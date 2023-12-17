Путін пригрозив Фінляндії проблемами через вступ до НАТО.

У зв’язку з цим він поділився планами створити Ленінградський військовий округ.

У Фінляндії після вступу до НАТО можуть виникнути проблеми з Росією. Про це заявив Путін в інтерв'ю російському пропагандистові Павлу Зарубіну в програмі «Москва. Кремль. Путін» на телеканалі «Россия-1». Він повідомив про плани створити Ленінградський військовий округ через нібито військову загрозу з боку Фінляндії.

«Узяли затягли до НАТО Фінляндію. У нас що, були з Фінляндією якісь суперечки? Усі суперечки, у тому числі територіального характеру, в середині 20 століття давно вирішені», – цитує слова Путіна інформаційне агентство Interfax.

Шеф Кремля запевнив, що раніше Росія і Фінляндія мали «найсердечніші стосунки». «Проблем не було. Тепер будуть. Тому що ми тепер створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась просто», – додав він.

Нагадаємо, що Фінляндія, яка має 1340-кілометровий кордон із Росією, долучилася до Північноатлантичного альянсу у квітні цього року.