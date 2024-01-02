Зафіксовано стрімке зростання курсу біткойна.

Його ціна вперше з квітня позаминулого року перевалила за $45 тис.

 

 

Уперше за майже два роки курс біткойна перевищив 45 тисяч доларів. Це означає, що за рік він додав 156% до своєї вартості, це стало найсильнішим річним показником з 2020 року. На момент написання тексту віртуальна валюта торгувалася на рівні  $45 532. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

 

Востаннє курс біткойна був вищим за $45 тисяч у квітні 2022 року. Після цього відбулося стрімке знецінення криптовалюти, під час якого курс знижувався до $15 600.

 

Втім, і нині курс біткойна все ще далекий від рекордного максимуму – 69 тисяч доларів, на якому він перебував у листопаді 2021 року.

 

 

Зростання криптовалюти, за твердженням аналітиків ринку, базується на позитивних очікуваннях щодо спотового ринку – bitcoin-ETF. Інвестори очікують, що Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалить заявки найбільших інституційних інвесторів на інструмент до 10 січня 2024 року.  Передбачається, що запуск bitcoin-ETF відкриє ринок біткоїнів для мільйонів інвесторів і залучить мільярди інвестицій.

 

В останні роки SEC відхилила кілька заявок на запуск спотових біткойн-ETF, стверджуючи, що ринок криптовалют вразливий для маніпуляцій.

02.01.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
677-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: «2024 рік не буде легким. Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується. Вірю, що ми з гідністю пройдемо усі випробування та крок за кроком продовжимо наближати нашу Перемогу!»
01.01.24 | | Україна
Глибина різкості
Богдан Задура
мабуть ліпше сказати що нема пережитого яко самосвідомості так наче самосвідомість існує поза часом
31.12.23 | | Дискурси
676-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 54 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 18 атак) та Херсонському (відбито 13 атак) напрямках.
31.12.23 | | Україна
Тихима слідами Різдва
Маріанна Челецька
Оповідку Романа Онишкевича варто прочитати в першу новорічну ніч, бо вона нагадає про те, що «Христос народився не у Львові»: історія воїна й сестри милосердя – містичний діалог людської душі з янголом-охоронцем та ...різдвяний буклет туристичного Львова.
30.12.23 | | Штука
675-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 29 атак) та Херсонському (відбито 10 атак) напрямках.
30.12.23 | | Україна
Прості історії
Олег Яськів
Солдати люблять тварин. Саме тут, на лініях вогню, знаходить вихід їхня сублімована любов, яку вони хтозна чи вміли виражати у мирному житті
29.12.23 | | Дискурси
Журнал «Галичина»
Іван Монолатій
Проєкт студій феномену Галичини крізь оптику красного письменства і культури. Тема випуску – культурна історія національного відродження в Галичині 1848–1870 років
29.12.23 | | Галичина
674-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 53 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 26 атак) та Херсонському (відбито 12 атак) напрямках.
29.12.23 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.