Росія обстрілювала українські міста ракетами з КНДР.

Також Москва планує придбати ракети в Ірану.

Джон Кірбі

Російська армія обстрілює українські міста північнокорейськими балістичними ракетами. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Білого дому, оприлюднену в четвер, четвертого січня. Це стало відомо з нещодавно розсекречених даних американської розвіддані.

«Наша інформація вказує на те, що Корейська Народно-Демократична Республіка нещодавно надала Росії пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет», – заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі, виступаючи перед журналістами. Він назвав передачу Північною Кореєю зброї Росії «суттєвою та тривожною ескалацією». Він наголосив, що США порушать це питання у Раді Безпеки ООН і запровадять додаткові санкції проти тих, хто сприяє таким угодам.

За словами Кірбі останніми днями «російські сили запустили принаймні одну з цих північнокорейських балістичних ракет на територію України». Водночас він зазначив, що ця ракета, зважаючи на все, ракета впала на відкритій місцевості, не завдавши нікому шкоди.

Тим часом газета The Wall Street Journal повідомляє з покликом на слова кількох американських чиновників, що Росія планує закупити в Ірану балістичні ракети малої дальності. Це, за твердженням видання, розширить можливості Москви щодо заподіяння шкоди українській інфраструктурі.

За словами співрозмовників газети, бажання Москви придбати в Ірану згадане озброєння з'явилося в середині грудня 2023 року, коли представники російської делегації відвідали полігон у Тегерані, де їм продемонстрували можливості ракет ближнього радіусу дії «Абабіл».