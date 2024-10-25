Українці написали 25-й радіодиктант, цьогоріч – авторства Оксани Забужко.

Нині до Дня української писемності та мови об одинадцятій годині українці написали ювілейний 25-й Радіодиктант національної єдності під назвою "Магія голосу".

Радіодиктант транслювався на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура, в ефірі телеканалу та на сайті Суспільне Культура, на YouTube-каналі Українського Радіо та на Facebook-сторінках Суспільного.

Цьогорічною авторкою тексту стала українська письменниця Оксана Забужко. В інтерв'ю "українському радіо" напередодні диктанту вона натякнула, що її текст буде подарунком до ювілею Українського Радіо, яке цьогоріч святкує 100 років, і відзначила, що написання тексту радіодиктанту було для неї складним завданням – це як "бігти стометрівку із гирями на ногах". Вона зазначила, що старалася дотримуватися загальних правил без "забужківського синтаксису", але так, щоб її унікальний стиль не деформувався – ті, хто добре знають її творчість, можуть дещо побачити в цьому тексті.

Читав текст письменник, музикант, екоактивіст Павло Вишебаба, який з початком повномасштабного російського вторгнення мобілізувався до лав ЗСУ.

Написаний паперовий текст радіодиктанту можна надіслати листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26 не пізніше 27 жовтня (за датою на штемпелі) або сфотографувати чи відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його мейлом на адресу rd@suspilne.media до 11:00 28 жовтня, коли оприлюднять текст диктанту. Усі надіслані роботи перевірить фахова комісія.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності — традиційна щорічна загальнонаціональна акція, присвячена українській мові. Перший Радіодиктант національної єдності відбувся в травні 2000 року, пізніше його почали проводити в День писемності та мови. Диктант складається зі 100–120 слів. Текст для радіодиктанту замовляють спеціально. У ньому немає авторських знаків або суперечливих орфограм (були спроби авторських текстів з авторськими розділовими знаками, але це викликало дуже негативну реакцію), але при тому їхня загальна кількість висока, тому написати радіодиктант без помилок непросто. Перші тексти радіодиктантів не створювалися спеціально до події. Тому нечесні учасники просто знаходили їх у книжках і переписували. Одного року був перероблений текст зі збірника диктантів: у результаті було отримано кілька десятків листів без усіх змін і скорочень, а так, як наводився текст у збірнику.

Кілька останніх років читають спеціально написані для цієї події тексти диктанту авторства відомих письменників: 2020 року його текст написав Іван Малкович, 2021-го – Юрій Андрухович, позаминулого – Ірина Цілик, минулого – Катерина Калитко.