США наклали вето на резолюцію РБ ООН про припинення вогню у Газі.

Вашінґтон вважає, що цей документ приніс би користь лише ХАМАСу.

Проєкт резолюції Ради Безпеки ООН щодо негайного припинення вогню в Секторі Гази з гуманітарних міркувань знову провалився. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. За документ, внесений Об'єднаними Арабськими Еміратами, у п'ятницю, 8 грудня, проголосували 13 із 15 членів Ради безпеки, проте США наклали на нього вето. Ще один постійний член найвищого органу ООН – Велика Британія – утримався.

Перед голосуванням щодо резолюції генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Раду Безпеки ООН підтримати гуманітарне припинення вогню, пославшись на статтю 99 статуту ООН. Ця стаття дозволяє генеральному секретареві «звертати увагу Ради Безпеки на будь-які проблеми, які, на його думку, можуть загрожувати підтримці міжнародного миру та безпеки».

Сполучені Штати виступають проти припинення вогню в Секторі Гази, заявляючи, що це принесе користь лише ХАМАСу. Заступник постійного представника США в ООН Роберт Вуд (Robert Wood) заявив на засіданні Ради: «Ми не підтримуємо заклик цієї резолюції до нестійкого припинення вогню, який лише посіє насіння для наступної війни». Водночас він заявив, що США підтримують «паузи у війні», як от семиденне припинення бойових дій. У рамках тимчасового режиму припинення вогню, який діяв до першого грудня, ХАМАС звільнив понад 100 заручників, Ізраїль випустив з в'язниць близько 240 палестинців. У полоні ХАМАСу, за даними ізраїльської влади, залишаються ще 138 людей, захоплених сьомого жовтня.

Постійний представник Ізраїлю при ООН Ґілад Ердан, своєю чергою, заявив: «Припинення вогню буде можливим лише після повернення всіх заручників і знищення ХАМАСу».