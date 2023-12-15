Центробанк Росії підвищив ключову ставку до 16%.

Регулятор пояснив це високим поточним інфляційним тиском.

Рада директорів Банку Росії на засіданні у п'ятницю, 15 грудня, ухвалила рішення підвищити ключову ставку на 100 базисних пунктів, до 16% річних. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на інформацію регулятора. «Поточний інфляційний тиск залишається високим», – пояснили свої дії представники Центробанку.

ЦБ РФ фіксує ознаки уповільнення активності в окремих сегментах кредитного ринку. «Підвищилися інфляційні очікування населення та цінові очікування підприємств… Банк Росії ухвалюватиме подальші рішення щодо ключової ставки з урахуванням фактичної й очікуваної динаміки інфляції щодо мети, розвитку економіки на прогнозному горизонті, а також оцінюючи ризики з боку внутрішніх та зовнішніх умов і реакції на них фінансових ринків», – зазначає регулятор.

ЦБ РФ попередив, що «повернення інфляції до мети, визначеної для 2024 року, та її подальша стабілізація близько 4% передбачають тривалий період підтримки жорстких грошово-кредитних умов в економіці».

Після перегляду ключової ставки у бік підвищення російські банки зазвичай піднімають ставки за рублевими вкладами.

Нагадаємо, що максимальною за останній час ключова ставка в Росії була у лютому 2022 року, коли Центробанк після початку вторгнення російських військ в Україну підняв її з 9,5% до 20%. Потім регулятор послідовно знижував ставку та довів її до 7,5%. Ставка знову почала зростати в липні 2023 року.