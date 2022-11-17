На Львівщині вже відновили 81% мереж.

Унаслідок масованої ракетної атаки багато українських міст залишилися без світла і мають перебої зі зв'язком. Наразі на Львівщині вдалося відновити роботу вже 81% мереж.

«Лише за добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів 3 тисячі базових станцій відновили роботу. Так жителі Харківщини та Житомирщини знову на зв'язку», – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Загалом зараз у 9 областях все ще труднощі зі зв'язком. На Одещині працює 38% мереж, На Миколаївщині – 67%, на Хмельниччині та Волині – 69%, на Чернігівщині – 77%, на Київщині – 78%, на Закарпатті – 79%, на Львівщині – 81%, на Вінниччині – 82%. Наразі енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри все ще працюють над відновленням зв’язку.

Нагадаємо, що НЕК «Укренерго» – NPC Ukrenergo дала розпорядження застосувати екстрені аварійні відключення на Львівщині. «Львівобленерго» їх уже запровадило.