Іран звинувачує США та Ізраїль у теракті в Кермані.

Тегеран планує помститися таємними операціями проти Ізраїлю та нападами проксі-угруповань на бази США в Сирії та Іраку.

Духовний лідер Ісламської Республіки Іран аятола Алі Хаменеї після бомбового замаху в місті Кермані закликав уникати прямих сутичок Ірану зі США. Про це повідомляє газета The New York Times із покликом на обізнані джерела. За їхніми даними, аятола Хаменеї закликав військових командирів виявляти «стратегічне терпіння» та уникати «втягування Ірану в пряму військову конфронтацію зі США за будь-яку ціну».

Водночас Хаменеї наголосив – «вороги повинні знати, що ця трагедія отримає жорстку відповідь». Як заявили співрозмовники видання, він наказав військовикам обмежити заходи у відповідь таємними операціями проти Ізраїлю або нападами проксі-угруповань на бази США в Сирії та Іраку.

Джерела газети повідомили, що духовний лідер Ірану розглядає нещодавні вбивства іранського командира в Сирії, представника ХАМАС у Бейруті та теракти в Кермані як скоординовану кампанію Ізраїлю та Сполучених Штатів, «спрямовану на те, щоб відвернути увагу від міжнародного обурення війною в Ґазі».

Президент Ірану Ібрагім Райсі був ще різкішим у своїх висловлюваннях щодо теракту: «Ми говоримо злочинній Америці та сіоністському режиму, що ви заплатите дуже високу ціну за злочини, які вчинили, і пошкодуєте про це».

Нагадаємо, що в середу, третього січня, декілька вибухів прогриміли на цвинтарі в іранському місті Кермані. Внаслідок теракту 103 особи загинули, ще щонайменше 211 отримали поранення. За попередніми даними, вибухівку було закладено у дві залишені на цвинтарі сумки, детонацію активували дистанційно. Це сталося у четверту річницю з дня загибелі колишнього командувача спецпідрозділом «Аль-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції генерала Касема Сулеймані. Генерал загинув внаслідок удару американського безпілотника в Іраку.

Західні аналітики схиляються до версії, що бомбовий замах на кладовищі могли скоїти терористичні організаціями мусульман-сунітів, такі як «Ісламська держава», або іранські сепаратистські групи.