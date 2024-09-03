США заарештували літак диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро.

Влада Венесуели назвала дії Вашінґтона піратством.

 

 

Літак венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро був заарештований у Домініканській Республіці на вимогу влади Сполучених Штатів. Як повідомляє телеканал CNN з покликом на свої джерела, літак вже переправлено до Флориди.

 

Йдеться про бізнес-джет Dassault Falcon 900EX французького виробництва, який Мадуро активно використовував. Приводом для арешту стало те, що придбання літака порушувало американські санкції проти Венесуели. Наступним кроком стане реквізиція літака, вартість якого оцінюється в $13 млн.

 

«Міністерство юстиції конфіскувало літак, який, як ми стверджуємо, був незаконно придбаний за 13 мільйонів доларів через підставну компанію і таємно вивезений зі США для використання Ніколасом Мадуро та його наближеними. Міністерство продовжуватиме переслідувати тих, хто порушує наші санкції та заходи експортного контролю, щоб не дозволити їм використати американські ресурси для підриву національної безпеки США», – заявив генпрокурор США Меррік Ґарланд (Merrick Garland), який одночасно очолює Міністерство юстиції.

 

 «Арешт літака глави держави у кримінальній справі – надзвичайний випадок. Ми посилаємо чіткий сигнал, що ніхто не вищий за закон, ніхто не перебуває поза досяжністю санкцій США»,— цитує CNN одного з американських посадових осіб. За даними видання, в операції з арешту літака брали участь кілька американських відомств, включно з Міністерство юстиції та Бюро промисловості та безпеки.

 

Влада Венесуели вже відреагувала на дії США. Міністерство закордонних справ Венесуели розцінило арешт літака диктатора країни Ніколаса Мадуро як піратство. «Вони виправдовують свої дії примусовими заходами, які вони в односторонньому та протиправному порядку вживають у всьому світі», — йдеться у заяві МЗС. Відомство пригрозило вчинити різноманітні юридичні дії для відшкодування збитків, завданих державі.

03.09.2024

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