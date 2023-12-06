651-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:30 Вчора, 5 грудня, середньодобова температура була на 0,6°C нижчою, ніж у понеділок, 4 грудня; через похолодання та повне відновлення енергоживлення всіх споживачів, які були знеструмлені через негоду, споживання зросло, і вечірній максимум вчора був на 1,8% вищим, ніж 4 грудня, повідомили в Укренерго.

11:15 Усі населені пункти, знеструмлені через негоду, вже зі світлом, повідомили в Міненерго. Внаслідок бойових дій та технічних причин знеструмлено 423 населені пункти (вчора було – 436).

Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

11:00 Президент Володимир Зеленський скасував виступ перед Сенатом США, оскільки там на закритих брифінгах обговорювали внутрішні питання, пояснила посол України у США Оксана Маркарова в ефірі телемаратону:

"Нічого катастрофічного насправді не сталося. Ви знаєте, Президент виступав перед Конґресом, проводить ряд брифінгів… 5 грудня було заплановано цілий ряд внутрішніх закритих брифінгів, на яких виступали Остін та інші представники адміністрації. Їх було дуже багато насправді. Дійсно була ідея в одному з кількох цих брифінгів, якщо було б можливо, долучитися. … Саме тому, що на них обговорювалися не лише питання України, а й внутрішні питання, ми сьогодні не брали участі".

10:55 Президент Володимир Зеленський не зміг виступити на запланованому брифінгу сенаторів, бо в Україні війна і ситуація постійно змінюється, пояснив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі FoxNews:

"Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу".

10:40 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

164,0% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

60,3% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

175,4% автомобільної техніки (з них 2,9% за минулий тиждень),

260,4% артилерійських систем (з них 3,7% за минулий тиждень),

82,4% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

43,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:20 Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що відстрочення американської допомоги Києву, яке обговорюється в Конґресі, створить "великий ризик" того, що Україна програє війну з Росією, повідомляє Reuters.

10:00 Вночі росіяни атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область (РФ). Усього зафіксовано пуски 48 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 41 ударний БпЛА ворога (85%). Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім воїнам за захист повітряного простору і вкотре відзначив бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України – більшість знищених «шахедів» на їхньому рахунку.

За минулі сім днів збито 121 зі 156 (78%) запущених по Україні БПЛА.

09:50 Звернення Президента Володимира Зеленського до Дня Збройних Сил України:

"6 грудня. Сьома ранку. День Збройних Сил України. День сильних. День сміливих. День незламних. Чоловіків і жінок. Воїнів. Героїв. Усіх, хто продовжує боронити державу. І всіх, хто віддав своє життя, аби не віддати України. І саме зараз я йду до Стіни їхньої пам’яті. Багато хто знає, де це, багато хто був там. Ну а тим, хто поки не був, варто сходити. Побачити обличчя наших героїв. Зазирнути їм в очі. І просто помовчати. Та в цій тиші подумати. Пригадати. Усвідомити. Порівняти цей ранок і ранок 651 день тому. Як було гучно. І чимало кому було страшно. Але страх програв. І тепер про нас почули всі. Як було важко тоді і як не соромно тепер. Згадати, що могли втратити й що зберегли. Знаючи, завдяки кому саме. Заради чого саме. Знаючи, що саме всі ми захищаємо. Захищаємо ми своє. Захищаємо наше. І сьогодні більшість із нас мають змогу жити й працювати у своїх містах. Ходити по наших вулицях. Не Кірова, до речі, а Грушевського. Так. Уже майже два роки тут блокпости, тут укріплення. Їжаки. Але наші їжаки, не чужі шакали. Ті, хто наївно вірив, що може бути інакше. Що вистачить трьох днів, що буде по-їхньому. Але в нас є ті, хто довів і доводить: буде по-нашому. Доводить щоденно. Ті, хто б’ється за нашу свободу. На передовій, в окопах, танках, літаках. У всіх родах наших військ, у всіх наших бригадах. На нашому сході, нашому півдні, нашій півночі. По всій нашій Україні. Хто дає бій на фронті й боронить наші мирні регіони. І зараз я йду по столиці нашої прекрасної держави, а не чиєїсь губернії у складі чиєїсь імперії. Від Офісу Президента України йду, а не чужого гауляйтера. Попереду у нас – Європейська площа, де наші синьо-жовті прапори, а не триколори. Попереду – Володимирська гірка. На честь нашого великого князя, а не їхнього дрібного царка. І такі миті навіюють чимало думок, робиш чимало висновків. Пригадуєш, що в нас позаду, і знаєш, що у нас попереду. Позаду – щоденна боротьба за тимчасово окуповані території. Попереду – їх визволення. А як інакше? Це наші землі, це наші люди. Хіба є альтернатива? Ні. Позаду – дев’ять років і 651 день війни. Попереду – перемога. А як інакше? Хіба може бути альтернатива? Всі ми знаємо: ні. І поруч ось бачимо прекрасний стадіон «Динамо». І колись сюди та на всі стадіони в Україні повернуться вболівальники. Тисячі з яких зараз у лавах ЗСУ. Б’ються за наше. Як усі, хто не дозволив окупанту пройтися тут парадом. І тому поруч – пам’ятники нашим. Нашому Чорноволу. Нашому Лобановському… Пам’ятники нашим видатним діячам. І на вулиці трішки холодно, але тепло на душі. І слизько, але знаю: дійдемо. В усіх сенсах. Бо знаю, що йдемо насправді разом. Було важко, але ми вистояли. Зараз непросто, але ми рухаємося. Хоч би як було складно – дійдемо. До наших кордонів, до наших людей. До нашого миру. Миру справедливого. Миру вільного. Всупереч усьому. Разом із вами. І завдяки вам, нашому народу, нашим Збройним Силам України. Я вітаю всіх вас із професійним святом. Сьогодні тільки одне слово – «молодці». Тільки одна емоція – вдячність. І тільки одне побажання – перемогти. Командири, будь ласка, бережіть своїх солдатів. Бережіть себе, будьте собою. Я вітаю вас з Днем Збройних Сил України! І пам’ятаймо: до тих, хто поводився добре, прийде Святий Миколай Чудотворець. До тих, хто поводився нікчемно, прийдуть ЗСУ. Творці справедливості. Ну що ж… Я майже на місці, за декілька хвилин буде Стіна пам’яті. Стіна пам’яті про наших героїв. Впевнений: для кожного з нас вона буде нагадуванням і служитиме стіною для нашого духу. Стіною, яку не подолають і не проб’ють страх, зневіра, розпач, розбрат, думки опустити руки. Ми міцні. Ми – стіна. Ми стоїмо. Щоб захистити нашу землю. Щоб захистити наших людей. Щоб здобути перемогу. Слава всім нашим воїнам, слава нашим Збройним Силам! Слава Україні!"

09:45 Привітання Головнокомандувача ЗС України генерала Валерія Залужного:

"Дорогі бойові побратими і посестри! Сьогодні, у день Збройних Сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, незважаючи на звання та посади, стоїте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку. Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних Сил України. Україна не здається – завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь – як би важко нам не було, але точно не буде соромно! Дякую за службу! З Днем Збройних Сил України!"

09:30 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Згідно з повідомленнями, в ніч з 4 на 5 грудня українські війська здійснили успішні удари безпілотниками по російських військових об'єктах в окупованому Криму. Українські медіа повідомили вчора з посиланням на джерела в ГУР та СБУ, що підрозділи ГУР та СБУ завдали ударів по російському військовому нафтовому терміналу у Феодосії, радіолокаційній системі "Небо-М" поблизу Багерового (13 км на захід від Керчі), а також по вертолітному майданчику, радіолокаційній системі С-18 "Терек" та системі управління зенітно-ракетними комплексами "Байкал-1М" у невизначених районах Криму. Російські джерела, в тім числі міністерство оборони Росії, стверджують, що російські засоби ППО, системи радіоелектронної боротьби та стрілецької зброї збили до 35 українських безпілотників поблизу Багерового, Феодосії, мису Чауда та над Азовським морем, але не стверджують, що жоден з українських безпілотників не влучив у намічені ними цілі. Інша група російських джерел, в тім числі окупаційний голова Херсонської області Сальдо, стверджувала, що російські засоби ППО збили до 41 українського безпілотника над північним Кримом й Азовським морем та що українські сили намагалися завдати удару по російських системах ППО і сховищах палива.

• Українські вчора сили контратакували під Авдіївкою і нещодавно здійснили підтверджене просування вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані позавчора, вказують на те, що українські сили просунулися на схід від ділянки залізниці на північ від Авдіївського коксохімічного заводу. Вчора український військовий спостерігач заявив, що українські сили контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу і змусили російські війська відступити з двох передових позицій. Російський мілблогер стверджує, що українські війська контратакують біля Степового і тиснуть на російську оборону з напрямку Новокалинового.

• Російські війська в ніч з 4 на 5 грудня завдали низку ударів ракетами та безпілотниками по об'єктах цивільної інфраструктури в Україні.

• Повідомляється, що державна дума Росії розгляне законопроєкт, який визнає Азовське море внутрішньою російською водоймою, що, ймовірно, створить умови до примусового визнання незаконної анексії Росією окупованого Криму, а також Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

• Засновник російської опозиційної партії "Яблуко" Явлінський виступив за припинення вогню в Україні в рамках своєї президентської кампанії, ймовірно, намагаючись відрізнити себе від президента Росії Путіна і стати рупором росіян, які підтримують перемир'я.

• Кремль, можливо, стратегічно дозволяє Явлінському критикувати російський уряд, щоби зберегти видимість електоральної легітимності і делегітимізувати можливу підтримку припинення вогню серед фракцій у Кремлі.

• Президент Росії Путін наголосив на перевагах, які мігранти надають російській економіці, одночасно підтримуючи зусилля з русифікації мігрантів у Росії та громадян пострадянських країн.

• Президент Росії Путін здійснить візит до Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії 6 грудня, а 7 грудня прийме в Росії президента Ірану Ібрагіма Раїсі – ці дипломатичні заходи, ймовірно, спрямовані на зміцнення позицій Росії у відносинах з державами Перської затоки, а також на зміцнення російсько-іранського партнерства у сфері безпеки, що дедалі більше зміцнюється.

• Вірменія, схоже, активно утримується від участі в очолюваній Росією Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

• Кремль продовжує посилювати цензуру, націлившись на провідний російський месенджер і соціальну мережу Telegram.

• Російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, під Авдіївкою, на захід і південний захід від Донецька, на межі Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

• Російські війська, як повідомляється, швидко перекидають погано підготовлених новобранців з числа засуджених для посилення штурмових підрозділів в Україні.

• Російська окупаційна влада, судячи з повідомлень, активізувала захоплення української власності в окупованому Бердянську Донецької області.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: