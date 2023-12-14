НАТО збільшує свій військовий і політичний бюджети.

Це дозволить союзникам ефективніше вирішувати проблеми безпеки.

У середу, 13 грудня керівництво НАТО заявило про збільшення військового бюджету Альянсу на 2024 рік на 12%, до 2,03 мільярдів євро. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Водночас бюджет політичної структури Північноатлантичного Альянсу зросте на 18,2%, тобто до 438,1 мільйонів євро.

У заяві керівництва військового блоку наголошується, що збільшення та розширення використання спільного фінансування НАТО дозволить союзникам більш ефективно вирішувати проблеми безпеки.

Бюджет політичної структури НАТО забезпечує фінансування персоналу, робочих витрат і витрат на програми штаб-квартири НАТО та її міжнародного персоналу. Тоді як військовий бюджет покриває операційні витрати штаб-квартири, місій та операцій командної структури НАТО в усьому світі.

Нагадаємо, що на саміті НАТО, який відбувся у Вільнюсі 12 липня цього року, союзники зобов'язалися витрачати не менше за два відсотки валового внутрішнього продукту країни-члена альянсу на національний військовий бюджет і не менше 20% від цієї суми – на нову військову техніку, дослідження та розробки.