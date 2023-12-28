The New York Times подала до суду на OpenAI і Microsoft.

Газета звинувачує ІТ-компанії у незаконному використанні статей видання для навчання чат-ботів.

 

 

Газета The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft, звинувативши їх у порушенні авторських прав. Про це повідомив інформаційний портал The Verge. У виданні стверджують, що мільйони статей NYT були незаконно використані названими ІТ-компаніями для навчання чат-ботів, у тому числі ChatGPT.

 

Позов не містить точної грошової вимоги. Але в ньому сказано, що відповідачів слід притягнути до відповідальності за «мільярди доларів законодавчих і фактичних збитків», пов’язаних із «незаконним копіюванням і використанням унікально цінних текстів». Газета також закликає компанії знищити будь-які моделі чат-ботів і навчальні дані, які використовують захищені авторським правом матеріали. Видання теж поскаржилося, що чат-боти, навчені на статтях NYT, тепер конкурують з аґенціями новин.

 

Речниця OpenAI Ліндсі Гелд (Lindsey Held) заявила в коментарі The Verge, що її компанія поважає права творців і власників контенту та прагне співпрацювати з ними на взаємовигідній основі. «Наші поточні розмови з New York Times були продуктивними і просувалися конструктивно, тому ми здивовані та розчаровані таким розвитком подій. Ми сподіваємося, що знайдемо взаємовигідний спосіб співпраці, як ми це робимо з багатьма іншими видавцями», – наголосила Ліндсі Гелд. 

 

Газета The New York Times зазначає, що позов може перевірити нові правові контури генеративних технологій штучного інтелекту – так називають текст, зображення та інший контент, який вони можуть створити після вивчення великих наборів даних, – і може мати поважні наслідки для індустрії новин. 

28.12.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ландшафт слова Марічки Сташко
Христина Дрогомирецька
У її тексті бачимо не застиглу фіналізовану дійсність чи певні узагальнення, а досить рухому, плинну дійсність, яка трансформується, як міфічний Протей, залежно від того, хто її споглядає.
27.12.23 | | Штука
672-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 29 атак), Лиманському (відбито 11 атак) напрямках.
27.12.23 | | Україна
«Уроки Музики» у Jam Factory Art Center
На сцену виходить жінка у пострепродуктивному віці та своїм творчим актом підважує визначальну роль материнства, а професійні перформерки оголюють насильницькі механізми мистецького виховання.
26.12.23 | | Штука
Той Вифлиєм –  по всій країні, у кожнім місті по зорі
Тетяна ШПАЙХЕР
Сценарії різдвяного дійства, де Емануїл щоразу приходить у тих обставинах, в яких живуть люди.
26.12.23 | | Галичина
671-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 40 атак), Лиманському (29) та Херсонському (12) напрямках.
26.12.23 | | Україна
670-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: "Різдво – це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу! Христос народився! Славімо Його!" 
25.12.23 | | Україна
Зґвалтування Жерара Депардьє
Віталій Портников
Атмосфера моральної нерозбірливості породжує чудиськ. Якщо ти захоплюєшся безкарним насиллям – ти сам цим насиллям і стаєш.
24.12.23 | | Дискурси
In Hoc Anno Domini
Вермонт Ройстер
Цей редакційний коментар Вермонт Ройстер написав 1949-го, і відтоді The Wall Street Journal його щороку публікує в переддень Різдва
24.12.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.