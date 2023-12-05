Оголошено переможців Радіодиктанту національної єдності-2023.

Українське радіо оголосило результати Радіодиктанту національної єдності 2023 року, що відбувся 27 жовтня.

Дві учасниці написали радіодиктант без жодної помилки:

Галина Шура — вчителька української мови та літератури з Волинської області;

Христина Гоянюк — львів'янка, постійна учасниця радіодиктанту.

Обидві в попередні роки вже були переможницями Радіодиктанту, як зазначила виконавча продюсерка Українського радіо, координаторка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько: «Наші переможниці сказали, що ми їм даємо такий цікавий карт-бланш тому, що оголошуємо автора або авторку тексту заздалегідь. І вони готуються, вивчають творчість цих авторів, ретельно аналізують, до яких знаків авторських тяжіють ці автори. І коли звучить текст, вони послуговуються не лише правилами української мови».

77-річна львів’янка Христина Гоянюк стала рекордсменкою України з найбільшої кількості написаних щорічних радіодиктантів національної єдності: вона не пропустила жодного та двічі ставала переможницею – у 2020-му та 2022 роках.

П'ятеро учасників – а точніше, як і переможці, також учасниць: Євгенія Антонюк, Вікторія Норичка, Іванна Рубан, Юлія Шевченко, Олеся "Zhu" – написали диктанкт з однією помилкою, а 34 – з двома помилками.

Наймолодшому учасникові Радіодиктанту 8 років, а найстаршій – 90, вона писала диктант шрифтом Брайля, оскільки незряча, а допомагала їй сусідка.

Загалом з 39 країн прийшло близько двадцяти тисяч електронних листів і три тисячі паперових, однак фактична кількість учасників більша, адже не всі надсилали свої диктанти на перевірку.

Це другий радіодиктант в умовах повномасштабної війни, вторгнення росії в Україну. Відповідно це відобразилося і на локаціях. Журналісти, учні, вчителі й інші учасники включалися в ефіри з бомбосховищ та укриттів. Радіодиктант традиційно проводять у День писемності та мови, що прив’язаний до дня вшанування Нестора-Літописця. Тож, через те, що наша країна перейшла на інший церковний календар по новому стилю, було змінено і дату проведення Радіодиктанту. Цього року авторкою тексту «Дороги України» стала Катерина Калитко, поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії. Читав диктант актор і театральний режисер Олексій Гнатковський.

Олена Масалітіна, голова комісії з перевірки Радіодиктанту, розказала про те, як перевіряють листи, і про помилки, що траплялися найчастіше: «Ми ретельно готуємо цілу розкладку, як ми перевіряємо цей текст для того, щоб врахувати всі варіативні розділові знаки – подвійні орфограми і все, що має варіанти, як помилку ми не рахуємо. Диктант цього року став прекрасною нагодою повторити саме пунктуацію. Щоб правильно в українській мові вживати, нам потрібно добре знати також і синтаксис. Зокрема, як в цьому тексті, безособові речення, неповні речення прості та еліптичні. Найпоширенішою помилкою якраз стало вживання замість двокрапки на межі частин безсполучникового речення коми. Текст Катерини Калитко також дав нам прекрасну нагоду заглибитися в поняття авторських розділових знаків. Навіщо вони потрібні? Зовсім з іншою метою, ніж просто поділити частини речення, – а для того, щоб розставити певні логічні наголоси. Крім пунктуації й синтаксису, ми з вами також добре повторили лексику. Орфографічних помилок було небагато».