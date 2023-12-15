Венесуела та Гаяна домовилися розійтися миром.

Домовленості щодо гаянської провінції Ессекібо було досягнуто під час зустрічі лідерів двох держав на нейтральній території.

Венесуела та Гаяна домовилися уникати будь-якого застосування сили і не допускати зростання напруженості в ході конфлікту навколо багатої на нафту гаянської провінції Ессекібо. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Президент Гаяни Ірфаан Алі та президент Венесуели Ніколас Мадуро провели в четвер, 14 грудня, перемовини на летовищі Кінґстауна в карибській острівній державі Сент-Вінсент і Ґренадіни. На зустрічі були присутні представники багатьох латиноамериканських країн.

Два державні лідери випустили спільну заяву, в якій зобов'язалися «не погрожувати насильством і не застосовувати сили проти іншої сторони в будь-яких обставинах», а також «утримуватися від ескалації будь-якого конфлікту чи суперечок на словах чи на ділі».

Було також домовлено створити спільну комісію на чолі з міністрами закордонних справ двох держав для вирішення будь-яких питань, що виникають у спірній зоні, а також провести нову зустріч у Бразилії для обговорення питання Ессекібо.

Конфлікт між Венесуелою та Гаяною за Ессекібо має понад двохсотлітню історію. А на початку грудня Мадуро провів у Венесуелі референдум про цю спірну територію, і понад 95% тих, хто проголосував, схвалили встановлення над нею венесуельського суверенітету.

Мадуро за результатами цього суперечливого референдуму оголосив Ессекібо 24-м штатом Венесуели. Він розпорядився надіслати до всіх навчальних закладів країни нову мапу Венесуели, яка включає штат Гаяна-Ессекібо. Мадуро також доручив державному нафтовому концерну Венесуели негайно розпочати видачу ліцензій на розробку нафти, газу й інших корисних копалин у багатому на природні ресурси Ессекібо. Тим же нафтовим компаніям, які працюють там зараз, він дав три місяці на згортання операцій.

Наразі господарка Гаяни переживає розквіт – багато в чому завдяки виявленим велетенським покладам нафти. Очікується, що до 2027 року видобуток нафти в країні потроїться і перевищить 1,2 млн барелів на день.