять з притаманною тій нації ретельністю. В результаті на окремих ділянках кордону черги вантажівок сягали до десяти кілометрів.

Найближчими днями морози будуть непритаманними для епохи глобального потепління і не хотілося б чути нові драматичні новини з кордону.





ПублІка тижня

Якщо в Милованова виходить творити дурниці просто через любов до мистецтва, то акторам «Кварталу 95» займатися тим доводиться згідно функціональних обов’язків. Спільне у екс-міністра і комедіантів те, що їхнє гецання регулярно стає причиною скандалів. «Жінка сіСкадовська» трохи зіпсувала новорічну ніч тим, хто вже був настільки п’яним, щоб дивитися телевізор, але ще не в тій кондиції, аби не зрозуміти, що

«Квартал» видав щось, делікатно кажучи, дуже низькоякісне. Про рівень вітчизняного гумору «для телевізора» можуть писати дисертації культурологи і психіатри, але окремо треба звернути увагу на те, що зали на таких шоу завжди переповнені. Дорослішати треба не тільки владі, а й суспільству в цілому. І в цьому процесі ніякий Держдепартамент США не допоможе.