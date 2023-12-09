655-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:05 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 117 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 40 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:25 У Кривому Розі внаслідок падіння уламків збитої вчора ввечері російської ракети пошкоджене приміщення одного з підприємств та дві вантажівки, жертв немає, повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

11:10 Росіяни зменшили кількість штурмових дій та знову почали задіювати для ударів авіацію, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський:

"Загалом на таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 33 бойові зіткнення та здійснив 512 артобстрілів.

Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 19 атак окупантів східніше Новобахмутівки та в районах Авдіївки, Тоненького і Первомайського.

В районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки відбито 8 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районі Старомайорського Донецької області.

На Запоріжжі відбито 3 атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ Таврія становлять 337 осіб.

Знищено 9 одиниць військової техніки. Зокрема 5 ББМ та 1 артсистему. Також було знищено склад боєприпасів та 2 склади з пально-мастильними матеріалами. Ще 5 одиниць техніки ворога пошкоджено".

11:00 У чергах на в'їзд в Україну на українсько-польському кордоні станом на нинішній ранок перебувають приблизно 3500 вантажних транспортних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемаратону.

10:55 Угорські прикордонники запевнили, що демонстрація, яку запланували перевізники Угорщини, не заблокує кордон між країнами, як це відбувається з Польщею, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемаратону. За даними ДПСУ, станом на зараз на цьому пункті пропуску чекають чергу близько 1000 вантажівок.

10:25 Минулої доби російські війська вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59, ворожий дрон не досяг своєї цілі, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За минулі сім днів збито 90 зі 114 (79%) запущених по Україні БПЛА.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

165,1% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

60,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

176,9% автомобільної техніки (з них 2,9% за минулий тиждень),

261,7% артилерійських систем (з них 3,3% за минулий тиждень),

82,4% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

43,0% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Співробітники російської військової поліції затримали у Вірменії російського дезертира, який був військовим контрактником у Росії, але після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну переїхав до Вірменії, і доправили його на територію російської військової бази Гюмрі. Затримувати людей – навіть громадян РФ – на території Вірменії можуть лише правоохоронні органи самої Вірменії, дії російської військової поліції розцінюються як "атака на правову систему Вірменії, на Вірменію як суверенну державу".

09:35 Угорські перевізники оголосили, що з понеділка, 11 грудня, блокуватимуть пункт пропуску "Захонь–Чоп" на кордоні з Україною, вимагаючи повернення дозволів для українських перевізників.

09:30 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська, ймовірно, розпочали наступальні операції на багатьох ділянках фронту в період найскладніших погодних умов осінньо-зимового сезону, намагаючись перехопити й утримати ініціативу до президентських виборів у Росії в березні 2024 року. Як неодноразово зазначали українські військові, російські війська наразі ведуть наступальні дії вздовж більшої частини фронту в Україні, зокрема вздовж межі Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута та в напрямку Авдіївки; російські війська також проводять безперервні наземні атаки на заході Запорізької області. Нинішні темпи бойових дій вздовж усієї лінії фронту в Україні загалом узгоджуються з постійною оцінкою ISW, що російські війська намагаються повернути собі ініціативу на театрі бойових дій щонайменше з середини листопада 2023 року. Нещодавні офіційні заяви українських військових також свідчать про те, що російським військам вдалося перехопити ініціативу вздовж межі Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута та на напрямку Авдіївка–Донецьк, тоді як українські війська утримують ініціативу в ключових районах півдня України, про що свідчать постійні українські контратаки на заході Запорізької області та стійка, більша, ніж зазвичай, українська присутність на східному березі Херсонської області. Варто зазначити, що російські війська доклали цілеспрямованих зусиль, щоб повернути собі ініціативу на всьому театрі воєнних дій та розпочати наступальні операції в період найскладніших погодних умов для проведення механізованих наступальних операцій восени, що підтверджує давню оцінку ISW про те, що погані погодні умови можуть сповільнити, але не зупинити бойові дії вздовж лінії фронту. Російські війська, ймовірно, вирішили спробувати повернути ініціативу під час такої поганої погоди, оскільки українські війська значною мірою позбавили російські сили можливості повернути ініціативу і проводити наступальні операції в літній період, коли погода була значно сприятливішою для військових операцій. Занепокоєння Росії щодо майбутнього українського контрнаступу ще до початку українського контрнаступу на початку червня 2023 року утримувало російські війська на півдні України в першій половині 2023 року в обороні, позбавляючи їх можливості реалізувати наступальні можливості на півдні в той період. Протягом останніх кількох тижнів російські війська продовжували наступальні операції вздовж межі Харківської та Луганської областей, незважаючи на сніг, мороз і багнюку на сході України, і проводили безперервні наземні атаки на заході Запорізької області, незважаючи на болото і сильний вітер на більшій частині півдня. Великі ділянки фронту, особливо на північному сході та сході України, зараз переходять у період сильних морозів у міру того, як температура падає, а багнистий ґрунт замерзає, що полегшить проведення механізованих операцій як для російських, так і для українських сил. Той факт, що російські війська намагалися перехопити ініціативу і провести наступальні операції на початку-середині листопада 2023 року, за найскладніших погодних умов року, а не чекати на сильні морози, свідчить про те, що російські війська перебувають під тиском, щоб повністю перехопити й утримати ініціативу в перші місяці 2024 року перед президентськими виборами в Росії, що відбудуться в березні. Російське командування, можливо, також прагнуло викликати кульмінацію українського контрнаступу або переконатися, що українські сили не зможуть відновити його на початку цієї зими. Однак час подій свідчить про те, що Київ вирішив значно скоротити свої контрнаступальні операції з власної ініціативи ще до початку російських наступальних операцій. Однак залишається незрозумілим, чи створять нинішні російські наступальні операції умови для того, щоб російські війська змогли досягти оперативно значущих успіхів у найближчому майбутньому. Складні погодні умови, ймовірно, сповільнили темпи російського просування вздовж більшої частини фронту, збільшили російські втрати і ще більше підірвали моральний дух російських солдатів. Темпи російських втрат уздовж усієї лінії фронту в Україні, схоже, близькі до темпів формування російських сил, як це вже спостерігалося раніше, що, ймовірно, свідчить про те, що російські війська не накопичують не задіяні резерви в рамках підготовки до більш масштабних зимових операцій.

• Українські сили, навпаки, схоже, використовують цей період складних погодних умов і російських наступальних операцій для створення і закріплення оборонних позицій на тих ділянках фронту, де вони не ведуть контрнаступальних операцій, зберігаючи таким чином сили і засоби для майбутніх наступальних дій. Президент України Володимир Зеленський і Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний нещодавно заявили про поточні наміри України посилити фортифікаційні споруди й оборонні можливості на всьому театрі бойових дій, особливо на вищезгаданих ділянках фронту, де російські війська проводять наступальні операції. Створення українських тактичних оборонних позицій, найімовірніше, посилить спроможність українських військ захищатися від дорогих російських атак меншими силами та/або з меншими втратами в обороні. Крім того, створення українських тактичних оборонних позицій може стати плацдармом для майбутніх наступальних операцій там і тоді, де і коли українські сили вирішать відновити наступальні операції.

• Створення локальних оборонних позицій на ділянках, які Київ не вважає пріоритетними для поточних або майбутніх контрнаступальних операцій, є розсудливим кроком і не є свідченням того, що Україна відмовилася від усіх планів щодо майбутніх контрнаступів.

• Партія "Єдина Росія", керована Кремлем, очолює висунення президента Росії Путіна як незалежного кандидата на президентських виборах 2024 року, а до ініціативної групи кампанії переобрання Путіна входять люди з різним досвідом і різними електоральними групами, щоби створити образ широкої підтримки президентства Путіна.

• Повідомляється, що декілька російських політичних опозиціонерів розробили спільну стратегію передвиборчої кампанії для майбутнього циклу президентської кампанії, яка має на меті змусити Путіна торкнутися тем, яких він намагається уникати, і показати широту російської опозиції проти Путіна.

• Окремі російські мілблогери вчора звинуватили вірменський уряд у просуванні русофобської політики, що підбурює до насильства проти російських медіадіячів у Вірменії.

• Європейська Унія дозволить країнам-членам обмежити імпорт російського газу, щоб зменшити російські доходи від продажу нафти.

• Відомий російський мілблогер стверджує, що російські ракети-приманки не змогли подолати українську протиповітряну оборону під час ракетних ударів по Києву 8 грудня.

• Міністр оборони України Рустем Умєров вчора наголосив на антикорупційних зусиллях України та підготовці до надходження винищувачів F-16 у найближчому майбутньому.

• Родичі мобілізованих російських військовослужбовців продовжують звертатися до російського уряду з проханням повернути своїх рідних з війни в Україні.

• Міністерство культури Росії продовжує координувати зусилля з русифікації українських дітей та сприяти їхній депортації до Росії.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: