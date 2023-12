The New York Times подала до суду на OpenAI і Microsoft.

Газета звинувачує ІТ-компанії у незаконному використанні статей видання для навчання чат-ботів.

Газета The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft, звинувативши їх у порушенні авторських прав. Про це повідомив інформаційний портал The Verge. У виданні стверджують, що мільйони статей NYT були незаконно використані названими ІТ-компаніями для навчання чат-ботів, у тому числі ChatGPT.

Позов не містить точної грошової вимоги. Але в ньому сказано, що відповідачів слід притягнути до відповідальності за «мільярди доларів законодавчих і фактичних збитків», пов’язаних із «незаконним копіюванням і використанням унікально цінних текстів». Газета також закликає компанії знищити будь-які моделі чат-ботів і навчальні дані, які використовують захищені авторським правом матеріали. Видання теж поскаржилося, що чат-боти, навчені на статтях NYT, тепер конкурують з аґенціями новин.

Речниця OpenAI Ліндсі Гелд (Lindsey Held) заявила в коментарі The Verge, що її компанія поважає права творців і власників контенту та прагне співпрацювати з ними на взаємовигідній основі. «Наші поточні розмови з New York Times були продуктивними і просувалися конструктивно, тому ми здивовані та розчаровані таким розвитком подій. Ми сподіваємося, що знайдемо взаємовигідний спосіб співпраці, як ми це робимо з багатьма іншими видавцями», – наголосила Ліндсі Гелд.

Газета The New York Times зазначає, що позов може перевірити нові правові контури генеративних технологій штучного інтелекту – так називають текст, зображення та інший контент, який вони можуть створити після вивчення великих наборів даних, – і може мати поважні наслідки для індустрії новин.