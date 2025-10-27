Нині відбудеться всеукраїнський Радіодиктант національної єдності.

Нині, в День української писемності та мови, об 11:00 відбудеться всеукраїнський Радіодиктант національної єдності, 26-й за ліком.

Суспільне мовлення запрошує всіх українців і тих, хто знає чи тільки вивчає українську мову, долучитися до найбільшого щорічного україномовного флешмобу.

Цього року авторкою тексту радіодиктанту стала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, він називатиметься "Треба жити!", а читати його буде народна артистка України акторка Наталія Сумська.

Щоб написати радіодиктант, можна скористатися один із майданчиків трансляції: слухати на хвилях "Українського радіо" та "Радіо Культура"; дивитися в ефірі телеканалу "Суспільне Культура"; дивитися на ютуб-каналі "Українського радіо".

Якщо учасники хочуть, щоб їхній диктант перевірили фахівці, вони можуть: надіслати текст радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня; сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 28 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

У середу, 29 жовтня, об 11:00 на сайті "Українського радіо" та сайті "Суспільне Культура" буде оприлюднено текст радіодиктанту, і всі охочі зможуть перевірити себе на помилки самостійно.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – традиційна щорічна загальнонаціональна акція, присвячена українській мові. Перший Радіодиктант національної єдності відбувся в травні 2000 року, пізніше його почали проводити в День писемності та мови. Диктант складається зі 100–120 слів. Текст для радіодиктанту замовляють спеціально. У ньому немає авторських знаків або суперечливих орфограм (були спроби авторських текстів з авторськими розділовими знаками, але це викликало дуже негативну реакцію), але при тому їхня загальна кількість висока, тому написати радіодиктант без помилок непросто. Перші тексти радіодиктантів не створювалися спеціально до події. Тому нечесні учасники просто знаходили їх у книжках і переписували. Одного року був перероблений текст зі збірника диктантів: у результаті було отримано кілька десятків листів без усіх змін і скорочень, а так, як наводився текст у збірнику.

У 2014 році Київський університет імені Бориса Грінченка встановив рекорд з наймасовішого написання радіодиктанту на одній локації.

У 2018 році на перевірку надіслали текст 32,8 тис. учасників, тоді жодної помилки не зробили 311 людей.

У 2024 році найбільший україномовний флешмоб вперше зібрав понад 700 тис. переглядів радіодиктанту на платформах Суспільного мовлення.

"7 та 97 – вік наймолодшого і найстаршого учасника радіодиктанту за всі роки. Є учасники, чия відданість українській мові вражає: 90-річна незряча жінка писала радіодиктант за допомогою сусідки, яка записувала все з її слів. 25 разів поспіль, з першого року заснування, радіодиктант писала 77-річна Христина Гоянюк, лікарка-бактеріологиня зі Львова. Вона неодноразово ставала переможницею – не припускалася жодної помилки при написанні".

У різні роки авторами радіодиктанту були Оксана Забужко, Катерина Калитко, Ірина Цілик, Іван Малкович та Юрій Андрухович, а з 2021 у радіо- та телеефірі читали його Олексій Гнатковський, Павло Вишебаба, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та Юрій Андрухович.

Радіодиктант національної єдності–2024 без помилок написала одна людина, а ще п'ятеро допустили по дві помилки. На перевірку надійшло понад 10 тис. текстів радіодиктанту, більшість із них електронною поштою, але були й паперові листи.