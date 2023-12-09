654-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:40 НАЗК має відкрити доступ до Реєстру декларацій до 10 грудня, – заявив Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков у ефірі телемарафону. Він зазначає, що НАЗК і НАБУ "матимуть доступ у тому числі й до тієї інформації, до якої не матиме доступу громадськість, для того, аби забезпечити доброчесність керівників всіх рівнів декларантів, навіть тих, про яких немає відкритих даних".

13:55 Група євродепутатів звернулася до президента Польщі Анджея Дуди із закликом зупинити блокаду, – повідомив литовський євродепутат Андрюс Кубілюс. У зверненні євродепутати наголошують, що ця блокада послаблює здатність України захищатися від російської агресії, оскільки військове обладнання і компоненти для його виготовлення завозяться через кордон.

13:30 Верховна Рада 247 голосами призначила Ярослава Юрчишина на посаду голови комітету ВР з питань свободи слова. У складі комітету четверо депутатів: крім голови, Євгеній Брагар (заступник), Сергій Швець (секретар) та Нестор Шуфрич (у СІЗО).

13:25 Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів". За його прийняття проголосували 248 депутатів. Ухвалення цього закону було вимогою для надання макрофінансової допомоги від ЄС на 1,5 млрд євро цьогоріч, він набуває чинності з середини 2024 року. У прийнятій редакції підвищено порівняно з проєктом поріг притягнення до кримінальної відповідальності для товарної контрабанди у п'ять разів, для підакцизних – удвічі, а також суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за подання документів із неправдивими відомостями: вони мають бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов’язковому декларуванню відповідно до митного законодавства, а також мати вплив на визначення розміру митних платежів чи дотримання заходів нетарифного регулювання.

13:10 Через пошкодження генеруючого обладнання внаслідок обстрілів у прифронтовій зоні та зростання споживання в енергосистемі фіксується незначний дефіцит електроенергії (до 1,4% від добового обсягу споживання), повідомили в Міненерго. В аварійний короткостроковий ремонт виведено також блок ТЕС – планується повернення в роботу протягом доби. Для покриття дефіциту будуть використані додаткові інструменти – резерви гідрогенерації та екстрена імпортна електроенергія від країн-сусідів. Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована. Наразі графіки відключень не застосовуються і не плануються для застосування у жодній з областей.

12:40 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 89 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 51 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:15 31% американців вважає, що рівень допомоги Україні зависокий, майже стільки ж (29%) – що занизький, ще 18% – що достатній, 22% не мають сформованої думки стосовно цього, вказують результати опитування Pew Research Center. Ці відсотки практично не змінилися порівняно з попереднім опитуванням у червні.

12:00 Через негоду, бойові дії й технологічні порушення без світла 504 населені пункти (вчора було 492), повідомили в Міненерго. Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Планових відключень побутових споживачів не передбачається.

11:35 Міністр оборони України Рустем Умєров заявив в ефірі національного телемарафону про підготовку напрацювань на 2024 рік, які "змусять РФ назавжди піти з тимчасово окупованого Криму", не конкретизуючи деталі.

11:15 Міністерство оборони Польщі відреагувало на публікацію The New York Times про те, що українські військові на передовій відчули на собі наслідки блокади кордону з Польщею: заступник міністра оборони Польщі Мартін Очепа запевнив, що "військові колони, які перетинають кордон, – це колони у супроводі військової поліції. Вони проїжджають в абсолютно іншому режимі, як спецмашини, і не є заручниками жодних протестів". У статті ж, зокрема, йшлося про затримку необхідних приладів нічного бачення, які можуть постачатися приватно, поза держконтрактами.

11:05 Якщо США припинять підтримку України й Росія прийде на кордони НАТО, доведеться почати діяти відповідно до статті п'ятої НАТО і платити кров'ю американців, пояснив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі:

"Якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, – подумайте про те, скільки на це піде грошей з держбюджету та крові американців, якщо нам доведеться почати діяти відповідно до наших зобов'язань за статтею п'ятою. Президент Росії розраховував на такий розвиток подій з самого початку цієї війни, тому що він не вірив, що Захід може залишатися єдиним, що НАТО зможе зберегти єдність, що Сполучені Штати мають достатню силу. Якщо ви дбаєте про нашу національну безпеку, ви повинні бачити Путіна таким, яким він є, ви повинні бачити Росію такою, якою вона є, і розуміти, що допомога Україні – а вони не просять нас бути фізично присутніми – допомога їм виграти цю війну дуже сильно відповідає інтересам нашої національної безпеки і інтересам національної безпеки всіх наших союзників у Європі".

10:50 У Києві почали демонтаж пам’ятника Щорсу на бульварі Тараса Шевченка, перед цим із монумента було знято охоронний статус. Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. Антонова.

10:25 США наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та ХАМАСом, який запропонували Об'єднані Арабські Емірати. Велика Британія утрималася, решта проголосували "за". Заступник посла США в ООН Роберт Вуд заявив, що проєкт резолюції є поспішним, незбалансованим текстом, відірваним від реальності: "Ми не підтримуємо заклики цієї резолюції до нестійкого припинення вогню, яке лише посіє насіння для наступної війни". США запропонували суттєві поправки до проєкту, включаючи засудження нападів ХАМАСу 7 жовтня, у результаті яких, за словами Ізраїлю, загинуло 1200 осіб і 240 людей були взяті в заручники.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

164,9% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

60,6% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

176,4% автомобільної техніки (з них 2,8% за минулий тиждень),

261,5% артилерійських систем (з них 3,5% за минулий тиждень),

82,4% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

43,0% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:25 Цієї ночі тривога в неокупованих областях України не оголошувалася. Вранці о 08:40 на пів години оголошували тривогу в Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

09:20 Станом на 07:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін оголосив про свою участь у президентських виборах 2024 року 8 грудня в очевидно інсценованій спробі показати, що він балотується на прохання російських військовослужбовців.

• Оголошення Путіним своєї президентської кампанії у військовій обстановці вказує на те, що його передвиборча кампанія може зосередитися на війні Росії в Україні більше, ніж раніше оцінювала ISW, хоча наразі неясно, наскільки вона буде сфокусована. ISW раніше оцінював, що президентська кампанія Путіна, найімовірніше, не буде зосереджена на війні в Україні, а натомість зосередиться на внутрішній стабільності та критиці Заходу. Оголошення Путіна про участь у президентській кампанії на церемонії нагородження російських військовослужбовців, які воюють в Україні, у розмові з комбатантом ДНР свідчить про те, що війна в Україні може відігравати більш значну роль у його передвиборчій стратегії. Ці постановочні обставини, можливо, були спрямовані на дуже важливий електорат: росіян, яких безпосередньо торкнулася війна в Україні, включаючи приблизно 2,2 мільйона військовослужбовців, які, за твердженням Кремля, зараз перебувають в армії, військовослужбовців, які отримали поранення, та їхніх родичів (а також родичів загиблих під час бойових дій). Родичі російських мобілізованих військовослужбовців нещодавно звернулися до російського уряду та військових з проханням звільнити їхніх близьких із військової служби та покращити ставлення до мобілізованих військовослужбовців у російській армії; Кремль неодноразово намагався піддавати такі групи цензурі. Ці спроби свідчать, що Кремль стурбований можливим негативним впливом цих протестів на імідж Путіна під час президентської кампанії. Кремль може використовувати заяву Путіна, орієнтовану на військових, щоб переконати цю велику групу виборців, що російські військові в цілому підтримують Путіна. Заява Путіна може також мати на меті продемонструвати, що він має підтримку російських військових, щоби зробити непотрібним будь-яке подальше обговорення війни в Україні під час його передвиборчої кампанії. Можливо, Кремль поставив перед російськими військовими завдання захопити Авдіївку і, можливо, Куп'янськ до виборів у березні 2024 року, і ця демонстрація підтримки кандидатури Путіна з боку військових, можливо, є стратегією хеджування на випадок, якщо російські військові не зможуть вкластися в ці терміни.

• У ніч з 7 на 8 грудня російські війська здійснили серію ударів ракетами та безпілотниками по Україні.

• Ув'язнений палкий націоналіст і колишній російський офіцер Ґіркін спрогнозував 7 грудня, що між Росією й Україною не буде "ніякої угоди" про припинення війни і "ніякого заморожування" лінії фронту, що стало суттєвою зміною порівняно з попередніми заявами Ґіркіна про те, що російські військові мали намір "заморозити лінію фронту" до завершення президентських виборів у Росії.

• Російські військові, за повідомленнями, заборонили використовувати цивільні автомобілі у військових цілях, ймовірно, у рамках поточних зусиль з формалізації, що викликало критику з боку російських мілблогерів.

• ФСБ розширює свої можливості з охорони російських посадовців та організацій за кордоном, що, ймовірно, дозволить краще стежити за російськими та міжнародними суб'єктами за межами російської території.

• Російські окупаційні чиновники продовжують докладати зусиль для штучної зміни демографічного складу населення окупованої України.

• Партнери України продовжують оголошувати про надання Україні пакетів військової та фінансової допомоги.

• Російські війська проводили наступальні операції на лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, під Авдіївкою, на захід і південний захід від Донецька, на межі Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області та досягли підтверджених успіхів під Авдіївкою та на заході Запорізької області.

• Глава Удмуртської Республіки Бречалов оголосив 7 грудня, що регіон сформував і незабаром розгорне чотири нові підрозділи для участі в бойових діях в Україні.

• Президент України Володимир Зеленський під час виступу на першому засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей заявив 8 грудня, що Росія намагається знищити зв'язок українських дітей з Україною, і тому необхідне швидке втручання, щоб зберегти цей зв'язок.

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:40 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: