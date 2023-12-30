Байден закликав світову спільноту «зупинити Путіна».

Таким чином він відреагував на найпотужнішу з початку війни російську повітряну атаку на всю Україну

Президент США Джо Байден оприлюднив спеціяльну заяву після найпотужнішої російської повітряної атаки по всій території України. За його словами, масовані удари Росії ракетами і безпілотниками по українських містах у ніч на 29 грудня – це «чергове суворе нагадування світу про те, що цілі Володимира Путіна в розв'язаній війні проти України не змінилися навіть майже через два роки після початку повномасштабного вторгнення в сусідню країну». «Він прагне знищити Україну та підкорити її народ. Його потрібно зупинити», – цитує слова Байдена інформаційна аґенція Reuters.

Байден звернув увагу на те, що в ході цієї повітряної атаки на Україну цілями РФ були об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, голова Білого дому назвав пологовий будинок та торговий центр у Дніпрі, які постраждали від атаки.

У своїй заяві Байден зазначив, що ставки у боротьбі українського народу з російським вторгненням «виходять далеко за межі України» і зачіпають НАТО, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин. «Путін не просто намагався знищити Україну – він також погрожував деяким нашим союзникам по НАТО. Коли диктаторам та автократам дозволяють бешкетувати в Європі, зростає ризик, що США будуть безпосередньо втягнуті у цю ситуацію», – заявив американський лідер.

Президент США зазначив, що тієї ночі українським силам ППО вдалося збити більшість російських ракет та дронів, чому сприяли постачання систем протиповітряної оборони від країн-союзників. «Американський народ може пишатися тим, що допоміг урятувати життя», – заявив Байден. Водночас він нагадав, що Київ, як і раніше, потребує допомоги ззовні, а тому Конґрес США повинен «діяти без подальшої тяганини» у питанні про військові постачання Києву. «Ми не можемо підвести Україну. Історія суворо засудить тих, хто не відгукнеться на заклик свободи», – наголосив Байден.

Раніше Конгрес США відклав узгодження нового пакету військової допомоги Україні через початок різдвяних канікул. Депутати від Республіканської партії у Палаті представників відмовилися продовжити роботу законодавчого органу на кілька днів, щоб узгодити багатомільярдний пакет допомоги Україні, дискусії про які ведуться з кінця вересня. «Якщо Конґрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати надсилати зброю та життєво важливі системи протиповітряної оборони, необхідні Україні для захисту свого народу. Конґрес має активізуватися та діяти без подальших зволікань», – застеріг Байден.