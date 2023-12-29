Аргентина офіційно відмовилася від вступу до БРІКС.

Хав'єр Мілей наголосив у листі до лідерів країн – членів БРІКС, що членство Аргентини в цій організації «не вважається за доцільне».

Президент Аргентини Хав'єр Мілей в офіційних листах до лідерів країн – членів БРІКС: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР – повідомив про відмову країни вступати до цього об'єднання. Про це у п'ятницю, 29 грудня, повідомило аргентинське видання Clarin, з покликом на інформацію адміністрації президента.

Тексти всіх розісланих листів були ідентичними, змінювався лише адресат. У них наголошувалося, що членство Аргентини в БРІКС «не вважається за доцільне нині». Мілей заявив, що його зовнішня політика «багато в чому відрізняється від політики попереднього уряду» Альберто Фернандеса і що «деякі рішення, ухвалені попередньою адміністрацією, будуть переглянуті».

В адміністрації президента, коментуючи листа, зазначили, що членство в БРІКС не приносить прямої економічної вигоди, а будь-які комерційні відносини з країнами-учасницями можуть узгоджуватися в двосторонньому порядку без необхідності долучення до організації.

Нагадаємо, що Аргентина була серед шести країн, які отримали на саміті БРІКС, котрий відбувся у серпні в Йоганнесбурзі, в Південно-Африканській Республіці, запрошення вступити до групи. БРІКС, яка прагне покласти край глобальному домінуванню західних країн, планувала з першого січня 2024 року розширити свій склад із 5 до 11 держав. Окрім Аргентини, до БРІКС запросили Єгипет, Ефіопію, Іран, Саудівську Аравію й ОАЕ.