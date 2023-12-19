664-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:15 Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про початок операції "Prosperity Guardian" проти хуситів для захисту судноплавства у Червоному морі. Операція об'єднує декілька країн, зокрема, Велику Британію, Бахрейн, Канаду, Францію, Італію, Нідерланди, Норвегію, Сейшельські острови та Іспанію для спільного розв'язання проблем безпеки у південній частині Червоного моря та Аденської затоки.

11:05 На Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають наступальні дії ворога, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи «шторм z» та «шторм v».



Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла – це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Славянськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області.



На Лиманському напрямку російські окупаційні війська перейшли до постійних атак позицій наших військ в напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку. Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники.



Не припиняються щоденні штурмові дії російських військ в районі Синьківки з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ.



Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Втім, командири і штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога.



Ряд рішень щодо способів знищення ворога ми з командирами прийняли безпосередньо в районах бойових дій.



На всіх трьох напрямках наші війська тримають оборону та знищують ворога.



Противник несе великі втрати, які поповнює резервами штурмових батальйонів сформованих з колишніх в‘язнів. Попри щоденні втрати в особовому складі та техніці російські окупанти продовжують проведення наступальних дій.



За першу половину грудня ворог втратив у смузі відповідальності ОСУВ «Хортиця» близько восьми тисяч військовослужбовців. Крім того, було знищено або ушкоджено понад п’ятсот одиниць ворожої військової техніки. Серед них: 67 танків, понад сто бойових броньованих машин, 77 гармат і мінометів різних калібрів.



На відміну від агресора, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом продуманого планування бойових дій та ефективного використання артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння. А найбільшою цінністю для нас є життя наших воїнів. Мінімізація втрат завжди у приорітеті під час планування операцій."

10:50 Новий польський міністр інфраструктури Даріуш Климчак заявив, що проблему з блокадою перевізниками кордону з Україною через бездіяльність попередньої влади дуже важко розв’язати, хоч запевнив, що шукає спільного знаменника, на підставі якого можна би було дійти хоча б до призупинення протесту.

10:35 Велика Британія використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Україні контролювати Чорне море в рамках 10-річного пакту про безпеку, який буде підписано найближчими тижнями, пише The Telegraph. Меморандумом про взаєморозуміння Британія зобов’язується "підтримувати Київ у боротьбі" проти Росії, надаючи військову підтримку, зосереджену на військово-морських силах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими, і міститиме обіцянки післявоєнних гарантій безпеки, зокрема збільшення поставок зброї та відновлення санкцій, для захисту від Москви, якщо вона задумає наступний напад.

10:20 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

14 грудня 2023 року ВПС Росії, ймовірно, вперше з серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного запуску Х-47М2 «Кинджал». Росія запустила щонайменше одну ракету в центральну Україну, ймовірно, по військовому аеродрому. Одна з шести видів «суперзброї», про які президент Путін оголосив у 2018 році, «Кинджал». була призначена відігравати важливу роль у майбутній військовій доктрині Росії. У війні в Україні Росія зарезервувала зброю для, на її думку, високоцінних, добре захищених цілей. «Кинджал» майже напевно мав неоднозначний бойовий дебют. Багато з його запусків, ймовірно, не потрапили в ціль, але Україні також вдалося перехопити атаки цієї нібито «непереможної» системи.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

169,8% танків (з них 3,4% за минулий тиждень),

62,1% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

180,5% автомобільної техніки (з них 3,0% за минулий тиждень),

265,8% артилерійських систем (з них 3,7% за минулий тиждень),

83,0% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

43,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі на Хмельниччині знищено два із двох "шахедів", якими росіяни атакували із району Приморсько-Ахтарськ - РФ, повідомили в Повітряних Силах.

За минулі сім днів збито 122 зі 124 (98%) запущених по Україні БПЛА.

09:30 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Поєднання дефіциту артилерійських боєприпасів і затримок у наданні західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, призводить до того, що українські війська виснажують матеріальні засоби і можуть відкласти майбутні українські контрнаступальні операції. Командувач Таврійського угруповання українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив в інтерв'ю Reuters, опублікованому 18 грудня, що українські війська відчувають нестачу 122-мм і 152-мм снарядів по всій лінії фронту. Тарнавський заявив, що нестача змушує українські війська перерозподіляти артилерійські боєприпаси і переплановувати бойові завдання. Заступник міністра оборони України генерал Іван Гаврилюк також вчора визнав, що дефіцит українських артилерійських боєприпасів буде продовжуватися. Тарнавський заявив, що російські сили також мають проблеми з артилерійськими боєприпасами, хоча, за оцінками українських і західних офіційних осіб, російські сили наразі ведуть артилерійський вогонь з інтенсивністю в п'ять-сім разів вищою, ніж українські сили. Як російські, так і українські сили, ймовірно, витратили значну частину своїх запасів 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів радянських часів, що змусило обидві сторони шукати за кордоном інші запаси цих артилерійських боєприпасів. Нещодавно Росія отримала велику кількість цих снарядів з Північної Кореї, а Україна і її західні партнери докладають зусиль, щоб отримати ці снаряди з іноземних запасів. Незрозуміло, які можуть бути затримки або перешкоди в українських і західних зусиллях щодо отримання 122-мм і 152-мм снарядів, і як такі затримки можуть впливати на нинішній дефіцит в Україні. Українські війська все частіше використовують надані Заходом 155-мм артилерійські системи на фронті, і можливі затримки в наданні західної безпекової допомоги можуть вплинути на наявні запаси 155-мм снарядів, хоча пакети американської допомоги нещодавно включали 155-мм снаряди. Гаврилюк заявив, що Україна наразі зосереджується на вітчизняному виробництві безпілотників, щоб компенсувати дефіцит артилерійських снарядів, і планує виробляти 155-мм боєприпаси в Україні разом із західними компаніями у 2024 році. Дефіцит артилерії та затримки із західною безпековою допомогою створюватимуть невизначеність в українських оперативних планах і, ймовірно, спонукатимуть українські сили економити ресурси, що може змусити українські війська приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту над ділянками, де обмежені територіальні втрати є найменш руйнівними. Російська служба BBC повідомила, що українські офіційні особи заявили, що вони періодично вносять зміни до того, що можна вважати приблизними оперативними планами на 2024 рік, виходячи з ситуації на фронті. Як повідомляється, український посадовець заявив, що важко зробити військові розрахунки для цих планів через значне скорочення західної допомоги Україні з вересня 2023 року. Тарнавський заявив, що Україна готує резерви для подальших широкомасштабних дій. Дефіцит артилерії та затримки із західною допомогою, швидше за все, знизять спроможність України планувати та готуватися до цих дій. Затримки в конкретному українському оперативному плануванні та матеріальному забезпеченні, необхідному для підготовки до контрнаступу, ймовірно, в свою чергу, відтермінують контрнаступальні операції 2024 року.

• Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний відмовився коментувати нещодавні повідомлення західних ЗМІ про український контрнаступ і російські наступальні плани на 2024 рік.

• Речник Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат заявив 18 грудня, що російські війська мають достатньо безпілотників для щоденного нанесення ударів по Україні з різних напрямків.

• Повідомляється, що міністерство оборони Росії формує чотири нових полки військово-транспортної авіації, хоча ці зусилля, схоже, спрямовані на реорганізацію існуючих підрозділів цієї авіації для підтримки позиціонування російських сил, аніж на нарощування нової сили в короткостроковій перспективі.

• Російська урядова комісія з питань законопроектної діяльності підтримала законопроект, який криміналізує "русофобію" за кордоном, що, ймовірно, є частиною зусиль, спрямованих на збереження і посилення російського впливу в пострадянських країнах.

• Російські чиновники спростили вимоги для отримання російського громадянства для громадян Білорусі, Казахстану та Молдови на тлі триваючої ворожнечі до мігрантів у російському суспільстві.

• Європейський Союз ухвалив 12-й пакет санкцій у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

• Колишній речник Народної міліції "ДНР" Едуард Басурін заявив, що станом на 18 грудня у складі добровольчих козацьких формувань в Україні служать понад 25 тисяч російських військовослужбовців.

• Призначена Кремлем уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжує заперечувати причетність Росії та Білорусі до примусової депортації українських дітей з окупованих територій.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: