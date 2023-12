662-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:00 Російські війська активізували диверсійну розвідку на Харківщині та Сумщині, – повідомляє речник Держприкордонної служби Андрій Демченко. За його словами, аби протидіяти ворожим ДРГ, прикордонники застосовують інженерні перешкоди, засоби контролю та спостереження за місцевістю, а також аеророзвідку.

"Випадки заходу диверсантів залишаються більш активними на напрямку Харківщини та Сумщини. Однак, загроза не зникає і для Чернігівщини. Не рідко у місцях роботи ДРГ залишають вибухові пастки. Диверсанти можуть загрожувати не тільки військовим, а й цивільним."

14:25 Австрія підтримала 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ, – пише Reuters. Це сталось відразу після призупинення НАЗК статусу міжнародного спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank. Як зазначає агентство, статус НАЗК не має юридичної сили, проте він має символічне значення, посилюючи тиск громадськості на австрійський банк з метою змусити його піти з Росії.

13:50 Росія посилює тиск на українців, які працюють на ЗАЕС, – повідомляє ГУР. Повідомляється, що російська влада змушує працівників ЗАЕС отримати російські паспорти та підписати контракти з «Росатомом» до кінця року. Росіяни вибірково позбавляють людей доступу до робочих місць, анулюючи перепустки, а також створили телеграм-бот для анонімних доносів серед працівників ЗАЕС, зазначили в розвідці.

13:25 Автобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині, – інформує Оперативний центр рятувальної служби охорони здоров'я Словацької Республіки. Наразі причини перекидання автобуса невідомі. Десятьох пацієнтів після надання допомоги медики доставили до лікарень у Кошице та Требішові – серед них троє дітей віком від одного до 15 років; всі були при свідомості.

13:00 НАЗК призупинило статус спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank, – повідомляють на сайті проєкту НАЗК «Війна і санкції». Зазначається, що статус "призупинено на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської Комісії". Раніше агентство Reuters писало, що Австрія блокує підписання нового пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, оскільки хоче виключення банку Raiffeisen зі списку спонсорів війни – попри те, що австрійський банк і надалі функціонує в Росії.

12:35 За минулий тиждень, з 4 по 10 грудня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 697 російських атак (позаминулого тижня – 573), при цьому знищено 7250 одиниць особового складу (позаминулого – 6780): в середньому 10,4 втрат особового складу ворога за атаку (позаминулого – 11,8).

Найбільше атак було на Авдіївському (308 vs 182 позаминулого тижня), Мар’їнському (106 vs 108), Бахмутському (79 vs 100) та Куп’янському (75 vs 58) напрямках.

12:10 Вчора з капітального ремонту вийшов блок на одній з ТЕС потужністю 150 МВт, протягом доби через технічні проблеми відключався блок однієі з ТЕС, його вже повернуто до роботи. Дефіциту електроенергії минулої доби не зафіксовано і не передбачається на поточну, повідомили в Міненерго. Електроенергії, яку генерують українські електростанції та отримуваної через комерційний імпорт, достатньо для покриття потреб споживачів. Графіки відключень електроенергії не застосовуються в жодній з областей, енергосистема збалансована.

11:40 Станом на нинішній ранок на польсько-українському кордоні в чергах у бік України на трьох заблокованих напрямках перебуває 2150 вантажних транспортних засобів, найбільше навпроти "Шегині", проінформував речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Через розблокований пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” за минулу добу пройшло 1,5 тис. фур, але черга з транспортних засобів тут навіть зросла: 2,4 тис. вантажівок.

11:15 Через негоду, бойові дії й технологічні порушення без світла 610 населених пунктів (учора було 683), повідомили в Міненерго.

Через складні погодні умови 164 населені пункти (Донеччина і Харківщина) залишилися без світла, вчора таких було 240 (теж у цих двох областях). Ще 446 населених пунктів знеструмлено внаслідок бойових дій та з технічних причин. Запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається.

10:55 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

11 грудня 2023 року Центральна виборча комісія Росії оголосила, що голосування на виборах президента в березні 2024 року пошириться на Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України. Це сталося після того, як вони були включені до регіональних виборів у Росії у вересні 2023 року. Як і у випадку з регіональними виборами, майже напевно голосування на президентських виборах у підконтрольних Росії регіонах не буде ані вільним, ані чесним. Російська влада майже напевно бачить досягнення «правильних» результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки хоче створити враження легітимності вторгнення. Російська адміністрація майже напевно використовуватиме методи, в тім числі суттєві фальсифікації виборів і залякування виборців, щоб забезпечити перемогу російського президента Путіна в регіонах зі значною перевагою.

10:20 Російські війська, продовжуючи активні піхотні атаки, збільшили активність артилерійських підрозділів на Таврійському напрямку, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський. Для підтримки піхоти ворог застосовує бронетехніку й авіацію. Так, учора російські загарбники в операційній зоні ОСУВ Таврія завдали 1 ракетного удару та 13 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень і здійснили 1044 артобстріли. Наші воїни стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати окупантів вчора, в порівнянні з попередньою добою, значно зросли – 576 осіб живої сили та 57 одиниць техніки. Зокрема знищено 5 танків, 7 ББМ, 8 артсистем та 10 автомобілів.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

168,1% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

61,6% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

179,3% автомобільної техніки (з них 2,2% за минулий тиждень),

264,1% артилерійських систем (з них 2,2% за минулий тиждень),

82,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

43,2% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі під час російської атаки ударними БПЛА один з обстріляних дронів упав на приватний житловий будинок в Одеському районі і вибухнув, повідомили в Силах оборони півдня. Загинула людина, вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо, ангар з майном приватної спортивної установи.

09:35 Вночі російські війська атакували крилатою ракетою «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59 (райони пусків – Крим та окупована Херсонщина), а також 20-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ – РФ. та Чауда – Крим. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито всі 20 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» не досягла своєї цілі. Повітряні цілі знищено у межах Одеської (9 БПЛА), Херсонської (7 БПЛА), Запорізької та Хмельницької областей.

За минулі сім днів збито 142 зі 150 (95%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили продовжують операції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області на тлі повідомлень про складні умови в цьому районі, що є частиною очевидних зусиль, спрямованих на створення умов для майбутніх українських операцій і повернення населення західного (правого) берега Херсонської області. The New York Times вчора опублікувала серію інтерв'ю з українськими військовими, які діють на східному березі та вздовж річки Дніпро, в яких командир українського полку заявив, що українські удари безпілотників значно придушили російську далекобійну артилерію на східному березі за останні місяці. Українські офіційні особи раніше заявляли, що українські сили створили кілька плацдармів на східному березі в рамках операції, яка має на меті витіснити російські війська з зони досяжності артилерії на західному березі Херсонської області. Повідомляється, що придушення російської далекобійної артилерії може дозволити українським силам більш вільно діяти в тилових районах на західному березі Херсонської області, що може частково пояснити активізацію російських ударів по українських цілях на західному березі. Значно поширеніші 152-мм артилерійські системи, які російські війська широко використовують Україні, мають приблизну дальність стрільби 25 км, хоча російські війська навряд чи будуть розгортати ці системи в безпосередній близькості до лінії зіткнення через загрозу контрбатарейного вогню з боку України. Відведення ствольної артилерії за межі 25 км від західного берега і придушення російської далекобійної артилерії усунуло би постійну загрозу населеним пунктам на західному березі і дозволило би багатьом українцям, які втекли від російської окупації західного берега Херсонської області, повернутися в безпечніші місця. Зменшення вогню російської артилерії на західному березі також дозволить українським військам більш вільно діяти вздовж ліній комунікацій, розгорнути важливі системи контрбатарейної боротьби і протиповітряної оборони поблизу ріки, а також безпечніше розпочати операції через Дніпро. Плацдарм має забезпечити безпеку для продовження операцій, а відведення російської артилерії далі від Дніпра створить позицію для проведення майбутніх операцій, якщо так вирішить українське командування. Український командувач також заявив, що українські операції на східному березі Дніпра наразі спрямовані на те, щоб привернути російські сили в цей район і завдати їм великих втрат. Український командувач додав, що спроба привернути російські сили в цей район була успішною, оскільки російське командування перекинуло неконкретизовані підрозділи російських повітряно-десантних військ із заходу Запорізької області на східний берег Херсонської області. Президент Росії Путін також описав російські оборонні операції на східному березі як навмисну спробу заманити і відволікти українські війська, однак ISW наразі не може оцінити, чи існує асиметричний градієнт втрат на цій ділянці фронту. Погіршення обороноздатності російських сил на східному березі Херсонської області може бути безпосереднім оперативним завданням, але воно може сприяти досягненню більш широкої оперативної мети – витіснення російських сил за межі артилерійської досяжності на західному березі Херсонської області. The New York Times також опублікувала інтерв'ю з українськими солдатами, які воювали на східному березі, які описали складні умови під час форсування Дніпра і встановлення позицій на східному березі. Ці труднощі є очікуваними для операції з економії сили з обмеженими позиціями на березі ріки і можуть тривати до тих пір, поки українські операції не створять умови для безпечнішого плацдарму, якщо українське вище командування вирішить спробувати його створити. Оголошена українська мета відтіснити російську артилерію від Дніпра частково вирішить деякі з цих складних умов, про які говорили українські військовослужбовці, якщо вона буде повністю досягнута.

• Прихильники президента Росії Путіна офіційно висунули його як незалежного кандидата на президентських виборах 2024 року 16 грудня, що ще більше зміцнило імідж Путіна як фігури, що стоїть над російською політичною системою.

• Перший заступник постійного представника Росії при ООН Полянский більш чітко визначив нещодавні заяви російських чиновників, які узгоджуються з давньою оцінкою ISW щодо небажання Росії вести добросовісні переговори з Україною. Полянский вчора заявив, що Україна втратила свій шанс домовитися про "вигідне" врегулювання і що будь-яка можлива "угода" між Росією й Україною призведе до "капітуляції України". Заява Полянского більш чітко пояснює позавчорашню заяву міністра закордонних справ Росії Лаврова, який сказав те ж саме, але дещо більш зашифрованою мовою. Путін заявив 14 грудня, що максималістські цілі Росії в Україні, які рівнозначні повній капітуляції України і Заходу, залишаються незмінними. Путін відповів на запитання французького кореспондента під час форуму "Пряма лінія" 14 грудня про можливі плани поговорити з президентом Франції Емманюелем Макроном, заявивши, що у них з Макроном були хороші робочі відносини, але Макрон припинив ці відносини. Вчора Макрон заявив, що поговорить з Путіним, якщо у того будуть "серйозні пропозиції" щодо встановлення миру в Україні.

• У ніч з 15 на 16 грудня російські війська здійснили чергову серію ударів безпілотниками "Шахед-136/131" по території України.

• Financial Times повідомив 15 грудня, що G7 може розглянути можливість використання заморожених російських активів для фінансування України. Американські посадовці розповсюдили документ для обговорення про те, як члени G7 та інші держави можуть заарештувати російські суверенні активи у спосіб, що "відповідає міжнародному праву" як "контрзахід, щоб спонукати Росію припинити агресію" в Україні під час засідань комітетів G7. G7 може використати частину заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів для фінансування пакетів допомоги Україні, а американський посадовець заявив, що лідери G7 можуть обговорити цю пропозицію на своїй зустрічі в лютому 2024 року.

• Російські діячі продовжують інформаційні операції, спрямовані на дискредитацію та розкол українського військово-політичного керівництва, зокрема Президента України Володимира Зеленського та Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного. Міністр оборони України Рустем Умеров учора заявив, що Росія працює над дискредитацією України в інформаційному просторі, створюючи штучний конфлікт всередині українського керівництва та хибну ілюзію того, що Україна не має підтримки західних партнерів. Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради (DFRLab) та проєкт BBC Verify вчора опублікували спільну доповідь, в якій детально описали російську інформаційну операцію, в ході якої колишньому міністру оборони України Резнікову були висунуті звинувачення в корупції напередодні його відставки у вересні 2023 року. DFRLab та Verify дійшли висновку, що російські суб'єкти створили тисячі фейкових акаунтів, спрямованих на дискредитацію Резнікова, і пов'язали ці зусилля з попередньою російською інформаційною кампанією з дискредитації Залужного на початку 2023 року. ISW постійно спостерігає, як російські діячі, зокрема директор служби зовнішньої розвідки Росії Наришкін та речниця МЗС Росії Захарова, безпідставно заявляють, що високопоставлені західні чиновники мають намір "замінити" Зеленського і що між Зеленським та Залужним існує невизначений конфлікт. Російські джерела все частіше поширюють повідомлення про внутрішньоукраїнську політичну напруженість, намагаючись дискредитувати українське керівництво, посіяти внутрішню недовіру між українськими громадянами та урядом, а також послабити підтримку України з боку Заходу.

• Інструктор російського штурмового підрозділу "Штурм-Z" заявив, що президент Росії Путін збрехав про неврегульований статус приватних військових компаній під час своєї "Прямої лінії" 14 грудня, оскільки держава має значний адміністративний контроль над ПВК та іншими іррегулярними формуваннями. ISW регулярно оцінює, що масштабна криптомобілізаційна кампанія Путіна, спрямована на уникнення оголошення повномасштабної мобілізації, покладає на Росію довгострокову фінансову відповідальність, яку Путін намагається применшити.

• Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та український telegram-канал "Маріупольський опір" заявили 16 грудня, що українські партизани нещодавно підірвали в окупованому Маріуполі автомобіль командира невстановленого російського підрозділу з Північного Кавказу.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: