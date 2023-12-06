Венесуела оголосила своєю частину території Гаяни.

Відповідну заяву венесуельський лідер Мадуро зробив за результатами суперечливого референдуму в країні.

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро за результатами суперечливого референдуму про кордон зі сусідньою Гаяною оголосив західну частину цієї країни – Ессекібо – 24-м штатом Венесуели. На засіданні парламенту у вівторок, п’ятого грудня, він запропонував подати відповідний законопроєкт. Про це повідомив венесуельський телеканал Globovision. Мадуро також сказав, що незабаром до всіх навчальних закладів країни буде надіслано нову карту Венесуели, яка включає штат Гаяна-Ессекібо.

Мадуро закликав Національну асамблею Венесуели ухвалити закон про захист спірної території. Він також доручив державному нафтовому концерну Венесуели негайно розпочати видачу ліцензій на розробку нафти, газу й інших корисних копалин у багатому на природні ресурси Ессекібо.

Тим же нафтовим компаніям, які працюють там зараз, Мадуро дав три місяці на згортання операцій. «Тільки по-доброму. З повагою до міжнародного права, з повагою до законів, з повагою до добросусідства», – сказав він.

Третього грудня у Венесуелі відбувся референдум, на якому, згідно з офіційними даними, 95 відсотків громадян висловилися за включення гаянського Ессекібо до складу їхньої країни. Національний виборчий комітет Венесуели четвертого грудня повідомив, що за підсумками референдуму Ессекібо визнано частиною Венесуели. У голосуванні взяло участь, за офіційними даними, близько 10,5 млн осіб із 20,6 млн виборців.

Президент Гаяни Ірфаан Алі (Irfaan Ali) назвав референдум приводом для анексії реґіону Венесуелою. Генеральний прокурор Гаяни Аніл Нандлалл (Anil Nandlall) заявив, що він звернеться з проханням про допомогу до Ради Безпеки ООН, якщо Венесуела чинитиме подальші кроки до окупації території.

На Ессекібо припадає дві третини наземної території Гаяни – колишньої британської колонії. Тут проживає 125 тисяч із 800 тисяч людей, які населяють Гаяну. Венесуела вже понад пів століття висуває свої претензії на Ессекібо. Її апетити посилилися після того, як 2015 року нафтовий концерн ExxonMobil відкрив у цьому регіоні багаті родовища нафти. У жовтні цього року в Ессекібо було відкрито ще одне велике нафтове родовище, що збільшує нафтові резерви Гаяни як мінімум до 10 млрд барелів. Це більше, ніж у Кувейту чи Об'єднаних Арабських Еміратів.