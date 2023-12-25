670-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:10 За минулу добу з короткострокового ремонту в роботу введено блок ТЕС, натомість в аварійний ремонт виведено інший блок ТЕС. Дефіциту електроенергії не зафіксовано, повідомили в Міненерго. Потреби споживачів покриваються внутрішньою генерацією, також планується комерційний імпорт електроенергії. Минулої доби на запит польської сторони, у якої виникли надлишки електроенергії, Україна прийняла електроенергію обсягом 3050 МВт·год.

11:30 Україна отримала 1,34 млрд доларів США як шосте додаткове фінансування за проєктом Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, що не пов’язані зі сферою безпеки й оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 126 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 39 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:25 Вчора добовий максимум споживання був удень, його показник був на 1% нижчим, ніж у попередню неділю, 17 грудня, повідомили в Укренерго.

10:10 Уламками збитого БпЛА пошкоджено технічні приміщення у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі – недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об’єкта, пожежу оперативно ліквідовано, повідомили в Оперативному командуванні "Південь". Люди не постраждали.

В Бериславському районі Херсонщини не вдалось уникнути влучання. У складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку ліквідували.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

172,1% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

62,9% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

184,4% автомобільної техніки (з них 3,9% за минулий тиждень),

270,9% артилерійських систем (з них 5,1% за минулий тиждень),

83,8% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

43,4% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

26,4% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил за добу знищено два ворожі літаки: Су-34 – на Донеччині та Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.

09:50 Вночі росіяни атакували 31 ударним БпЛА типу «Shahed» із районів Чауда, Балаклава – Крим та двома авіаційними ракетами. У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської (17 БПЛА), Херсонської (3 БПЛА), Миколаївської (1 БПЛА), Донецької, Кіровоградської (1 БПЛА) та Хмельницької областей.

Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидні – знищено.

За минулі сім днів збито 129 зі 139 (93%) запущених по Україні БПЛА.

09:40 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні немає російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що президент Росії Путін не зацікавлений в обмеженій територіальній перемозі в Україні і продовжуватиме війну "до остаточної перемоги".

• За повідомленнями, російські війська зменшують авіаційну активність і використання планерних бомб в Україні після того, як українські сили між 21 і 22 грудня збили три російські Су-34 на півдні України.

• У ніч з 23 на 24 грудня російські війська здійснили серію ударів ракетами і безпілотниками по Україні.

• Міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю, опублікованому 24 грудня, більш детально розповів про зусилля України, спрямовані на створення стійкого апарату підготовки збройних сил до воєнного часу та ефективної оборонно-промислової бази.

• Президент Росії Путін продовжує зображати себе як милосердного лідера, який піклується про добробут російських військовослужбовців, а також представляє себе як ефективного головнокомандувача російських збройних сил.

• Росія, схоже, продовжує свої зусилля з розбудови військових окупаційних сил в Україні, відокремлених від її фронтових підрозділів, використовуючи новостворені підрозділи росгвардії.

• 810-та морська піхотна бригада чорноморського флоту Росії відредагувала власне підтвердження того, що її особовий склад навмисно застосовує хімічну зброю в Україні, – ймовірно, намагаючись приховати те, що може бути доказом очевидного порушення Конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія.

• Повідомляється, що дефіцит робочої сили в Росії, який частково є наслідком війни в Україні, у 2023 році становитиме близько 4,8 мільйона осіб і, ймовірно, продовжуватиме ускладнювати намагання Кремля нарощувати російський економічний потенціал.

• Новосформований 337-й повітряно-десантний полк (104-та дивізія ПДВ РФ), що діє на східному (лівому) березі Херсонської області поблизу Кринок, продовжує зазнавати втрат.

• Російські офіційні особи стверджують, що Росія достатньою мірою контролює ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, незважаючи на нещодавні небезпечні інциденти, що сталися під час окупації станції.

09:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетні та 61 авіаційний удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 29 ударних БпЛА знищено. Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Ямполівка, Торське, Нью-Йорк, Очеретине, Тоненьке, Авдіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Золота Нива, Старомайорське Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області. В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 5 атак. На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку ворога південно-західніше Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області. В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та відступив. Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30. Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійські засоби та пункт управління противника.

08:45 Привітання Президента України Володимира Зеленського з Різдвом Христовим: