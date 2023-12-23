На Франківщині наступний рік буде Роком січових стрільців.

Депутати Івано-Франківської обласної ради проголосували за проголошення на Прикарпатті 2024-го Роком Легіону українських січових стрільців. Про це пише Галка із засідання 28-ї сесії Івано-Франківської обласної ради.

За це рішення проголосували 63 депутати Івано-Франківської обласної ради.

Голова постійної комісії обласної ради з питань культури духовності та інформаційної політики Мар’яна Гринечко розповіла, що область таким чином засвідчує історичну спадкоємність української військової справи та традицій.

За її словами, 2024 рік матиме таку назву з нагоди 110-ї річниці з часу утворення Легіону українських січових стрільців. Це повинно популяризувати українські національні військові формування та добровільний рекрутинг.