Десять вчених з Галичини у рейтингу найвпливовіших науковців світу.

Вісім науковців зі Львова та двоє з Івано-Франківська потрапили до нещодавно оприлюдненого рейтингу Топ-2% найбільш впливових та цитованих вчених у світі за 2019 рік. Загалом у цьому списку – 85 представників України.

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Львівщину у рейтингу Топ-2% представляють шестеро викладачів НУ «Львівська політехніка», один викладач Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та один вчений Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача, повідомив керівник департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска.

Зокрема, до еліти світової науки увійшли:

– Вікторія Висоцька – кафедра інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка»;

– Наталія Шаховська – кафедра систем штучного інтелекту Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка»;

– Петро Пукач – кафедра обчислювальної математики та програмування Інституту прикладної математики та фундаментальних наук НУ «Львівська політехніка»;

– Василь Литвин – кафедра інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка»;

– Зіновій Нитребич– кафедра вищої математики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук НУ «Львівська політехніка»;

– Галина Клим – кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології НУ «Львівська політехніка»;

– Іван Кирчей – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача;

– Роман Лесик – кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Також у рейтингу Топ-2% двоє науковців Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – професор Володимир Лущак та доцентка Тетяна Татарчук, повідомили в пресслужбі університету.

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Професор Володимир Лущак посів у рейтингу найвище з українських науковців місце (4514). За даними наукометричної бази Scopus, на сьогодні професор Лущак має понад 6600 цитувань, 204 індексовані публікації та індекс цитування (h-індекс) – 38.

Рейтинг Топ-2% складають аналітики Стендфордського університету і видавництва Elsevier та SciTech Strategies. Проект оцінює весь науковий результат дослідників за наукометричними показниками, беручи до уваги індекс Гірша (показник впливовості науковців), кількість цитат або позицію у списку авторів (перший чи останній автор) тощо. Список включає понад 160 тисяч вчених з усього світу, які розподілені за 22 науковими напрямками, розділених на 176 конкретних областей досліджень. Загалом до рейтингу потрапило 85 науковців зі всієї України.