Верховний суд РФ відхилив позов Дунцової до ЦВК. 

Комісія не допустила її до виборів президента Росії.

Верховний суд Російської Федерації відхилив у середу, 27 грудня, позов журналістки Катерини Дунцової до центральної виборчої комісії. Про це повідомив інформаційний портал «Медиазона». Суддя верховного суду Росії Олег Нефьодов відмовився задовольнити позов Дунцової, яка намагалася оскаржити відмову центрвиборчкому зареєструвати її ініціативну групу для участі у виборах президента.

Нагадаємо, що 23 грудня центрвиборчком відмовився реєструвати групу з висування Дунцової. На засіданні представники комісії звернули увагу на формальні помилки в реєстраційних документах та вказали на інші зауваження — наприклад, неправильне написання по батькові одного з учасників зборів на підтримку журналістки.

На сайті ЦВК опубліковано ухвалу про відмову реєструвати ініціативну групу журналістки. У ній сказано, що у відомостях про 100 членів групи виборців Дунцової «є недостовірні відомості про дату їхнього народження, про дату видачі або номер їхніх паспортів, про адресу місця проживання». Через це підписи були забраковані, а тих, хто залишився, не вистачило для досягнення мінімального розміру ініціативної групи в 500 осіб. Хоча загалом у зборах ініціативної групу брали участь понад сім сотень осіб.

Після відмови центрвиборчкому Дунцова звернулася до партії «Яблоко» з проханням висунути її кандидатом у президенти від цієї політичної сили. Проте партія відмовила їй у цьому проханні. 25 грудня «Яблоко» опублікувало пресреліз — у ньому йшлося про те, що партія «не висуває на вибори випадкових громадян, про яких нічого не відомо».

Нагадаємо, що про плани балотуватися на посаду президента Дунцова оголосила 16 листопада. В її офіційній програмі, опублікованій на передвибочому сайті, можна, зокрема, прочитати: «Щонайменше останні десять років країна рухається в хибному напрямку: курс узятий не на розвиток, а на саморуйнування. З кожним днем ​​життя простих росіян стає дедалі важчим. Громадяни не можуть вільно висловлювати свою думку, якщо вона не збігається з позицією влади; зростає кількість політв'язнів, сотні тисяч людей видавлені з країни. Фактично знищено місцеве самоврядування, й у величезній державі все вирішує одна людина. “Воєнні операції” на території суміжних держав ведуть до неминучої ізоляції та деградації. Останніми союзниками залишаються Іран, Північна Корея та Еритрея, але незабаром і вони можуть відвернутися».