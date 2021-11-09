Встигнути за Андруховичем: В Україні відбувся радіодиктант національної єдності.

В Україні відбувся радіодиктант національної єдності. Цього року його зачитував письменник Юрій Андрухович. Автор надиктував учасникам акції текст на 199 слів про парк, дитинство, літо, осінь.

Перед початком акції Юрій Андрухович зізнався, що для нього радіодиктант – це "передусім особисте професійне випробування". "Надзвичайно цікаве і оригінальне завдання – створити такий текст і, тим більше, прочитати його в прямому етері. Я сам надзвичайно хвилююся", – поділився Андрухович.

Письменник розповів, що у школі любив диктанти. Але не отримував високих оцінок.

"Я людина складу текстового – людина письма, людина літер, слів, речень. Мені це було цікаво. Іноді це було і нецікаво – тоді, коли диктант був певним чином заідеологізований. Якщо це було занадто по-партійному, то, звичайно, не дуже радісно і приємно було такий диктант писати. Я ніколи не отримував відмінної оцінки, скажу вам щиро. Скажу вам більше: якби я писав нинішній диктант, я б теж не отримав відмінної оцінки", – поділився Андрухович.

Студію для написання диктанту для гостей облаштували в читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського і в приміщенні радіохабу Академії суспільного мовлення. Там зібралося багато відомих українців, аби взяти участь в акції.

Серед учасників радіодиктанту був голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

"Цей день для мене дуже важливий. Я вивчаю укранську мову другий рік. Це мені потрібно професійно, але це також і знак поваги до України і українців. І я дуже допитливий. Мова – це вікно до серця людей. Мені цікаво, що там", – розповів Маасікас.

Колишній міністр культури Євген Ніщук розповів "Суспільному", що пропонований твір був цікавим – але складним для представників дипломатичного корпусу. І що Андрухович диктував його надто швидко.

"Але я Андруховича знаю. Природа виникнення його асоціації в українському слові мені є дуже близькою, і це було нескладно. Але він занадто швидко це подавав. Таке враження, що він відчував його просто нутром, і він у ритм загнав нас. Ми йому це згадаємо", – пожартував Нищук.



Час для написання диктанту і надсилання готового тексту – астрономічна доба. Текст всеукраїнського диктанту оприлюднять на сайті "Українського радіо" 11 листопада об 11:00. Після цього листів не прийматимуть.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа слід надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоби гриф дати надсилання був не пізніше, ніж 10 листопада.

Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio у вкладенні в електронний лист, формат вкладення – jpg, tiff, png, bmp. У тіло електронного листа слід вписати ім'я та прізвище учасника або учасниці, навчальний заклад (за потреби) й адресу у скороченому або повному форматі, бажано номер телефону, щоб у разі перемоги з вами могли зв'язатися. Файли з архівами, формати DOC чи інші офісні, крім вказаних вище, прийматися не будуть.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета.

Надіслані роботи перевірить фахова комісія. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.