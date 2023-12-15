660-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Повертаючись із закордонного турне про країнах південної та північної Америки і західної Європи, президент Володимир Зеленський нині вночі звернувся до українців зі Львова:

"Важливий день. Тиждень. Важливі були візити. Багато зустрічей і перемовин, ще більше непублічної роботи і з друзями, і зі скептиками також – з усіма. Україна завжди захищає себе. І здобуває те, що потрібно. І навіть тоді, коли хтось сумнівається, ми не здаємось, а переконуємо і боремось. Борітеся – поборете. Саме так це й працює. Справді сильний результат і для України, і для всієї Європи. Ще один крок до повноправного членства України в ЄС. Я дякую всім, хто підтримав, виконав саме те, про що ми домовлялися. Дякую всім в Україні – нашій команді, – хто зробив усе необхідне. Рекомендації Єврокомісії ми виконали. Сумніви ми зняли. Сьогодні – рішення про початок переговорів про вступ у ЄС. Після цього кроку ще будуть наступні. Це велика робота – інтегрувати державу, всі інституції, всі норми – все це до Євросоюзу. Але зробимо. Україна вже не раз доводила, на що ми здатні. Буде й інше переможне рішення – буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ України у ЄС. Зараз в Україні у багатьох – піднесений настрій, і це важливо, це мотивація. Я вітаю всіх вас, кожного й кожну, з тим, що вдалося! Вдалося всім нам, хто єдністю України зміцнює єдність Європи. Я хочу особливо подякувати всім хлопцям і дівчатам, чоловікам і жінкам, які бились і б’ються заради України, які зараз у боях, захищають волю України, які допомагають нашим воїнам – лікують, тренують, завозять зброю, виробляють зброю. Усе, чого ми досягаємо, було б неможливе без тієї героїчної сміливості наших людей, нашого народу, яка так надихає весь світ. Всіх нас. Я повернувся в Україну – зараз у Львові – з рішенням щодо Євросоюзу й іншими речами, які посилять. ППО. Пакетів підтримки теж буде більше. Був хороший саміт з країнами Північної Європи. Наші друзі, я дякую вам за підтримку. Сильні рішення. Данія – новий пакет на мільярд доларів: для захисту неба, артилерія і багато чого ще. Норвегія – новий пакет, понад 400 мільйонів доларів. Зокрема ППО. Фінляндія теж готує новий пакет. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки – дуже вагому. Швеція – теж новий пакет. Є сильна заява саміту Україна плюс Північна Європа – іще один політичний снаряд, який наближає нашу перемогу. Візит в Аргентину – фактично перезапускаємо відносини з усім регіоном Латинської Америки. Дякую, що почув чіткі слова підтримки. І, звичайно, Сполучені Штати. Сьогодні я був на базі у Вісбадені в Німеччині, там розташоване командування військ США у Європі та Африці. Потужно. Там наші хлопці – військові. Працюють. Звичайно, були зустрічі з партнерами, які нас посилять. І візит у Вашингтон. Президент Байден, його команда, міністр Остін, генерал Браун. Конгрес – обидві палати, обидві партії. Спікер Джонсон. Я чув слова поваги до нашого народу, до нашої боротьби. Важливі поради. Важливі домовленості. Я дякую всім за підтримку. Продовжимо нашу роботу. І очікуємо, що Конгрес найближчим часом ухвалить необхідне рішення. Ми маємо перемогти! Хоч би що відбувалося – ми працюємо, бʼємося та збільшуємо силу – силу нашої прекрасної України. Вірте у свої сили! Слава Україні!"

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

167,1% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

61,4% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

178,2% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

262,9% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

82,5% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

43,0% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Лідери країн ЄС не змогли в ніч на п'ятницю домогтися консенсусу за темою подальшої фінансової допомоги Україні та повернуться до обговорення питання на початку 2024 року, заявив журналістам глава Євроради Шарль Мішель. Він пояснив, що на ньому знову йтиметься про перегляд бюджету ЄС, який передбачає виділення пакета допомоги Україні в EUR50 млрд протягом найближчих років. При цьому Мішель підтвердив, що основна перешкода для схвалення нової версії бюджету - позиція однієї країни. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що заблокував на саміті виділення коштів для України.

09:45 У чергах на кордоні з Польщею на вʼїзд до України перебуває 2,6 тис. вантажівок, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Найбільша черга на пункті пропуску Шегині, натомість розблокований пункт пропуску "Ягодин" вчора перетнуло біля 1,2 тис. вантажних засобів (в обидва боки), це показники, які були до блокування, до 6 листопада. Але в черзі на території Польщі в бік України перебуває ще 1,7 тис. транспортних засобів.

На пункті пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною станом на ранок в черзі перебуває 350 вантажівок в бік України.

Словацькі перевізники припинили такі блокування кордону, але офіційного повідомлення про закінчення блокування ще не надходило. Черга на вантажному напрямку КПП Ужгород-Вишнє Нємецьке становить на в'їзд в Україну – 200 фур.

09:35 Вночі росіяни атакували ударними безпілотниками типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край – РФ). Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей, повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

За минулі сім днів збито 93 зі 100 (93%) запущених по Україні БПЛА.

09:30 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває три російські кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін продемонстрував помітну впевненість у публічному обговоренні війни Росії проти України під час спільного заходу, який поєднував його щорічну прес-конференцію та форум «Пряма лінія» 14 грудня, але не зміг чітко визначити кінцеву мету повномасштабного вторгнення, яке він розпочав 24 лютого 2022 року. Готовність Путіна присвятити значну частину свого виступу війні в Україні свідчить про зростання його впевненості в тому, що він може звертатися до російської громадськості з цього питання, що може свідчити про його особисту впевненість у перспективах Росії в Україні після відносно успішних російських оборонних операцій у західній частині Запорізької області та відчутних хитань у підтримці України з боку Заходу. Путін не запропонував нового підходу до війни, не описав, як Росія має намір досягти перемоги в Україні, і не уточнив, як виглядатиме російська перемога. Багато заяв Путіна від 14 грудня схожі на шаблонні твердження про російську війну в Україні, які він зробив, наприклад, під час виступу на засіданні колегії Міністерства оборони Росії майже рік тому.

• Путін повторив свої максималістські цілі щодо російської війни в Україні, які, ймовірно, навмисно непрозорі, щоб включати додаткові цілі, які Путін може прагнути досягти зараз чи пізніше.

• Ці максималістські цілі також не виключають анексії Росією окупованих українських територій або додаткових територіальних захоплень. Схоже, що Кремль повертається до експансіоністської риторики, яка востаннє спостерігалася перед повномасштабним вторгненням, про "розділену Україну", яка відкидає ключові компоненти українського суверенітету і територіальної цілісності, і яка включає в себе заявлений намір окупації та анексії додаткової української території. Ця риторика не встановлює обмежень для подальшої російської експансії і може бути спрямована на те, щоб дозволити Путіну запровадити нові територіальні цілі в Україні, коли він вважатиме за потрібне. Путін, зокрема, повторив цю посилену експансіоністську риторику вчора, заявивши, що Росія історично контролювала весь Чорноморський регіон і що весь регіон, як і Крим, не має нічого спільного з Україною. Російський контроль над "усім Чорноморським регіоном" охоплюватиме не лише окуповані Крим і Херсонську область, але й значні частини Миколаївської та Одеської областей. Путін неправдиво заявив, що Одеса є "російським містом" - риторична фраза, яку російські офіційні особи часто використовують для виправдання російської окупації українських міст на сході та півдні України. Путін заявив, що нібито "проросійський" південний схід України, де Росія зараз займає значу частину території, завжди був важливим для Росії, хоча незрозуміло, як Путін бачить кордони цього "проросійського" південного сходу України.

• Путін спробував риторично контекстуалізувати триваючі максималістські цілі Росії в Україні в рамках ширшої концепції російського «суверенітету», ідеологічної лінії, яка була послідовною в структуруванні російської національної безпеки та зовнішньої політики Кремля ще до повномасштабного вторгнення в Україну.

• Путін стверджував, що угруповання російських військ в Україні є значно більшим, ніж його називають навіть російські офіційні особи, ймовірно, намагаючись усунути постійні побоювання Росії щодо нової хвилі мобілізації та деморалізувати Захід і Україну.

• Різниця в зареєстрованій кількості російських військовослужбовців, які беруть участь у війні, ймовірно, пов’язана з різними категоріями російського військового персоналу та не відображає значного збільшення російського персоналу на лінії фронту, яку українські сили постійно ліквідовують.

• Зокрема, Путін торкнувся тактичної та оперативної ситуації на східній (лівобережній) Херсонщині, але утримався від обговорення активних наступальних операцій Росії на сході України.

• Публічні дискусії Путіна про проблеми на фронті та про російські військові зусилля загалом можуть перенаправити громадський гнів щодо проблем війни на міністерство оборони.

• Путін також намагався переконати російську громадськість, що російська економіка є стійкою перед обличчям міжнародних санкцій і наслідків війни в Україні.

• Путін продовжував висловлювати все більш антиізраїльську позицію щодо війни Ізраїлю та ХАМАС, що, ймовірно, сигналізує про продовження погіршення російсько-ізраїльських відносин.

• Путін намагався применшити погіршення вірмено-російських відносин і звільнити російські миротворчі сили від будь-якої відповідальності за втрату Вірменією Нагірного Карабаху, оскільки Вірменія, схоже, фактично утримується від участі в очолюваній Росією Організації договору про колективну безпеку.

• Європейський Союз вирішив вчора офіційно відкрити переговори про вступ України до ЄС. Президент Європейської Ради Шарль Мішель оголосив, що Європейська Рада відкриє переговори про вступ як для України, так і для Молдови. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який, зокрема, послідовно виступав проти переговорів про вступ України до ЄС, відреагував на заяву Мішеля і заявив, що Угорщина не брала участі в ухваленні цього рішення, назвавши його "поганим рішенням".

• 14 грудня Конгрес США ухвалив Закон про бюджет США на потреби національної оборони (NDAA) на 2024 рік, який, зокрема, передбачає продовження Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). NDAA затверджує $886,3 млрд на оборону і виділяє $300 млн на Ініціативу безпекової допомоги Україні на 2024 і 2025 фінансові роки, а також продовжує Ініціативу до кінця 2026 р. Ініціатива має на меті фінансування федерального уряду для прямих виплат відповідним галузям промисловості для виробництва зброї та надання безпекової допомоги Україні, на противагу наданню допомоги Україні з наявних у США запасів.

• Кадри з безпілотника, зроблені, як повідомляється, із західної частини Запорізької області, показують, що російські війська використовують українських військовополонених як живий щит, що є очевидним порушенням міжнародного гуманітарного права. Радіо Свобода заявило 13 грудня, що отримало з України відеозапис з безпілотника, на якому видно, як російські солдати прикриваються українськими військовополоненими, наступаючи на українські позиції біля Роботиного. Українські військовополонені на відео виглядають беззбройними, в той час як російські солдати змушують їх йти вперед, погрожуючи зброєю, і в якийсь момент російський солдат стріляє в українського військовополоненого, який намагається втекти, і, очевидно, вбиває його. Радіо Свобода зазначає, що в районі Роботиного діють підрозділи 234-го десантно-штурмового полку (76-ї десантно-штурмової дивізії), що свідчить про те, що командування цього полку буде нести відповідальність за очевидні порушення міжнародного гуманітарного права. Генеральна прокуратура України порушила кримінальне провадження за фактом "порушення законів та звичаїв війни" на підставі цього відео. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на відео і назвав його очевидним порушенням Женевської конвенції, яка забороняє використання "осіб, що перебувають під захистом", як живого щита для захисту від нападів або "запобігання репресіям під час наступу", а військовополонені спеціально класифікуються як особи, що перебувають під захистом, згідно з міжнародним законодавством.

• У ніч з 13 на 14 грудня російські війська здійснили ще одну серію безпілотних і ракетних ударів по портовій інфраструктурі на півдні України.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: