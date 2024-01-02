Зафіксовано стрімке зростання курсу біткойна.

Його ціна вперше з квітня позаминулого року перевалила за $45 тис.

Уперше за майже два роки курс біткойна перевищив 45 тисяч доларів. Це означає, що за рік він додав 156% до своєї вартості, це стало найсильнішим річним показником з 2020 року. На момент написання тексту віртуальна валюта торгувалася на рівні $45 532. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

Востаннє курс біткойна був вищим за $45 тисяч у квітні 2022 року. Після цього відбулося стрімке знецінення криптовалюти, під час якого курс знижувався до $15 600.

Втім, і нині курс біткойна все ще далекий від рекордного максимуму – 69 тисяч доларів, на якому він перебував у листопаді 2021 року.

Зростання криптовалюти, за твердженням аналітиків ринку, базується на позитивних очікуваннях щодо спотового ринку – bitcoin-ETF. Інвестори очікують, що Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалить заявки найбільших інституційних інвесторів на інструмент до 10 січня 2024 року. Передбачається, що запуск bitcoin-ETF відкриє ринок біткоїнів для мільйонів інвесторів і залучить мільярди інвестицій.

В останні роки SEC відхилила кілька заявок на запуск спотових біткойн-ETF, стверджуючи, що ринок криптовалют вразливий для маніпуляцій.