Аргентина офіційно відмовилася від вступу до БРІКС.

Хав'єр Мілей наголосив у листі до лідерів країн – членів БРІКС, що членство Аргентини в цій організації «не вважається за доцільне».

 

 

Президент Аргентини Хав'єр Мілей в офіційних листах до лідерів країн – членів БРІКС: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР – повідомив про відмову країни вступати до цього об'єднання. Про це у п'ятницю, 29 грудня, повідомило аргентинське видання Clarin, з покликом на інформацію адміністрації президента.

 

Тексти всіх розісланих листів були ідентичними, змінювався лише адресат. У них наголошувалося, що членство Аргентини в БРІКС «не вважається за доцільне нині». Мілей заявив, що його зовнішня політика «багато в чому відрізняється від політики попереднього уряду» Альберто Фернандеса і що «деякі рішення, ухвалені попередньою адміністрацією, будуть переглянуті».

 

В адміністрації президента, коментуючи листа, зазначили, що членство в БРІКС не приносить прямої економічної вигоди, а будь-які комерційні відносини з країнами-учасницями можуть узгоджуватися в двосторонньому порядку без необхідності долучення до організації.

 

Нагадаємо, що Аргентина була серед шести країн, які отримали на саміті БРІКС, котрий відбувся у серпні в Йоганнесбурзі, в Південно-Африканській Республіці, запрошення вступити до групи. БРІКС, яка прагне покласти край глобальному домінуванню західних країн, планувала з першого січня 2024 року розширити свій склад із 5 до 11 держав. Окрім Аргентини, до БРІКС запросили Єгипет, Ефіопію, Іран, Саудівську Аравію й ОАЕ.

29.12.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
673-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 32 атаки) та Херсонському (відбито 13 атак) напрямках.
28.12.23 | | Україна
Ландшафт слова Марічки Сташко
Христина Дрогомирецька
У її тексті бачимо не застиглу фіналізовану дійсність чи певні узагальнення, а досить рухому, плинну дійсність, яка трансформується, як міфічний Протей, залежно від того, хто її споглядає.
27.12.23 | | Штука
Чесноти і цінності у праві та їх вплив на Конституцію
Михайло САВЧИН
Співвідношення суспільно-політичних дебатів та юридичної аргументації судових рішень у рамках досягнення консенсусу щодо засадничих цінностей
27.12.23 | | Україна
672-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 29 атак), Лиманському (відбито 11 атак) напрямках.
27.12.23 | | Україна
«Уроки Музики» у Jam Factory Art Center
На сцену виходить жінка у пострепродуктивному віці та своїм творчим актом підважує визначальну роль материнства, а професійні перформерки оголюють насильницькі механізми мистецького виховання.
26.12.23 | | Штука
Різдво у Саппоро
Микола Рябчук
Цікаво, що в Японії, де християнство є начебто цілком маргінальною релігією, вісім (!) прем’єр-міністрів були християнами (п’ятеро католиків, троє протестантів)
26.12.23 | | Дискурси
Той Вифлиєм –  по всій країні, у кожнім місті по зорі
Тетяна ШПАЙХЕР
Сценарії різдвяного дійства, де Емануїл щоразу приходить у тих обставинах, в яких живуть люди.
26.12.23 | | Галичина
671-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 40 атак), Лиманському (29) та Херсонському (12) напрямках.
26.12.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.