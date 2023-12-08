Проти сина президента США порушили другу кримінальну справу.

Гантера Байдена звинувачують в ухилянні від сплати податків і фальшуванні податкових документів.

Федеральна прокуратура Сполучених Штатів висунула нові звинувачення синові американського президента 53-річному Гантерові Байдену. Це друга кримінальна справа проти нього. Звинувачення за дев’ятьма пунктами висунув спецпрокурор Девід Вайс (David Weiss), а справу передали судді Марку Скарсі (Mark Scarsi), якого призначив ще колишній президент Дональд Трамп.

У 56-сторінковому судовому позові викладається низка звинувачень, в тім числі й твердження про те, що обвинувачений не сплатив податків, не подав необхідних документів, ухилився від нарахування податків і надав підроблену податкову декларацію.

«Згідно з обвинувальним висновком, Гантер Байден брав участь у чотирирічній схемі, в рамках якої він вирішив не платити щонайменше $1,4 млн самостійно нарахованих федеральних податків, які він заборгував за податковий період із 2016 до 2019 року, та ухилитися від сплати податків за 2018 податковий рік, коли він подав неправдиві декларації», – цитує телеканал NBC заяву Вайса.

В обвинувальному висновку стверджується, що «замість того, щоб сплачувати податки, обвинувачений витратив мільйони доларів на екстравагантний спосіб життя». Йдеться про «наркотики, ескорт та подруг, розкішні готелі й оренду нерухомості, шикарні автомобілі, одяг та інші предмети особистого характеру».

Гантер Байден відкидає ці звинувачення і вважає їх політичним тиском на батька. Його адвокат Аббе Ловелл (Abbe Lowell) заявив, що якби «прізвище сина обвинуваченого було іншим, ніж Байден, звинувачення… не були б висунуті».