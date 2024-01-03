На базі залізничної лікарні створять університетську лікарню ЛНМУ.

На базі клінічної лікарні Львівської залізниці, що на вул. Івана Огієнка, 5, таки створять університетську лікарню Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: уряд ухвалив рішення про передачу майна медичного закладу до сфери управління Міністерства охорони здоров’я.

Планується, що університетська лікарня отримуватиме фінансування за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій, отже матиме стійку фінансову базу для надання якісної медичної допомоги та підготовки медичних фахівців.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив:

"Університетська лікарня буде спроможною забезпечити високий рівень практичної підготовки студентів та інтернів, удосконалення навичок у практикуючих лікарів, медичних сестер й інших фахівців сфери охорони здоров’я, збереження професійних навичок викладачів. Університетська лікарня стане платформою для впровадження сучасних технологій діагностики і лікування та залучення найкращих, в тому числі вузькоспеціалізованих фахівців до надання медичної допомоги пацієнтам як запоруки її високої якості".

Про створення університетської клініки на Львівщині, попри спротив трудового колективу, заговорили ще до війни, наприкінці 2021 року. Процес активізувався, коли до Львова в червні 2022 року з робочим візитом приїхали міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Ляутербах. Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Орест Чемерис тоді пояснював, що відповідно до розвитку і стратегії розвитку галузі, всі заклади охорони здоров’я повинні бути у профільному відомстві, і відомча залізнична лікарня теж має перейти цей болісний перехід: створення університетської клініки саме на базі залізничної лікарні – хороша база для навчання студентів, а також додатковий стимул для розвитку самого медичного закладу, оскільки лікарня ця високоспеціалізована і багатопрофільна. Зокрема на базі університетської клініки в лікарні планують проводити наукові, клінічні дослідження, а це додаткова можливість залучення коштів для свого розвитку. Заклад, знаний у Львові яко "лікарня медінституту", давно вже не є університетським.

У жовтні минулого року Марина Слободніченко, заступниця міністра охорони здоров’я, обіцяла тісну співпрацю з Нідерландами:

«Нідерландська клініка Erasmus МС, враховуючи її величезний досвід, є гарним орієнтиром для створення мережі університетських лікарень в Україні. І вже найближчим часом фахівці університету імені Еразма Роттердамського проведуть воркшоп для львівських колег. Сподіваюся, ця співпраця поглиблюватиметься, і незабаром університетська лікарня імені Данила Галицького отримає медзаклад-побратим з Нідерландів. Також ми ведемо перемовини з нідерландським інвестиційним фондом “Invest International” щодо фінансової підтримки створення університетської лікарні на Львівщині».

Так звана "залізнична лікарня" була створена 1940 року і славилась у Львові своїм високим рівнем завдяки адекватному фінансуванню залізниці – своєрідної держави в державі. До реорганізації клінічна лікарня Львівської залізниці мала стаціонар на 555 ліжок, центри діагностики, ендоскопії, ендохірургії, ендоурології, а також Центр жінки.