Польські фермери припинили блокаду кордону з Україною.

Перед цим протестувальники підписали угоду з польською владою.

 

 

Польські фермери припинили блокаду контрольно-пропускного пункту «Шегині – Медика» на кордоні з Україною. Про це повідомило Polskie Radio24. Перед цим очільник міністерства сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Сєкєрський (Czesław Siekierski) та підкарпатська воєвода Тереза Кубас-Гул (Teresa Kubas-Hul) досягли домовленості з протестувальниками – представниками руху «Підкарпатське ошукане село» (Podkarpacka Oszukana Wieś). Сторони підписали відповідну угоду.

 

«Після підписання угоди акція протесту на прикордонному переході в Медиці зупиняється на період, необхідний для внесення законодавчих змін, і на час, необхідний для внесення додаткових змін», – йдеться в документі.

 

Міністр сільського господарства Сєкєрський пообіцяв виконати три вимоги фермерів. Уряд виділить субсидії на вирощування кукурудзи на суму один мільярд злотих, зобов'язується не збільшувати податкову ставку вище 21% та залишити пільгові кредити для сільського господарства на суму 2,5 мільярда злотих.

 

Чеслав Сєкєрський також підтвердив, що заборона продажу української продукції в Польщі діятиме безстроково. Він зобов’язався створити консультативну групу з питань сільського господарства за участю фермерів, які представляють організації, що працюють у аграрній галузі, пов’язані з виробництвом та переробкою агропродовольчої продукції. При цьому керівник відомства наголосив, що надавати допомогу Києву потрібно, проте так, щоб не завдати шкоди сільському господарству Польщі.

 

Нагадаємо, що 27 листопада польські фермери з організації «Підкарпатське ошукане село» долучилися до протесту польських перевізників і теж почали блокувати КПП «Шегині – Медика». 23 грудня вони призупинили блокаду, проте четвертого січня знову відновили її. Невдоволення аграріїв було викликане не лише збільшенням податків та урізанням субсидій, а й рішенням Єврокомісії зняти торговельну заборону на експорт зерна з України.

07.01.2024

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