661-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:40 Протягом минулою доби аварійно відключався блок ТЕС, який вже повернуто до роботи, дефіциту електроенергії не зафіксовано та не передбачається на поточну добу, заспокоїли в Міненерго. Генерації, яку виробляють українські електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів. Графіки відключень електроенергії не застосовуються у жодній з областей, енергосистема збалансована.

11:35 Через негоду, бойові дії й технологічні порушення без світла 683 населених пунктів (вчора було 800), повідомили в Міненерго.

Через складні погодні умови 240 населених пунктів (Донеччина і Харківщина) залишилися без світла, вчора таких було 355 (у Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Харківській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях). Ще 443 населених пункти знеструмлені внаслідок бойових дій та з технічних причин. Запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається.

11:10 Кількість боєзіткнень та ворожих авіаударів в операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби зменшилась, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський: "Втім, ворог продовжує активні піхотні атаки та артилерійські обстріли. В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби російські загарбники завдали 6 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень та здійснили 601 артобстріл. Наші воїни стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати ворога минулої доби склали 413 осіб та 19 одиниць техніки."

10:50 Мобільний оператор "Київстар" заявив, що повністю відновив роботу мобільного інтернету в усій країні, поновив роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку і продовжує працювати над запуском SMS та відновленням доступу до "Мій Київстар":

"Мережа стабілізується і працює в усіх стандартах, в тому числі 4G. Це означає, що скоро якість зв'язку буде покращуватись. Навіть якщо зараз вона працює зі зменшеною швидкістю. У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком. Проте, наші спеціалісти оперативно їх усувають"

10:30 Кількість боєзіткнень та ворожих авіаударів в операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби зменшилась, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський. Втім, ворог продовжує активні піхотні атаки та артилерійські обстріли. В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби російські загарбники завдали 6 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень та здійснили 601 артобстріл. Наші воїни стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати ворога минулої доби склали 413 осіб та 19 одиниць техніки.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

167,5% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

61,5% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

178,3% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

262,9% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

82,5% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

43,0% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 У чергах на кордоні з Польщею на вʼїзд до України перебуває 2,4 тис. вантажівок, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко: Шегині – 1200, Рава-Руська – 550, Краківець – 650. На розблокованому пункті пропуску «Ягодин» за минулу добу кордон перетнуло більше 1200 вантажівок.

На словацькому кордоні в бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало 450 вантажівок.

На кордоні з Угорщиною в бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікувало проїзду 250 вантажівок.

На кордоні з Румунією в бік України на напрямку пункту пропуску «Порубне» очікувало проїзду 870 вантажівок.

09:35 Вночі росіяни атакував ударними безпілотниками типу «Shahed» з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ - РФ. Всього було застосовано 31 ударний БпЛА «Shahed-136/131», які окупанти спрямували у різні регіони України. До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 30 «шахедів» (97%) в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

За минулі сім днів збито 123 зі 131 (94%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Німецьке видання "Bild" заявило позавчора, що неназвані розвідувальні дані та джерела вказують на те, що Росія планує протягом 2024-2026 років окупувати українську територію за межами чотирьох незаконно анексованих українських областей, зокрема – до кінця 2024 року всю територію Донецької та Луганської областей і до річки Оскіл у Харківській області. Ці цілі відповідають поточним локальним наступальним операціям Росії в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Росія також планує захопити значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включно з містом Харків, якщо це буде можливо, у 2025 та 2026 роках. Росія планує утримувати нинішню лінію фронту в Херсонській області вздовж річки Дніпро і стурбована лише тим, щоб не допустити просування українських сил на півдні України в напрямку окупованого Криму. Плани Росії ґрунтуються на мобілізації російської оборонно-промислової бази, щорічних втратах близько 100 тис. військовослужбовців у виснажливих наступальних операціях, а також на можливому обранні президента США у 2024 році, який різко скоротить або припинить військову підтримку України. Джерело, знайоме з висновками розвідки, заявило, що Кремль планує покладатися на "фіктивні переговори", продовжуючи проводити наступальні операції, подібно до того, як Росія вела переговори про другу Мінську угоду в 2015 році, в той час як російські військові продовжували окупувати додаткові українські населені пункти. "Bild" раніше публікував в основному точні дані розвідки про плани Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну в грудні 2021 року, згідно з якими Росія нападе на Україну з півдня з Криму, з контрольованої Росією території на сході України та з півночі наприкінці січня або на початку лютого 2022 року, хоча російське вторгнення, як воно було здійснене, не повністю збігається з цими повідомленнями. ISW не може самостійно перевірити достовірність звітів BILD, але плани Росії щодо війни в Україні до 2026 року відповідають триваючій підготовці Росії до тривалих військових дій. Російське військове командування здійснює довгострокову реструктуризацію і розширення з метою формування стратегічних резервів, і Росія поступово мобілізує свої збройні сили для ведення тривалої війни. Повідомлення про середньо- і довгострокові плани Росії щодо окупації території за межами чотирьох незаконно анексованих територій також є правдоподібними з огляду на те, що російські офіційні особи, в тому числі президент Росії Путін, останнім часом повернулися до експансіоністської риторики, а російські війська продовжують наступальні операції з метою розширення своїх позицій в Харківській області. Нещодавно ISW оцінив, що раптове припинення західної допомоги, ймовірно, рано чи пізно призведе до краху здатності України стримувати російських військових, і за такого сценарію російські війська можуть, зрештою, просунутися аж до західного українського кордону. Начальник ГУР України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив в інтерв'ю, опублікованому 14 грудня, що Росія наразі не має наміру змінювати свої плани щодо війни в Україні у 2025 році. Буданов заявив, що Росія може розробити новий план, якщо до кінця 2024 року нічого не зміниться на лінії фронту.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров погрозливо закликав Україну якнайшвидше розпочати переговори з Росією у форматі, який відповідає оцінці ISW, що Росія має намір досягти своїх максималістських цілей в Україні військовим шляхом.

• Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба опублікував вчора статтю під назвою "В Україні є шлях до перемоги", в якій він стверджує, що українські військові цілі залишаються досяжними, незважаючи на все більш песимістичні дискусії на Заході за умови збереження трьох факторів: адекватного рівня західної військової допомоги; швидкого розвитку промислового потенціалу в США, Європі та Україні; принципового та реалістичного підходу до перспектив переговорів з Росією. Кулеба визнав, що український контрнаступ 2023 року не призвів до "блискавичного" звільнення української території, але сказав, що спостерігачі помиляться, якщо будуть робити висновки про весь хід війни на основі одного етапу бойових дій. Кулеба вказав на російські успіхи на сході України влітку 2022 року та наступні успішні українські контрнаступи в Харківській та Херсонській областях як приклад того, що один етап бойових дій не вказує на те, як можуть розвиватися наступні етапи бойових дій. Кулеба додав, що перемир'я, досягнуте шляхом переговорів, дозволило б Росії зміцнити позиції, що ускладнило б українським силам звільнення території в майбутньому, а також дало б Росії перепочинок для початку більш інтенсивної наступальної кампанії в наступні роки. ISW регулярно оцінює, що Кремль використає будь-яку паузу або припинення вогню для підготовки до нової агресії проти України.

• У ніч з 14 на 15 грудня російські війська здійснили серію ракетних і безпілотних ударів по Україні.

• Фінська влада вчора знову закрила пункти пропуску на кордоні з Росією на тлі продовження російської гібридної війни, спрямованої на організацію штучної кризи з мігрантами.

• Німеччина 14 грудня оголосила про нові пакети військової та гуманітарної допомоги Україні.

• Кремлівська стрічка новин ТАСС повідомила 14 грудня, що спецпідрозділи "Гром" (елітні антинаркотичні спецпідрозділи МВС Росії) на початку 2024 року повністю перейдуть у підпорядкування Росгвардії.

• Президент Росії Путін наголосив на намірі Росії побудувати швидкісну залізницю в окупованій Україні, ймовірно, через кілька годин після того, як українські партизани пошкодили ключову залізничну лінію в окупованій Запорізькій області.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: