656-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:00 Єврокомісія має завтра затвердити пропозицію щодо законопроєкту про використання для допомоги Україні оподаткування доходів від заморожених російських активів, повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер.

14:55 Війт гміни Дорогуськ біля найбільшого пункту пропуску вантажних машин "Ягодин-Дорогуськ" з 14-ї години відкликав дозвіл на акцію протесту польських перевізників, повідомив керівник протесту Рафал Меклер.

14:50 Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена, повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок.

14:05 Кількість ізраїльських військовослужбовців, що загинули за час наземної операції в секторі Гази, сягнула 101 осіб, пише The Times of Israel з посиланням на дані ЦАХАЛ.

13:55 У російських військах почали активно бідкатись на артилерійські снаряди з КНДР, які в авральному порядку почали надходити у підрозділи навіть без таблиць стрільби, пише Defense Express. Виявилося, що у випадково відібраних боєприпасах з однаковим маркуванням використовується різний порох і він має різну вагу. Більше того, не у всіх снарядах є так званий розміднювач - свинцевий дріт, який призначений для зменшення заміднення каналу ствола через використання снарядів з мідним ведучим пояском. Деякі снаряди, крім того, мали сліди розкриття герметичних кришок. Нерівномірний розліт снарядів означає зменшення точності вогню, що призводить до збільшення витрат боєприпасів на одне типове завдання. Більша витрата означає більший час на його виконання, що в умовах контрбатарейної боротьби призводить до більших втрат. Подолати це можливо зменшенням дальності вогню, але це призводить до ще більших втрат. Більша витрата боєприпасів також активніше зменшує ресурс гармат, що призводить до ще більшої витрати боєприпасів через їх більший розліт.

13:25 Путін, виглядає, має обсесію на Україні – це свого роду манія чи психічний розлад, розповів Леонід Кучма в інтерв'ю The Guardian. Він назвав Путіна кар'єрним співробітником КҐБ: "Це його професія з усім, що випливає", його метою Путіна є не лише захоплення українських земель, а й знищення концепції самої України як "конкурентної альтернативи Росії", "доказом цього є жахливі людські втрати та репутаційні жертви, на які Путін готовий піти заради цього". За словами Кучми, перші ознаки ревізіоністських амбіцій Москви з'явилися в 2003 році, коли Путін, новий президент Росії, заявив про права на невеликий острів Тузла в Чорному морі. Тоді Путін відступив, але в 2008 році відправив війська до сусідньої Грузії, чим дав "чіткі сигнали" про свій намір силою розширити кордони Росії. "Було надзвичайно неприємно, що світ не відреагував. Було тихо, – сказав Кучма. – Путін зрозумів, що може зробити все, тому що не було принципової відповіді". Нереалістично думати, що Путін погодиться на мирні переговори: "Путін не може підписати документ, в якому буде сказано, що він не отримав того, що хотів. Йому доведеться пояснювати це російському народу. Він - лідер Росії".

Кучма сподівається на американську підтримку, і вважає, що "США втратили Афганістан. Поразка України означає втрату США обличчям перед усім світом", і попередив тих, хто думає кинути Україну напризволяще: "Я хочу сказати тільки одне: ми не відступимо. Ми будемо стояти до кінця. Ми ніколи не здамося – ні в якому разі. Якщо ви допоможете нам, ми переможемо. Якщо ви перестанете нам допомагати, ми можемо померти. Але тоді ви будете наступними, кого Росія хоче знищити.

12:35 На сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських Сил оборони, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський. Українські сили оборони знищили в листопаді поточного року приблизно 11 тисяч особового складу російських окупантів і понад 1,1 тис. одиниць військової техніки противника, включно з близько 130 танками та 260 одиницями артилерії та мінометів різних калібрів.

12:20 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останнього тижня місто Авдіївка Донецької області продовжувало залишатися ареною найінтенсивніших боїв на фронті. Згідно з офіційними українськими даними, в окремі дні близько 40 відсотків усіх бойових зіткнень, ймовірно, відбувалися в цьому невеликому секторі. Російські наступальні дії, як і раніше, характеризуються здебільшого пішими штурмами піхоти, часто за участю штрафних підрозділів «Шторм-Z». Українські підрозділи, ймовірно, провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове. Саме тут Росія намагається здійснити одну з частин руху "кліщів", щоб охопити Авдіївку та її добре захищену промислову зону.

11:45 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 113 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 63 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:30 Диспетчерський центр «Укренерго» вже зранку бачить, що споживання перевищує прогнозний рівень на 2,2%, в енергосистемі дефіцит потужності: сьогодні відразу три енергоблоки не включилися в роботу у визначений час через продовження терміну аварійного ремонту, повідомили в Укренерго. На інших блоках теплоелектростанцій тривають аварійні та планові ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні. Однак лімітів споживання в регіонах не запроваджували, графіків відключень не вводили та це не прогнозується. Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі диспетчерський центр «Укренерго» змушений з 7 грудня щодня залучати аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії сусідніх країн.

10:50 Через негоду, бойові дії й технологічні порушення без світла 491 населений пункт (учора було 455), із них 70 – через негоду, повідомили в Міненерго та Укренерго. Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Планових відключень побутових споживачів не передбачається.

10:15 Британія передасть Україні два тральники для розмінування, – повідомляють у британському уряді. Передача кораблів відбувається в рамках нової коаліції морських сил для підтримки України, що створена Великою Британією та Норвегією – ця ініціатива є частиною “низки нових коаліцій”, сформованих між членами НАТО з метою забезпечення довготривалої військової підтримки України. Морська коаліція тісно співпрацюватиме з українськими ВМС та Міністерством оборони з метою надання довгострокової підтримки Україні, включаючи навчання, обладнання й інфраструктуру для зміцнення безпеки в Чорному морі.

09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

165,6% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

60,9% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

177,1% автомобільної техніки (з них 2,8% за минулий тиждень),

261,9% артилерійських систем (з них 2,7% за минулий тиждень),

82,4% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

43,0% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:25 Уламки збитих ракет впали у Дарницькому та Голосіївському районах Києва, є пошкодження кількох будівель і четверо потерпілих, деякі виклики надзвичайників і медиків згодом не підтвердилися. Тривога в Києві тривала з 04:15 по 05:01, перед цим пролунали вибухи.

09:20 Вночі росіяни атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек. Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Близько четвертої години нинішнього ранку російські війська вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області РФ.

Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».

За минулі сім днів збито 90 зі 109 (83%) запущених по Україні БПЛА.

09:15 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Речниця Міністерства закордонних справ Росії Захарова підкреслила, що максималістські цілі Росії в Україні не змінилися, повторивши вимогу Кремля про повну політичну капітуляцію України та прийняття Києвом російських військових і територіальних вимог, замість того, щоб продемонструвати будь-яку готовність до серйозних переговорів.

• Вимога Захарової, щоб Україна вивела свої війська з "російської території" як необхідна передумова для завершення війни, свідчить про те, що максималістські цілі Росії включають контроль над усіма чотирма областями, частини яких вона незаконно анексувала.

• Кремль продовжує висловлювати все більш антиізраїльську позицію у війні між Ізраїлем і ХАМАС, незважаючи на імітацію зацікавленості в тому, щоб бути нейтральним арбітром у конфлікті. Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вчора провели телефонну розмову, яка, за повідомленнями, тривала 50 хвилин і була в основному присвячена війні між Ізраїлем і ХАМАСом. 8 грудня Путін зазначив, що в секторі Газа склалася "катастрофічна гуманітарна ситуація", і підкреслив, що уникнення наслідків для цивільного населення під час протидії терористичним загрозам так само важливо, як і неприйняття і засудження тероризму. Коментарі Путіна заслуговують на увагу у світлі руйнувань, які російське вторгнення в Україну принесло цивільному населенню, і цілеспрямованих зусиль Росії, спрямованих на те, щоб завдати страждань українському цивільному населенню, атакуючи енергетичну інфраструктуру напередодні зими. За повідомленнями, Путін підтвердив початкову риторичну позицію Кремля щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС, заявивши, що Росія готова полегшити страждання цивільного населення і деескалацію конфлікту. В останні тижні Путін все більше відходить від цієї більш нейтральної риторики до набагато більш антиізраїльської позиції, зокрема, стверджуючи, що війна призводить до "винищення цивільного населення в Палестині". Як повідомляється, Нетаньяху висловив невдоволення позицією Росії щодо Ізраїлю, яку російські офіційні особи артикулювали в ООН та інших міжнародних організаціях. Нетаньяху також критикував Росію за "небезпечну співпрацю" з Іраном, особливо після зустрічі Путіна з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі в Москві 7 грудня. Путін, ймовірно, мав намір заспокоїти ізраїльську стурбованість російською підтримкою ХАМАСу і поглибленням російсько-іранського партнерства в галузі безпеки, але ізраїльська і російська риторика, що супроводжувала цю розмову, свідчить про те, що Путіну, швидше за все, не вдалося це зробити. Все менш нейтральна позиція Кремля щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС свідчить про потенційне зростання підтримки іранських інтересів в регіоні і посилення готовності протистояти Ізраїлю.

• Президент України Володимир Зеленський 10 грудня здійснив поїздку до Латинської Америки, ймовірно, з метою заручитися підтримкою України з боку латиноамериканських країн.

• Російське військове керівництво у Вірменії, вірогідно, намагається зберегти військову владу над Вірменією на тлі подальшого погіршення вірменсько-російських відносин.

• Російські війська здійснили невелику серію ударів ракетами та безпілотниками по Україні 9 та 10 грудня.

• Російські мілблогери продовжують критикувати сумнівну заборону російських військових на використання цивільних транспортних засобів у військових цілях.

• Російська влада продовжує довготривалі зусилля з індоктринації українських студентів в окупованій Україні, скеровуючи фінансування на навчальні заклади в окупованій Україні.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: