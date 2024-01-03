Понад 100 осіб загинули внаслідок теракту на іранському кладовищі.

Два вибухи прогриміли біля могили іранського генерала Касема Сулеймані у річницю його загибелі.

 

 

Щонайменше 103 особи загинули внаслідок двох вибухів біля цвинтаря у місті Кермані на південному сході Ірану. Понад 170 людей отримали поранення. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву іранської влади.

 

Представники влади Ірану заявили, що причиною вибуху стала «терористична атака», не уточнивши, хто за нею стоїть. Вибухові пристрої були закладені в сумки й активовані дистанційно.

 

Люди, що постраждали, прийшли на церемонію, присвячену четвертій річниці з дня загибелі генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані.

 

В інтерв'ю іранському каналу «Хабар» міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді назвав ці вибухи «змовою» і повідомив, що перший вибух стався близько третьої години дня за місцевим часом, а приблизно о 15:20, коли люди та рятувальники приїхали на місце, щоб допомогти, пролунав другий вибух.

 

Нагадаємо, що іранського генерала Касема Сулеймані було вбито в січні 2020 року внаслідок удару американського безпілотника в Іраку. Сулеймані командував елітним спецпідрозділом «Аль-Кудс» у складі Корпусу вартових ісламської революції, який відповідав за проведення операцій за межами Ірану. Сулеймані називали одним із найвпливовіших іранських генералів на Близькому Сході. США звинувачували його у розробці планів нападу на американських дипломатів і військовослужбовців у реґіоні. Вважається, що саме Сулеймані переконав російського президента Путіна втрутитися в конфлікт у Сирії.

03.01.2024

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