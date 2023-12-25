670-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:10 За минулу добу з короткострокового ремонту в роботу введено блок ТЕС, натомість в аварійний ремонт виведено інший блок ТЕС. Дефіциту електроенергії не зафіксовано, повідомили в Міненерго. Потреби споживачів покриваються внутрішньою генерацією, також планується комерційний імпорт електроенергії. Минулої доби на запит польської сторони, у якої виникли надлишки електроенергії, Україна прийняла електроенергію обсягом 3050 МВт·год.
11:30 Україна отримала 1,34 млрд доларів США як шосте додаткове фінансування за проєктом Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, що не пов’язані зі сферою безпеки й оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.
11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 126 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 39 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.
10:25 Вчора добовий максимум споживання був удень, його показник був на 1% нижчим, ніж у попередню неділю, 17 грудня, повідомили в Укренерго.
10:10 Уламками збитого БпЛА пошкоджено технічні приміщення у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі – недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об’єкта, пожежу оперативно ліквідовано, повідомили в Оперативному командуванні "Південь". Люди не постраждали.
В Бериславському районі Херсонщини не вдалось уникнути влучання. У складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку ліквідували.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
172,1% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),
62,9% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),
184,4% автомобільної техніки (з них 3,9% за минулий тиждень),
270,9% артилерійських систем (з них 5,1% за минулий тиждень),
83,8% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),
43,4% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),
26,4% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),
36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:55 Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил за добу знищено два ворожі літаки: Су-34 – на Донеччині та Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.
09:50 Вночі росіяни атакували 31 ударним БпЛА типу «Shahed» із районів Чауда, Балаклава – Крим та двома авіаційними ракетами. У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської (17 БПЛА), Херсонської (3 БПЛА), Миколаївської (1 БПЛА), Донецької, Кіровоградської (1 БПЛА) та Хмельницької областей.
Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидні – знищено.
За минулі сім днів збито 129 зі 139 (93%) запущених по Україні БПЛА.
09:40 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні немає російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що президент Росії Путін не зацікавлений в обмеженій територіальній перемозі в Україні і продовжуватиме війну "до остаточної перемоги".
• За повідомленнями, російські війська зменшують авіаційну активність і використання планерних бомб в Україні після того, як українські сили між 21 і 22 грудня збили три російські Су-34 на півдні України.
• У ніч з 23 на 24 грудня російські війська здійснили серію ударів ракетами і безпілотниками по Україні.
• Міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю, опублікованому 24 грудня, більш детально розповів про зусилля України, спрямовані на створення стійкого апарату підготовки збройних сил до воєнного часу та ефективної оборонно-промислової бази.
• Президент Росії Путін продовжує зображати себе як милосердного лідера, який піклується про добробут російських військовослужбовців, а також представляє себе як ефективного головнокомандувача російських збройних сил.
• Росія, схоже, продовжує свої зусилля з розбудови військових окупаційних сил в Україні, відокремлених від її фронтових підрозділів, використовуючи новостворені підрозділи росгвардії.
• 810-та морська піхотна бригада чорноморського флоту Росії відредагувала власне підтвердження того, що її особовий склад навмисно застосовує хімічну зброю в Україні, – ймовірно, намагаючись приховати те, що може бути доказом очевидного порушення Конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія.
• Повідомляється, що дефіцит робочої сили в Росії, який частково є наслідком війни в Україні, у 2023 році становитиме близько 4,8 мільйона осіб і, ймовірно, продовжуватиме ускладнювати намагання Кремля нарощувати російський економічний потенціал.
• Новосформований 337-й повітряно-десантний полк (104-та дивізія ПДВ РФ), що діє на східному (лівому) березі Херсонської області поблизу Кринок, продовжує зазнавати втрат.
• Російські офіційні особи стверджують, що Росія достатньою мірою контролює ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, незважаючи на нещодавні небезпечні інциденти, що сталися під час окупації станції.
09:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:10 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:05 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетні та 61 авіаційний удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 29 ударних БпЛА знищено.
Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Ямполівка, Торське, Нью-Йорк, Очеретине, Тоненьке, Авдіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 5 атак.
На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку ворога південно-західніше Старомайорського Донецької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та відступив.
Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійські засоби та пункт управління противника.
08:45 Привітання Президента України Володимира Зеленського з Різдвом Христовим:
25.12.2023
Дорогий народе!
Мільйони українців сьогодні чекають на появу у вечірньому небі першої зорі, що сповіщає про настання Різдва Христового. Свята, яке має багато відтінків. Велике церковне свято. Важливе народне свято. Родинне свято. Різдво, яке завжди люблять діти і чекають дорослі. Різдво, яке наповнює серця світлом. Різдво, яке завжди дарує надію.
Уже другий рік, як ми дізналися ще одну його форму, ще один його вимір. Це Різдво в часи повномасштабної війни. Різдво, яке має інший настрій, контекст, інший присмак.
І не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря. Бо не всі з нас удома. І не всі мають дім. І стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом. І як дорого, коли вони поруч.
І як важливо, щоб ті, хто зараз не поруч і боронить Україну, були на зв’язку. Як радісно побачити на екрані «пташечок», які означають, що повідомлення доставлено й прочитано. Як важливо отримати відповідь від них.
Як змінилися наші подарунки, цінності, традиції. Як сьогодні важливо не стільки те, як ми прикрашаємо свої оселі, а те, як захищаємо свої домівки й прибираємо з них сміття – вимітаємо ворога зі свого дому. Як тішимося, коли помічаємо у вечірньому небі першу зорю й не бачимо в ньому ворожих ракет і «шахедів».
Як радісно й дзвінко звучать сотні наших колядок і всього три слова: «відбій повітряної тривоги».
Як змінилися наші побажання. Як змінилися бажання дітей. Від простих і звичних «аби тато раніше повертався з роботи додому» до «аби тато повернувся».
Аби повернулись усі батьки, чоловіки, брати, дідусі. Матері, дружини, сестри. Повернулися переможцями. Усі, хто сьогодні зустрічає Святий вечір в окопах зі зброєю в руках, зустрічаючи ворога. Усі наші воїни світла. Янголи-охоронці України, які доводять нам щодня: добро переможе, світло переможе, треба мати стійкий дух, стійку віру. Ті, хто доводить: дива існують. Але ми маємо творити їх самі, здобувати їх власноруч, робити неможливе можливим.
Щодня ми молимося за кожного з них. Молимося за завершення війни. Молимося за перемогу.
Робитимемо це й сьогодні. Де б не були. Де б не зустрічали Різдво Христове. Сьогодні всі українці – разом. Усі ми зустрічаємо Різдво разом. В одну дату, як одна велика родина, як одна нація, як одна, єдина країна. І сьогодні як ніколи сильною буде наша спільна молитва. Народна молитва. Сьогодні вона об’єднає мільйони голосів – як ніколи багато до цього. І лунатиме сьогодні, без часової різниці у два тижні. І лунатиме разом із Європою та світом.
І це – унікальна молитва. За людей, за мир, за справедливість, молитва за життя. І сьогодні вона звучатиме в різних куточках планети, ітиме від сердець різних людей, різними мовами. І навіть від різних конфесій. Бо це – молитва за життя, і вона не має кордонів.
У непрості часи, коли захищаємо свою землю й свою душу, долаємо шлях до свободи. Шлях до здобуття всеосяжної незалежності, зокрема й духовної незалежності. Свободи нашої віри від ідеології рабства. Від культу, який не має нічого людського й нічого святого не має. Який несе насильство, агресію, ненависть. І який відбирає безпеку та спокій, який відбирає чужі землі й людські життя. Але який буде переможено. Силою віри, силою правди, силою закону, силою справедливості, нашою силою нашої України.
Зараз я перебуваю в Києво-Печерській лаврі. Велична. Знакова. Наша.
Тисячолітній символ української історії, нашої культури, релігії, православ’я, усього східного християнства. Доказ сили нашої незламності, стійкості, непростих випробувань та вміння їх долати. Неодмінно відроджуючись і зростаючи.
За свою історію це місце пережило чимало потрясінь і ударів. Наруга, осквернення, грабежі. Орда, нацисти, радянські часи. Це місце захоплювали, спалювали, руйнували. Але ніхто й ніколи не зміг знищити остаточно й назавжди. Лавра завжди витримувала, щоб відродитися знову. І після кожного удару не лише відновлювалась, а ставала більшою та міцнішою. Тому що була й залишається місцем сили для людей. Джерелом надії та духу для наших людей. Для всіх, хто вірить. У перемогу правди. Перемогу України.
Час напередодні Різдва – час найдовших ночей у році. Але вже завтра день починає зростати, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє.
І зрештою темрява програє. Зло програє. Сьогодні – це наша спільна мета, спільна наша мрія, і саме за це сьогодні – наша спільна молитва. За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну. За день, коли всі ми зможемо зібратися вдома в мирний рік мирного Різдва. І скажемо одне одному: «Христос народився!»
Дорогі українці! Я вітаю всіх вас із Різдвом Христовим! Нехай у ваших душах панує світло віри, серця наповнить світло надії, а домівки – любов і достаток.
Як казали й співали наші предки колись: «Щоб уродилось небо і земля. Небо зорями, земля квітами. Дай Бог!»
І як скажемо ми сьогодні: «Щоб уродилась наша Україна. Перемогою й миром. Дай Бог!»
Зі святом, дорогий український народе!
Христос рождається! Славімо його!