Байден закликав світову спільноту «зупинити Путіна».

Таким чином він відреагував на найпотужнішу з початку війни російську повітряну атаку на всю Україну

 

 

Президент США Джо Байден оприлюднив спеціяльну заяву після найпотужнішої російської повітряної атаки по всій території України. За його словами, масовані удари Росії ракетами і безпілотниками по українських містах у ніч на 29 грудня – це «чергове суворе нагадування світу про те, що цілі Володимира Путіна в розв'язаній війні проти України не змінилися навіть майже через два роки після початку повномасштабного вторгнення в сусідню країну». «Він прагне знищити Україну та підкорити її народ. Його потрібно зупинити», – цитує слова Байдена інформаційна аґенція Reuters.

 

Байден звернув увагу на те, що в ході цієї повітряної атаки на Україну цілями РФ були об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, голова Білого дому назвав пологовий будинок та торговий центр у Дніпрі, які постраждали від атаки.

 

У своїй заяві Байден зазначив, що ставки у боротьбі українського народу з російським вторгненням «виходять далеко за межі України» і зачіпають НАТО, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин. «Путін не просто намагався знищити Україну – він також погрожував деяким нашим союзникам по НАТО. Коли диктаторам та автократам дозволяють бешкетувати в Європі, зростає ризик, що США будуть безпосередньо втягнуті у цю ситуацію», – заявив американський лідер.

 

Президент США зазначив, що тієї ночі українським силам ППО вдалося збити більшість російських ракет та дронів, чому сприяли постачання систем протиповітряної оборони від країн-союзників. «Американський народ може пишатися тим, що допоміг урятувати життя», – заявив Байден. Водночас він нагадав, що Київ, як і раніше, потребує допомоги ззовні, а тому Конґрес США повинен «діяти без подальшої тяганини» у питанні про військові постачання Києву. «Ми не можемо підвести Україну. Історія суворо засудить тих, хто не відгукнеться на заклик свободи», – наголосив Байден.

             

Раніше Конгрес США відклав узгодження нового пакету військової допомоги Україні через початок різдвяних канікул. Депутати від Республіканської партії у Палаті представників відмовилися продовжити роботу законодавчого органу на кілька днів, щоб узгодити багатомільярдний пакет допомоги Україні, дискусії про які ведуться з кінця вересня. «Якщо Конґрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати надсилати зброю та життєво важливі системи протиповітряної оборони, необхідні Україні для захисту свого народу. Конґрес має активізуватися та діяти без подальших зволікань», – застеріг Байден.

30.12.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Журнал «Галичина»
Іван Монолатій
Проєкт студій феномену Галичини крізь оптику красного письменства і культури. Тема випуску – культурна історія національного відродження в Галичині 1848–1870 років
29.12.23 | | Галичина
674-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 53 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 26 атак) та Херсонському (відбито 12 атак) напрямках.
29.12.23 | | Україна
673-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 32 атаки) та Херсонському (відбито 13 атак) напрямках.
28.12.23 | | Україна
Ландшафт слова Марічки Сташко
Христина Дрогомирецька
У її тексті бачимо не застиглу фіналізовану дійсність чи певні узагальнення, а досить рухому, плинну дійсність, яка трансформується, як міфічний Протей, залежно від того, хто її споглядає.
27.12.23 | | Штука
Російські сліди на польському ґрунті
Юрій Винничук
Можна тільки дивуватися, як вправно працює російська п’ята колона у європейських країнах, вона розсіяна всюди – не буває, щоб її десь забракло
27.12.23 | | Дискурси
Чесноти і цінності у праві та їх вплив на Конституцію
Михайло САВЧИН
Співвідношення суспільно-політичних дебатів та юридичної аргументації судових рішень у рамках досягнення консенсусу щодо засадничих цінностей
27.12.23 | | Україна
672-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 29 атак), Лиманському (відбито 11 атак) напрямках.
27.12.23 | | Україна
«Уроки Музики» у Jam Factory Art Center
На сцену виходить жінка у пострепродуктивному віці та своїм творчим актом підважує визначальну роль материнства, а професійні перформерки оголюють насильницькі механізми мистецького виховання.
26.12.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.